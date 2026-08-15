CAA බලධාරීන්ගේ දැඩි පියවර හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවේ පොලිතින් භාවිතය මිලියන 10 කින් අඩු වෙයි
නියාමන මැදිහත්වීම හේතුවෙන් ප්ලාස්ටික් භාවිතය සැලකිය යුතු ලෙස පහළ වැටේ
පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (CAA) ශ්රී ලංකාවේ ප්ලාස්ටික් දූෂණයට එරෙහි සටනේ ඉතා වැදගත් ජයග්රහණයක් ප්රකාශයට පත් කර ඇති අතර, සිය සෘජු මැදිහත්වීම හේතුවෙන් රට පුරා පොලිතින් භාවිතය ඒකක මිලියන 26 සිට මිලියන 16 දක්වා, එනම් ඒකක මිලියන 10 කින් අඩු කිරීමට සමත් වූ බව වාර්තා කර ඇත.
සක්රීය බලාත්මක කිරීම ප්රතිඵල අත් කර දෙයි
මෙම අඩුවීම රට පුරා පාරිභෝගිකයන් සහ සිල්ලර වෙළෙන්දන්ගේ හැසිරීම් වල කැපී පෙනෙන වෙනසක් සනිටුහන් කරන අතර, එය ප්රධාන වශයෙන් ආරෝපණය කෙරෙන්නේ පොලිතින් නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම සහ භාවිතය ඉලක්ක කරගත් CAA හි අඛණ්ඩ බලාත්මක කිරීමේ ප්රයත්නයන්ටය. මෙම ප්රතිඵලය ළඟා කර ගැනීමේදී අධිකාරියේ ප්රායෝගික නියාමන ප්රවේශය කේන්ද්රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බව ඔවුහු පවසති.
එකවරක් භාවිතා කරන ප්ලාස්ටික් කෙරෙහි ශ්රී ලංකාවේ යැපීම අඩු කිරීමේ ප්රයත්නයන්හිදී මෙම පහත වැටීම සැලකිය යුතු이정표වක් නියෝජනය කරන බව නිලධාරීන් අවධාරණය කළ අතර, මෙම ගැටළුව දිගු කලක් තිස්සේ දිවයිනේ පාරිසරික හා මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයන්ට හේතු වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
CAA හි සොයාගැනීම් ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් පාරිසරික ප්රතිපත්ති අරමුණු පිළිබඳ වර්ධනය වන ජවයක් පිළිබිඹු කරයි. මෙම වර්ධනයේ ප්රධාන ඇඟවුම් අතර:
- කසළ බිම් සහ ජලමාර්ගවලට එකතු වන ප්ලාස්ටික් අපද්රව්ය ප්රමාණාත්මකව අඩු වීමක්
- පවතින පොලිතින් රෙගුලාසිවලට සිල්ලර වෙළෙන්දන් සහ සැපයුම්කරුවන් අතර අනුකූලතාව ඉහළ යාමක්
- පොලිතින් භාවිතයේ හානිකර බලපෑම් පිළිබඳ වැඩි මහජන දැනුවත්භාවයක්
අඛණ්ඩ අවධානය පවත්වා ගැනීමට පොරොන්දු වෙති
ඉදිරි මාසවලදී භාවිත සංඛ්යාව තවදුරටත් පහළ දැමීමේ අරමුණින් බලාත්මක කිරීමේ කටයුතු අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වන බව අධිකාරිය පෙන්වා දී ඇත. ශ්රී ලංකාවේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමේ සාමූහික වගකීමේ කොටසක් ලෙස ව්යාපාරිකයන් සහ පාරිභෝගිකයන් යන දෙපිරිසටම තිරසාර විකල්ප වැළඳ ගන්නා ලෙස නිලධාරීන් 촉구 කළහ.
CAA හි නවතම සංඛ්යාලේඛන, ප්ලාස්ටික් නියාමනය ශක්තිමත් කිරීම සහ අනුකූල නොවීම සඳහා වඩාත් දැඩි දඬුවම් හඳුන්වා දීම සම්බන්ධ ing ගෙනයන ප්රතිපත්ති සාකච්ඡා ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.