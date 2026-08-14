Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මහජන ජනමත විචාරණයකට යොමු කරන ලෙස එක්සත් විපක්ෂය ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලයි

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මහජන ජනමත විචාරණයකට යොමු කරන ලෙස එක්සත් විපක්ෂය ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලයි

යෝජිත 22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මහජනතාව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙසත්, එය සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් කිසිදු පියවරක් ගැනීමට පෙර ජාතික ජනමත විචාරණයක් පැවැත්වීය යුතු බවත් ඉල්ලා සිටිමින් එක්සත් විපක්ෂය ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙත සිය ඉල්ලීම නිල වශයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ජනාධිපතිවරයා වෙත නිල ලිපියක් භාරදෙයි

ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කරන ලද නිල ලිපියක් හරහා මෙම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ අතර, එම ලිපියේ පිටපතක් හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ කාර්යාලය හරහා නිකුත් කරන ලදී. එම ලිපියෙහි, මෙතරම් වැදගත්කමක් සහිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ශ්‍රී ලාංකික මහජනතාවගේ සෘජු විධිමත් අනුමැතියක් නොමැතිව තීරණය කිරීම සුදුසු නොවන බවට එක්සත් විපක්ෂය සිය දෘඪ හා පැහැදිලි අදහස ප්‍රකාශ කර ඇත.

ඡන්දදායකයන්ගේ අනුමැතිය පළමුව ලබා නොගෙන මෙම සංශෝධනය ඉදිරියට ගෙන යාම, රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා රාමුවට පදනම් වන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්මවලට පටහැනි බවට විපක්ෂය සිය දෘඪ විශ්වාසය ද එම ලිපියෙන් අවධාරණය කළේය.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විධිමත් බලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව, යම් සංශෝධන සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් අවශ්‍ය වන අතර, ඇතැම් වෙනස්කම් සඳහා මහජන ජනමත විචාරණයකින් ද අනුමැතිය ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වේ. පුළුල් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන, මහජනතාව සමඟ පුළුල් සාකච්ඡාවකින් හා ඔවුන්ගේ සම්මතයකින් තොරව සම්මත නොකළ යුතු බව පිළිබඳ විපක්ෂ පක්ෂ අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල එක්සත් විපක්ෂයේ ඉල්ලීමෙන් පිළිඹිබු වේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණය සම්බන්ධ විවාද නීති立法 සභා න්‍යාය පත්‍රය ආධිපත්‍යය දරන මෙම අවස්ථාවේ, පාලක ජාතික ජනබලය ආණ්ඩුව හා විපක්ෂ කණ්ඩායම් අතර දේශපාලන තතු උග්‍ර වෙමින් පවතින බවට මෙම පියවර සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.

වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නිකුත් කර නොතිබුණි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය: 'FNA' සටහන ගැන හිටපු පොලිස්පතිට වද කරන අතර නොතකාහරින ලද බුද්ධිතල් තතු සම්බන්ධයෙන් අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් වගවීම ඉල්ලයි Sinhala

ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය: 'FNA' සටහන ගැන හිටපු පොලිස්පතිට වද කරන අතර නොතකාහරින ලද බුද්ධිතල් තතු සම්බන්ධයෙන් අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් වගවීම ඉල්ලයි

තීරණාත්මක බුද්ධිතල් තතු අසාර්ථකත්වයන් අවධානයට ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිය ගණනක් දිවිගෙවන් ඇද ගත් 2019 ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ පවත්වාගෙන යනු ලබන අධිකරණ විභාගයන්…

14 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 දැවැන්ත සයිබර් අපරාධ දඩයමකදී විදේශිකයින් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 දැවැන්ත සයිබර් අපරාධ දඩයමකදී විදේශිකයින් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට ගනී

2026 වසර පුරා ක්‍රියාත්මක කරන ලද සයිබර් අපරාධ කඩිනම් මෙහෙයුමක කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විදේශිකයින් 1,093 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙය රටේ දේශසීමා…

14 Aug 2026 Discuss
වයස අවුරුදු හතරේ දැරියක් වත්තේගාමේ අතහැර දමා පලා ගිය යුවළක් අත්අඩංගුවට Sinhala

වයස අවුරුදු හතරේ දැරියක් වත්තේගාමේ අතහැර දමා පලා ගිය යුවළක් අත්අඩංගුවට

වත්තේගාම ප්‍රදේශයේ වයස අවුරුදු හතරේ දැරියක් අතහැර දමා යාම සම්බන්ධයෙන් පුරුෂයෙකු හා කාන්තාවක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. පොලිසිය…

14 Aug 2026 Discuss