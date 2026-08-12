Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂ ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට සිඅයිඩී මූලස්ථානයට ඉදිරිපත් වෙයි

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යෝෂිත රාජපක්ෂ ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට සිඅයිඩී මූලස්ථානයට ඉදිරිපත් වෙයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ, සඳුදා උදෑසන සිය නිල ප්‍රකාශය සටහන් කරගැනීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (සිඅයිඩී) වෙත ඉදිරිපත් වූ බව නිලධාරීන් තහවුරු කළහ.

ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයේ ඉහළ පෙළේ පෙනුමක් දරන රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයකු වන ප්‍රමුඛ දේශපාලන චරිතයේ පුත්‍රයාගේ සිඅයිඩී මූලස්ථානයට පැමිණීම, ඉමහත් අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගත්තේය.

යෝෂිත ප්‍රකාශය ලබා දීමට කැඳවනු ලැබූ නිශ්චිත පරීක්ෂණ කරුණ සම්බන්ධයෙන් සිඅයිඩී මෙතෙක් නිල වශයෙන් කිසිදු තොරතුරක් හෙළිදරව් කර නොමැත.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කළ යෝෂිත රාජපක්ෂ, තම පෞද්ගලික හැඟවුමකින් යුත් ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් ලෙස ප්‍රකටව සිටී. පරීක්ෂාවට සහයෝගය දැක්වීම සඳහා ඔහු ස්වේච්ඡාවෙන් සිඅයිඩී මූලස්ථානයට ඉදිරිපත් වීම, වැදගත් දියුණුවක් ලෙස සැලකෙන අතර, පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.

ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම වර්ධනය වන කතාව අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරමින්, නිල මූලාශ්‍රවලින් වැඩිදුර විස්තර ලැබෙත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss