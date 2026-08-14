22 වන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනය මහජන ජනමත විචාරණයකට යොමු කරන ලෙස එක්සත් විපක්ෂය ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලයි
යෝජිත 22 වන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනය මහජනතාව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙසත්, එය සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් කිසිදු පියවරක් ගැනීමට පෙර ජාතික ජනමත විචාරණයක් පැවැත්වීය යුතු බවත් ඉල්ලා සිටිමින් එක්සත් විපක්ෂය ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙත සිය ඉල්ලීම නිල වශයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත.
ජනාධිපතිවරයා වෙත නිල ලිපියක් භාරදෙයි
ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කරන ලද නිල ලිපියක් හරහා මෙම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ අතර, එම ලිපියේ පිටපතක් හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ මහතාගේ කාර්යාලය හරහා නිකුත් කරන ලදී. එම ලිපියෙහි, මෙතරම් වැදගත්කමක් සහිත ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනයක් ශ්රී ලාංකික මහජනතාවගේ සෘජු විධිමත් අනුමැතියක් නොමැතිව තීරණය කිරීම සුදුසු නොවන බවට එක්සත් විපක්ෂය සිය දෘඪ හා පැහැදිලි අදහස ප්රකාශ කර ඇත.
ඡන්දදායකයන්ගේ අනුමැතිය පළමුව ලබා නොගෙන මෙම සංශෝධනය ඉදිරියට ගෙන යාම, රටේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා රාමුවට පදනම් වන ප්රජාතන්ත්රවාදී මූලධර්මවලට පටහැනි බවට විපක්ෂය සිය දෘඪ විශ්වාසය ද එම ලිපියෙන් අවධාරණය කළේය.
ප්රජාතන්ත්රවාදී විධිමත් බලය පිළිබඳ ප්රශ්නයක්
ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවට අනුව, යම් සංශෝධන සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් අවශ්ය වන අතර, ඇතැම් වෙනස්කම් සඳහා මහජන ජනමත විචාරණයකින් ද අනුමැතිය ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වේ. පුළුල් ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධන, මහජනතාව සමඟ පුළුල් සාකච්ඡාවකින් හා ඔවුන්ගේ සම්මතයකින් තොරව සම්මත නොකළ යුතු බව පිළිබඳ විපක්ෂ පක්ෂ අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල එක්සත් විපක්ෂයේ ඉල්ලීමෙන් පිළිඹිබු වේ.
ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණය සම්බන්ධ විවාද නීති立法 සභා න්යාය පත්රය ආධිපත්යය දරන මෙම අවස්ථාවේ, පාලක ජාතික ජනබලය ආණ්ඩුව හා විපක්ෂ කණ්ඩායම් අතර දේශපාලන තතු උග්ර වෙමින් පවතින බවට මෙම පියවර සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.
වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් කිසිදු ප්රතිචාරයක් නිකුත් කර නොතිබුණි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.