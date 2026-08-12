Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේටෝ සමුළුවෙන් පසු ආරක්ෂක තර්ජනයක් හේතුවෙන් ට්‍රම්ප් රහසිගතව යානය මාරු කළ බව හෙළිදරව් කරයි

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේටෝ සමුළුවෙන් පසු ආරක්ෂක තර්ජනයක් හේතුවෙන් ට්‍රම්ප් රහසිගතව යානය මාරු කළ බව හෙළිදරව් කරයි

ජනාධිපතිවරයා රහසිගත යානය මාරු කිරීමට හේතු වූ නිශ්චිත නොවන තර්ජනය ගැන සඳහන් කරයි

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්, නේටෝ සමුළුවට සහභාගී වීමෙන් අනතුරුව ජූලි මාසයේදී තුර්කියෙන් නැවත පැමිණෙමින් සිටියදී රහසිගතව යානය මාරු කළ බව තහවුරු කර ඇත. අඟහරුවාදා රාත්‍රියේ ට්‍රම්ප් විසින් සිදු කරන ලද මෙම හෙළිදරව්ව, ඇමෙරිකානු නායකාට ආරක්ෂාව සැලසීම සඳහා ගන්නා ලද මෙතෙක් හෙළිදරව් නොවූ ආරක්ෂක පියවරක් පිළිබඳ ආලෝකය සපයයි.

සිද්ධියේ විස්තර

යානය මාරු කිරීමට හේතු වූයේ සිදු විය හැකි තර්ජනයක් බව ට්‍රම්ප් පිළිගත් නමුත්, එම අන්තරාය පිළිබඳ නිශ්චිත තොරතුරු ඉක්මනින් මහජනතාව වෙත නිකුත් කරනු නොලැබිණ. මෙම මාරු කිරීම ඉතා සූක්ෂ්ම ලෙස සිදු කරන ලද අතර, ඊට පෙර කිසිදු මහජන නිවේදනයක් නොතිබූ අතර, ඔහුගේ ආරක්ෂක කණ්ඩායම මෙම තත්ත්වය කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සැලකූවාද යන්න එමඟින් පිළිබිඹු විය.

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශය, ඔහුගේ ආරක්ෂාව භාර අය විසින් ඉතා රහසිගතව ගත් තීරණාත්මක සැලසුම්කරණ තීරණයක් බව තහවුරු කරයි. සිටින රාජ්‍ය නායකයෙකුට ගමන් කිරීමේදී සිදු විය හැකි අවදානමක් පිළිබඳ විශ්වාසදායක බුද්ධි තොරතුරු ලැබෙන විට, මෙවැනි පූර්වාරක්ෂිත පියවර දුර්ලභ වුවද, ඒවා අතීතයේ නොගත් ඒවා නොවේ.

තුර්කිය සංචාරයේ පසුබිම

ට්‍රම්ප් නේටෝ සමුළුව සඳහා තුර්කියේ සිටි අතර, එය ලොව ප්‍රමුඛ සාමාජිකත්ව රාජ්‍ය නායකයින් එකතු වූ උසස් මට්ටමේ රැස්වීමකි. මෙම නවතම හෙළිදරව්වෙන් අනතුරුව ඔහුගේ එක්සත් ජනපදය බලා ගමන ගැන ප්‍රශ්න මතු වූ අතර, ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සිදුවීම් වටා පවතින ආරක්ෂක පරිසරය ගැනද සැකයන් ඇති විය.

ශ්වේත මන්දිරය තවමත් මෙම තීරණයට හේතු වූ නිශ්චිත තර්ජනය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැති අතර, ආරක්ෂක ඒජන්සි සිද්ධියේ සම්පූර්ණ තත්ත්වය ගැන ඉතා රහසිගතව සිටී.

මෙම හෙළිදරව්ව, විශේෂයෙන් බහුපාර්ශ්වික සමුළු වලදී සිදුවන විදේශ සංචාරයන් අතරතුර ජනාධිපතිවරයාගේ ගමන් ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ප්‍රොටෝකෝල කෙරෙහි වැඩිදුර අවධානය යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss