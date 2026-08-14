BASL-ජනාධිපති සාකච්ඡා විසඳුමකින් තොරව අවසන්
නීති ප්රජාවේ කනස්සල්ල මධ්යයේ අධිකරණ විශ්රාම වයස සංශෝධනය කරා රජය ඉදිරියට
ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) සහ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක අතර පැවැති සාකච්ඡා බදාදා කිසිදු එකඟතාවයකින් තොරව අවසන් වූ අතර, ව්යවස්ථාවේ 22 වැනි සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියට යෑමට රජය දෘඩ අධිෂ්ඨානයකින් සිටින බව සංඥා විය.
විනිසුරුවන්ගේ නිත්ය විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කරන සංශෝධන කෙටුම්පත නීති ප්රජාව තුළ සැලකිය යුතු කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් BASL ජනාධිපතිවරයා සමඟ සෘජු සාකච්ඡාවක් ඉල්ලා සිටියේය. කෙසේ වෙතත්, බදාදා පැවැති රැස්වීමෙන් කිසිදු ප්රතිඵලයක් ලබා ගත නොහැකි වූ අතර, යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශ්වයටම පොදු ස්ථාවරයකට එළඹිය නොහැකි බව වාර්තා විය.
ව්යවස්ථාමය හංගෑරිය
යෝජිත 22 වැනි සංශෝධනය ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට ඇති විය හැකි ප්රතිවිපාක සම්බන්ධයෙන් විවාදයක් ඇති කර ඇත. නීති ක්ෂේත්රය තුළ ඇතැම් විවේචකයන් ව්යවස්ථාමය ක්රමවේදයක් ඔස්සේ නිත්ය විශ්රාම වයස වෙනස් කිරීම, ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ පීඨයේ සංයුතියට බලපෑම් කිරීමට යොදා ගත හැකි බවත්, ක්රියාකාරී ප්රජාතන්ත්රවාදයකට මූලික වන බලය බෙදී යාමේ මූලධර්මය දුර්වල කළ හැකි බවත් කනස්සල්ල පළ කර ඇත.
දිවයිනේ නීතිඥයන්ගේ අවශ්යතා නියෝජනය කරන සහ නීතියේ ආධිපත්යය කෙරෙහි බලපාන කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඓතිහාසිකව නිරීක්ෂකයකු ලෙස කටයුතු කළ BASL, ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවැති රැස්වීම, සංශෝධනය ඉදිරියට ගෙන යාමට පෙර නැවත සලකා බැලීමකට හෝ අවම වශයෙන් අර්ථවත් උපදේශන ක්රියාවලියකට හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළේය.
රටේ ප්රමුඛ නීති ආයතනය සමඟ පැවැති සාකච්ඡා අවසන් නොවූ තත්ත්වය මධ්යයේ ඉදිරියට යෑමට රජය ගත් තීරණය, ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවලිය තුළ සිවිල් සමාජ හඬ කෙතරම් දුරට සැලකිල්ලට ගැනෙනවාද යන ප්රශ්නය මතු කරයි.
ප්රජාතාන්ත්රික පාලනය කෙරෙහි පුළුල් ප්රතිවිපාක
අධිකරණයට බලපාන ව්යවස්ථා සංශෝධන ඕනෑම ප්රජාතාන්ත්රික සමාජයක විශේෂ බරක් දරයි. ශ්රී ලංකාවේ, ඉතිහාසයේ විවිධ අවස්ථාවල දී අධිකරණය දේශපාලන මතභේදවලට ඇදී ගොස් ඇති හෙයින්, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සම්මුතිකරණයකට ලක් කිරීමක් ලෙස පෙනෙන ඕනෑම පියවරක් දේශීය හා ජාත්යන්තර වශයෙන් දිගුකාලීන විමර්ශනයකට ලක්වීමට ඉඩ ඇත.
ව්යවස්ථා වෙනස්කම් අනුගමනය කරන ආකාරය — පුළුල් ඒකමතිකත්වය ඔස්සේ හෝ순純 ව්යවස්ථාදායක කැමැත්ත මගින් — බොහෝ විට වෙනස්කම්වල අන්තර්ගතය තරම්ම වැදගත් බව නීති නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරයි. BASL වැනි ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවන් පසෙකලන රජයක්, ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවලියේ නීත්යානුකූල භාවය කෙරෙහි ජනවිශ්වාසය ඛාදනය කිරීමේ අවදානමකට මුහුණ දෙයි.
රජය 22 වැනි සංශෝධනයේ කෙටුම්පත සමඟ ඉදිරියට යන විට, සිවිල් සමාජ සංවිධාන, විරුද්ධ පක්ෂ සහ නීති ප්රජාව, සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුව හමුවට ගෙන ඒමට පෙර වැඩි විනිවිදභාවයක් සහ අර්ථවත් සහභාගීත්වයක් ඉල්ලා සිටිමින් ඒ කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
බදාදා සාකච්ඡා බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව BASL ගතයුතු ඊළඟ පියවර සම්බන්ධයෙන් තවමත් ප්රසිද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.