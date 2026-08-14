නව මැගසින් බන්ධනාගාරයේ හිටපු රැඳවුම්කරුවෙකු පිපිරවෙන අරෝපණ සමඟ සිදුවූ හිංසාව පිළිබඳ නිහඬතාව කඩකරයි
බොරැල්ලේ නව මැගසින් බන්ධනාගාරයේ හිටපු රැඳවුම්කරුවෙකු එම ස්ථානයේ සිදු වූ හිංසාකාරී සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් බරපතල අරෝපණ මතු කරමින් ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම රඳවා තැබීමේ මධ්යස්ථානයක් ලෙස සැලකෙන මෙම ස්ථානය තුළ පවතින තත්ත්වයන් සහ හැසිරීම් පිළිබඳ නව ප්රශ්න මතු කර ඇත.
බිත්ති අතරෙන් නැඟෙන පිපිරවෙන හෙළිදරව්
නව මැගසින් බන්ධනාගාරය තුළ ජීවිතය සෘජුවම අත්විඳි එම හිටපු රැඳවුම්කරු, ආයතනය තුළ සිදු වූ හිංසාවේ ස්වභාවය සම්බන්ධයෙන් කැළඹිලිසහගත ප්රකාශ ගණනාවක් සිදු කර ඇත. මෙම අරෝපණ සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, බන්ධනාගාරයේ කළමනාකරණය හා අභ්යන්තර ආරක්ෂක ක්රමවේද පිළිබඳ දැඩි විමර්ශනයක් ඇති කිරීමට ඒවා හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
හිංසාකාරී සිද්ධිය වටා ඇති විස්තර සැලකිය යුතු මහජන උනන්දුවක් ඇති කර ගෙන ඇති අතර, හිටපු රැඳවුම්කරුගේ ප්රකාශය දැනටමත් ගැඹුරින් කලකිරවන මෙම තත්ත්වයට නව හා සාරවත් මාන ඉදිරිපත් කරයි.
බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් සම්බන්ධ ප්රශ්න
බොරැල්ලේ නව මැගසින් බන්ධනාගාරය, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ අධික ජනාකීර්ණ බව හා රැඳවුම්කරුවන්ට සලකන ආකාරය සම්බන්ධ විවාදවල කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස දිගු කලක් සිට ඇත. ආයතනය සමඟ සෘජු අත්දැකීමක් ඇති කෙනෙකු වෙතින් ඉදිරිපත් වන මේ වර්ගයේ අරෝපණ, පූර්ණ හා විනිවිද භාවයෙන් යුතු විමර්ශනයක් සඳහා කෙරෙන ඉල්ලීම් තීව්ර කිරීමට ඉඩ ඇත.
- හිටපු රැඳවුම්කරු හිංසාකාරී සිද්ධිය සම්බන්ධ බරපතල වරදවා හැසිරීම් ගැන අරෝපණ කර ඇත
- එම ප්රකාශ බන්ධනාගාරය තුළ ගැඹුරු ක්රමවේදමය ගැටලු කෙරෙහි ඇඟිල්ල දිශා කරයි
- නිශ්චිත අරෝපණ සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් තවමත් නිල ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොමැත
හිටපු රැඳවුම්කරු විසින් ලබා දෙන ලද ප්රකාශය පෙන්නුම් කරන්නේ, නව මැගසින් බන්ධනාගාරයේ හිංසාව පිටුපස ඇති සම්පූර්ණ කතාව තවම මහජනතාව හමුවට ගෙනෙනු ලැබ නොමැති බවයි.
වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්
බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ ආධාරකරුවන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් මෙම හෙළිදරව්වීම් අනුගමනය කරමින් සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව හා අදාළ රජයේ බලධාරීන්, ප්රකාශ විනිවිද භාවයෙන් ආමන්ත්රණය කිරීමට සහ ඕනෑම වැරදි ක්රියාවක් නිසි ලෙස විමර්ශනය කර ක්රියාමාර්ග ගනු ඇති බව සහතික කිරීමට ක්රමයෙන් වැඩිවෙන පීඩනයකට මුහුණ දෙනු ඇත.
මෙම කතාව දිගින් දිගටම වර්ධනය වන විට, ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් විසින් මෙම කරුණ සමීපව අනුගමනය කරන අතර, නිල ප්රතිචාර හා අතිරේක විස්තර ලැබෙන පරිදි වැඩිදුර යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.