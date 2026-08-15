Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

CAA බලධාරීන්ගේ දැඩි පියවර හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිතින් භාවිතය මිලියන 10 කින් අඩු වෙයි

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
CAA බලධාරීන්ගේ දැඩි පියවර හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිතින් භාවිතය මිලියන 10 කින් අඩු වෙයි

නියාමන මැදිහත්වීම හේතුවෙන් ප්ලාස්ටික් භාවිතය සැලකිය යුතු ලෙස පහළ වැටේ

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (CAA) ශ්‍රී ලංකාවේ ප්ලාස්ටික් දූෂණයට එරෙහි සටනේ ඉතා වැදගත් ජයග්‍රහණයක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර, සිය සෘජු මැදිහත්වීම හේතුවෙන් රට පුරා පොලිතින් භාවිතය ඒකක මිලියන 26 සිට මිලියන 16 දක්වා, එනම් ඒකක මිලියන 10 කින් අඩු කිරීමට සමත් වූ බව වාර්තා කර ඇත.

සක්‍රීය බලාත්මක කිරීම ප්‍රතිඵල අත් කර දෙයි

මෙම අඩුවීම රට පුරා පාරිභෝගිකයන් සහ සිල්ලර වෙළෙන්දන්ගේ හැසිරීම් වල කැපී පෙනෙන වෙනසක් සනිටුහන් කරන අතර, එය ප්‍රධාන වශයෙන් ආරෝපණය කෙරෙන්නේ පොලිතින් නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම සහ භාවිතය ඉලක්ක කරගත් CAA හි අඛණ්ඩ බලාත්මක කිරීමේ ප්‍රයත්නයන්ටය. මෙම ප්‍රතිඵලය ළඟා කර ගැනීමේදී අධිකාරියේ ප්‍රායෝගික නියාමන ප්‍රවේශය කේන්ද්‍රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බව ඔවුහු පවසති.

එකවරක් භාවිතා කරන ප්ලාස්ටික් කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ යැපීම අඩු කිරීමේ ප්‍රයත්නයන්හිදී මෙම පහත වැටීම සැලකිය යුතු이정표වක් නියෝජනය කරන බව නිලධාරීන් අවධාරණය කළ අතර, මෙම ගැටළුව දිගු කලක් තිස්සේ දිවයිනේ පාරිසරික හා මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයන්ට හේතු වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

CAA හි සොයාගැනීම් ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් පාරිසරික ප්‍රතිපත්ති අරමුණු පිළිබඳ වර්ධනය වන ජවයක් පිළිබිඹු කරයි. මෙම වර්ධනයේ ප්‍රධාන ඇඟවුම් අතර:

  • කසළ බිම් සහ ජලමාර්ගවලට එකතු වන ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණාත්මකව අඩු වීමක්
  • පවතින පොලිතින් රෙගුලාසිවලට සිල්ලර වෙළෙන්දන් සහ සැපයුම්කරුවන් අතර අනුකූලතාව ඉහළ යාමක්
  • පොලිතින් භාවිතයේ හානිකර බලපෑම් පිළිබඳ වැඩි මහජන දැනුවත්භාවයක්

අඛණ්ඩ අවධානය පවත්වා ගැනීමට පොරොන්දු වෙති

ඉදිරි මාසවලදී භාවිත සංඛ්‍යාව තවදුරටත් පහළ දැමීමේ අරමුණින් බලාත්මක කිරීමේ කටයුතු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන බව අධිකාරිය පෙන්වා දී ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමේ සාමූහික වගකීමේ කොටසක් ලෙස ව්‍යාපාරිකයන් සහ පාරිභෝගිකයන් යන දෙපිරිසටම තිරසාර විකල්ප වැළඳ ගන්නා ලෙස නිලධාරීන් 촉구 කළහ.

CAA හි නවතම සංඛ්‍යාලේඛන, ප්ලාස්ටික් නියාමනය ශක්තිමත් කිරීම සහ අනුකූල නොවීම සඳහා වඩාත් දැඩි දඬුවම් හඳුන්වා දීම සම්බන්ධ ing ගෙනයන ප්‍රතිපත්ති සාකච්ඡා ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සොයා ගනී: ඉන්දියාව කෙරෙහි වඩාත්ම හිතකාමී ආකල්ප දැක්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානයට Sinhala

පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සොයා ගනී: ඉන්දියාව කෙරෙහි වඩාත්ම හිතකාමී ආකල්ප දැක්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානයට

රටවල් 36ක් හරහා පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය (Pew Research Centre) විසින් සිදු කරන ලද ඓතිහාසික සමීක්ෂණයකින් හෙළිදරව් වී ඇත්තේ, ඉන්දියාව කෙරෙහි ලෝකයේ ඕනෑම රටකට වඩා…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ගැඹුරු ඩිජිටල් හා කෘත්‍රිම බුද්ධි හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා මඟ සකසයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ගැඹුරු ඩිජිටල් හා කෘත්‍රිම බුද්ධි හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා මඟ සකසයි

උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා තාක්ෂණ සහයෝගීතාවයට මඟ පාදයි දෙරට නිලධාරීන් අතර පැවැති උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවලින් පසු, ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ඩිජිටල් පරිවර්තනය හා කෘත්‍රිම…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා වෙළඳපොළේ මිල ස්ථාවර කිරීමට සමූපකාර ජාලය නවීකරණය කරන ලෙස ජනාධිපති 촉구කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා වෙළඳපොළේ මිල ස්ථාවර කිරීමට සමූපකාර ජාලය නවීකරණය කරන ලෙස ජනාධිපති 촉구කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා ආර්ථිකයක් තුළ භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල නියාමනය සඳහා වෙළඳ තරගකාරිත්වය පමණක් විශ්වාස කළ නොහැකි බව පෙන්වා දෙමින්, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා…

15 Aug 2026 Discuss