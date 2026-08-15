Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී ඉන්දියාව පන්දු ලබාගනී

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී ඉන්දියාව පන්දු ලබාගනී

තරග දෙකේ ටෙස්ට් කඳවුරේ පළමු තරගයේදී ඉන්දියාව පළමුව පිතිකරණයට

ආසියාවේ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දෙඅතරමැදි ප්‍රතිවාදීන් වන ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර පැවැත්වෙන තරග දෙකේ ටෙස්ට් කඳවුරේ පළමු තරගයේදී ඉන්දියාව කාසි තීරණය ජය ගෙන පළමුව පිතිකරණය කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, මෙය ආකර්ශනීය තරගාවලියක් සඳහා අවස්ථාව සූදානම් කර ඇත.

පළමුව පිතිකරණයට එළඹීමේ තීරණය, ඉන්දීය පිතිකරණ පෙළ කෙරෙහි ඔවුන් දක්වන විශ්වාසය සහ තරගාවලියේ ආරම්භයේදීම ශක්තිමත් ලකුණු එකතුවක් ගොඩ නැගීමේ අභිලාෂය පිළිබිඹු කරයි. ශ්‍රී ලංකාව ඉලක්ක කරන්නේ ආරම්භයේ සිටම පන්දු හෙළීමෙන් ප්‍රතිවාදීන් මත පීඩනය ගොඩ නැගීමටය.

තරග දෙකේ ටෙස්ට් කඳවුර, ශ්‍රී ලංකාවට ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ටෙස්ට් කණ්ඩායමකට එරෙහිව තම ශක්‍යතාවය ඔප්පු කිරීමේ වැදගත් අවස්ථාවකි. ලාංකික සිංහයන් ගෙදර ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරිපිට හොඳ ක්‍රීඩාවක් දක්වමින් දැඩි තරඟකාරිත්වයක් ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂිත මෙම තරගාවලියේ සිය සාමාර්ථය ඔප්නැංවීමට කෙළියෙකි.

දෙකණ්ඩායමම ඉල්ලා සිටින්නේ ඉක්මනින් මෙහෙවර සුරැකීමටය, මෙම පළමු ටෙස්ට් තරගයේ ප්‍රතිඵලය ඉතිරි තරගාවලියේ ස්වභාවය තීරණය කරනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්ද්‍රනාදු ක්‍රිකට් රසිකයෝ ක්‍රීඩාවේ දිගුම ආකෘතියේ දෙකණ්ඩායම් අතර ක්‍රීඩාව කෙරෙහි දැඩි අවධානයෙන් යුතුව සිටිති.

දවස පුරා ක්‍රීඩාව ඉදිරියට යත්ම තරගයේ සම්පූර්ණ ආවරණය සහ යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සොයා ගනී: ඉන්දියාව කෙරෙහි වඩාත්ම හිතකාමී ආකල්ප දැක්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානයට Sinhala

පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සොයා ගනී: ඉන්දියාව කෙරෙහි වඩාත්ම හිතකාමී ආකල්ප දැක්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානයට

රටවල් 36ක් හරහා පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය (Pew Research Centre) විසින් සිදු කරන ලද ඓතිහාසික සමීක්ෂණයකින් හෙළිදරව් වී ඇත්තේ, ඉන්දියාව කෙරෙහි ලෝකයේ ඕනෑම රටකට වඩා…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ගැඹුරු ඩිජිටල් හා කෘත්‍රිම බුද්ධි හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා මඟ සකසයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ගැඹුරු ඩිජිටල් හා කෘත්‍රිම බුද්ධි හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා මඟ සකසයි

උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා තාක්ෂණ සහයෝගීතාවයට මඟ පාදයි දෙරට නිලධාරීන් අතර පැවැති උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවලින් පසු, ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ඩිජිටල් පරිවර්තනය හා කෘත්‍රිම…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා වෙළඳපොළේ මිල ස්ථාවර කිරීමට සමූපකාර ජාලය නවීකරණය කරන ලෙස ජනාධිපති 촉구කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා වෙළඳපොළේ මිල ස්ථාවර කිරීමට සමූපකාර ජාලය නවීකරණය කරන ලෙස ජනාධිපති 촉구කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා ආර්ථිකයක් තුළ භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල නියාමනය සඳහා වෙළඳ තරගකාරිත්වය පමණක් විශ්වාස කළ නොහැකි බව පෙන්වා දෙමින්, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා…

15 Aug 2026 Discuss