කැබිනට් අනුමැතියෙන් පසු ශ්රී ලංකාව 2026 සැප්තැම්බරයේ ගෝලීය තාක්ෂණ නායකත්ව සිදුවීමක් සත්කාරකත්වය දරයි
කැබිනට් මණ්ඩලය "World CIO 200 Awards & Roadshow 2026" සහ ඊට සම්බන්ධ "Tech Marathon" වැඩසටහන සත්කාරකත්වය දැරීමට අනුමැතිය ලබා දීමත් සමග, ශ්රී ලංකාව ගෝලීය තාක්ෂණ දින දර්ශනයේ ප්රතිෂ්ඨාජනක ස්ථානයක් දිනාගෙන ඇති අතර, එම සිදුවීම් දෙකම ලබන වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.
කැබිනට් මණ්ඩලය උසස් තාක්ෂණ සිදුවීමට සහාය දක්වයි
විද්යා හා තාක්ෂණ අමාත්යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ සම්පූර්ණ සහාය හිමි වූ අතර, මෙම සිදුවීම් රටට ගෙන ඒමට නියමිත පුළුල් ප්රතිලාභ අමාත්යවරුන් විසින් හඳුනාගෙන ඇත. ආර්ථික වාසි, සංචාරක ක්ෂේත්රයට ලැබෙන ප්රවර්ධනය සහ ශ්රී ලංකාව ලෝක මට්ටමේ තාක්ෂණ රැස්වීම් සඳහා තරඟකාරී ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමේ සමස්ත උපාය මාර්ගික වාසි යන කරුණු ප්රධාන සලකා බැලීම් අතර විය.
World CIO 200 Awards යනු කුමක්ද?
World CIO 200 Awards යනු ලොව පුරා සිටින විශිෂ්ට ප්රධාන තොරතුරු නිලධාරීන් සහ තාක්ෂණ නායකයින් සම්මානිත කරන ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් වැඩසටහනකි. Roadshow ආකෘතිය හරහා ජ්යෙෂ්ඨ ඩිජිටල් හා තොරතුරු තාක්ෂණ තීරණ ගන්නන් එක් රැස් කරනු ලබන අතර, එය ජාත්යන්තර තාක්ෂණ ප්රජාව තුළ සැලකිය යුතු ජාලකරණ හා දැනුම් හුවමාරු වේදිකාවක් බවට පත්ව ඇත.
ශ්රී ලංකාවට ලැබෙන උපාය මාර්ගික අවස්ථාවක්
එවැනි සිදුවීමක් සත්කාරකත්වය දැරීම, ශ්රී ලංකාවට බලගතු ජාත්යන්තර ප්රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ රටේ වර්ධනය වන තාක්ෂණ ක්ෂේත්රය සහ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් ප්රදර්ශනය කිරීමේ වටිනා අවස්ථාවක් සලසා දෙයි. විදේශ නියෝජිතයන් ආකර්ෂණය කර ගන්නා බව අපේක්ෂිත මෙම සිදුවීම, ආගන්තුක සත්කාර හා සංචාරක ආදායම ජනනය කරමින්, දකුණු ආසියානු කලාපයේ නව්යකරණ හා ඩිජිටල් ව්යවසාය සඳහා නැගී එන කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස රටේ පිළිගැනීම ඉහළ නංවාලනු ඇත.
සම්මාන සිදුවීම සමග පැවැත්වෙන "Tech Marathon" වැඩසටහන දේශීය තාක්ෂණ වෘත්තිකයන්, නව ව්යාපාර සහ සිසුන් සම්බන්ධ කර ගන්නා බව අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ දේශීය තාක්ෂණ ප්රජාව ගෝලීය කර්මාන්ත නායකයන් සමග සම්බන්ධ කරන වේදිකාවක් නිර්මාණය කරනු ඇත.
සංවිධාන ස්ථාන, සංවිධායකයන් සහ සම්පූර්ණ වැඩසටහන් කාලසටහන සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, සූදානම් කටයුතු ආරම්භ වන ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.