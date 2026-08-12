යෝෂිත රාජපක්ෂ ප්රකාශයක් ලබා දීමට සිඅයිඩී මූලස්ථානයට ඉදිරිපත් වෙයි
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ, සඳුදා උදෑසන සිය නිල ප්රකාශය සටහන් කරගැනීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (සිඅයිඩී) වෙත ඉදිරිපත් වූ බව නිලධාරීන් තහවුරු කළහ.
ශ්රී ලාංකික දේශපාලනයේ ඉහළ පෙළේ පෙනුමක් දරන රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයකු වන ප්රමුඛ දේශපාලන චරිතයේ පුත්රයාගේ සිඅයිඩී මූලස්ථානයට පැමිණීම, ඉමහත් අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගත්තේය.
යෝෂිත ප්රකාශය ලබා දීමට කැඳවනු ලැබූ නිශ්චිත පරීක්ෂණ කරුණ සම්බන්ධයෙන් සිඅයිඩී මෙතෙක් නිල වශයෙන් කිසිදු තොරතුරක් හෙළිදරව් කර නොමැත.
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කළ යෝෂිත රාජපක්ෂ, තම පෞද්ගලික හැඟවුමකින් යුත් ප්රසිද්ධ චරිතයක් ලෙස ප්රකටව සිටී. පරීක්ෂාවට සහයෝගය දැක්වීම සඳහා ඔහු ස්වේච්ඡාවෙන් සිඅයිඩී මූලස්ථානයට ඉදිරිපත් වීම, වැදගත් දියුණුවක් ලෙස සැලකෙන අතර, පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.
ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම වර්ධනය වන කතාව අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරමින්, නිල මූලාශ්රවලින් වැඩිදුර විස්තර ලැබෙත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.