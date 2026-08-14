Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නව මැගසින් බන්ධනාගාරයේ හිටපු රැඳවුම්කරුවෙකු පිපිරවෙන අරෝපණ සමඟ සිදුවූ හිංසාව පිළිබඳ නිහඬතාව කඩකරයි

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නව මැගසින් බන්ධනාගාරයේ හිටපු රැඳවුම්කරුවෙකු පිපිරවෙන අරෝපණ සමඟ සිදුවූ හිංසාව පිළිබඳ නිහඬතාව කඩකරයි

බොරැල්ලේ නව මැගසින් බන්ධනාගාරයේ හිටපු රැඳවුම්කරුවෙකු එම ස්ථානයේ සිදු වූ හිංසාකාරී සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් බරපතල අරෝපණ මතු කරමින් ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රඳවා තැබීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස සැලකෙන මෙම ස්ථානය තුළ පවතින තත්ත්වයන් සහ හැසිරීම් පිළිබඳ නව ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

බිත්ති අතරෙන් නැඟෙන පිපිරවෙන හෙළිදරව්

නව මැගසින් බන්ධනාගාරය තුළ ජීවිතය සෘජුවම අත්විඳි එම හිටපු රැඳවුම්කරු, ආයතනය තුළ සිදු වූ හිංසාවේ ස්වභාවය සම්බන්ධයෙන් කැළඹිලිසහගත ප්‍රකාශ ගණනාවක් සිදු කර ඇත. මෙම අරෝපණ සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, බන්ධනාගාරයේ කළමනාකරණය හා අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක ක්‍රමවේද පිළිබඳ දැඩි විමර්ශනයක් ඇති කිරීමට ඒවා හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

හිංසාකාරී සිද්ධිය වටා ඇති විස්තර සැලකිය යුතු මහජන උනන්දුවක් ඇති කර ගෙන ඇති අතර, හිටපු රැඳවුම්කරුගේ ප්‍රකාශය දැනටමත් ගැඹුරින් කලකිරවන මෙම තත්ත්වයට නව හා සාරවත් මාන ඉදිරිපත් කරයි.

බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න

බොරැල්ලේ නව මැගසින් බන්ධනාගාරය, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය තුළ අධික ජනාකීර්ණ බව හා රැඳවුම්කරුවන්ට සලකන ආකාරය සම්බන්ධ විවාදවල කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස දිගු කලක් සිට ඇත. ආයතනය සමඟ සෘජු අත්දැකීමක් ඇති කෙනෙකු වෙතින් ඉදිරිපත් වන මේ වර්ගයේ අරෝපණ, පූර්ණ හා විනිවිද භාවයෙන් යුතු විමර්ශනයක් සඳහා කෙරෙන ඉල්ලීම් තීව්‍ර කිරීමට ඉඩ ඇත.

  • හිටපු රැඳවුම්කරු හිංසාකාරී සිද්ධිය සම්බන්ධ බරපතල වරදවා හැසිරීම් ගැන අරෝපණ කර ඇත
  • එම ප්‍රකාශ බන්ධනාගාරය තුළ ගැඹුරු ක්‍රමවේදමය ගැටලු කෙරෙහි ඇඟිල්ල දිශා කරයි
  • නිශ්චිත අරෝපණ සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් තවමත් නිල ප්‍රතිචාරයක් ලබා දී නොමැත
හිටපු රැඳවුම්කරු විසින් ලබා දෙන ලද ප්‍රකාශය පෙන්නුම් කරන්නේ, නව මැගසින් බන්ධනාගාරයේ හිංසාව පිටුපස ඇති සම්පූර්ණ කතාව තවම මහජනතාව හමුවට ගෙනෙනු ලැබ නොමැති බවයි.

වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්

බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ආධාරකරුවන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් මෙම හෙළිදරව්වීම් අනුගමනය කරමින් සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව හා අදාළ රජයේ බලධාරීන්, ප්‍රකාශ විනිවිද භාවයෙන් ආමන්ත්‍රණය කිරීමට සහ ඕනෑම වැරදි ක්‍රියාවක් නිසි ලෙස විමර්ශනය කර ක්‍රියාමාර්ග ගනු ඇති බව සහතික කිරීමට ක්‍රමයෙන් වැඩිවෙන පීඩනයකට මුහුණ දෙනු ඇත.

මෙම කතාව දිගින් දිගටම වර්ධනය වන විට, ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් විසින් මෙම කරුණ සමීපව අනුගමනය කරන අතර, නිල ප්‍රතිචාර හා අතිරේක විස්තර ලැබෙන පරිදි වැඩිදුර යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 දැවැන්ත සයිබර් අපරාධ දඩයමකදී විදේශිකයින් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 දැවැන්ත සයිබර් අපරාධ දඩයමකදී විදේශිකයින් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට ගනී

2026 වසර පුරා ක්‍රියාත්මක කරන ලද සයිබර් අපරාධ කඩිනම් මෙහෙයුමක කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විදේශිකයින් 1,093 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙය රටේ දේශසීමා…

14 Aug 2026 Discuss
වයස අවුරුදු හතරේ දැරියක් වත්තේගාමේ අතහැර දමා පලා ගිය යුවළක් අත්අඩංගුවට Sinhala

වයස අවුරුදු හතරේ දැරියක් වත්තේගාමේ අතහැර දමා පලා ගිය යුවළක් අත්අඩංගුවට

වත්තේගාම ප්‍රදේශයේ වයස අවුරුදු හතරේ දැරියක් අතහැර දමා යාම සම්බන්ධයෙන් පුරුෂයෙකු හා කාන්තාවක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. පොලිසිය…

14 Aug 2026 Discuss
සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා භූමියේ ක්‍රියාත්මක ජාත්‍යන්තර සයිබර් අපරාධ ජාල ඉලක්ක කරගත් විශාල වැටලීමක් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සයිබර් අපරාධවලට එරෙහි සටනේ දී සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක්…

14 Aug 2026 Discuss