Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චීනයේ නව තානාපති වේ හුවාෂියාං ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි, හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීමට ප්‍රතිඥා දෙයි

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

ශ්‍රී ලංකාවේ චීනයේ නව තානාපතිවරයා ලෙස පත් වූ වේ හුවාෂියාං මහතා දිවයිනට පැමිණ තිබෙන අතර, දෙරට අතර දශක ගණනාවක් පුරා පවත්නා ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා බීජිං කොළඹ සම්බන්ධය කෙරෙහි දිගින් දිගටම කැපවී සිටින බව මේ මගින් පැහැදිලි වේ.

චීන-ශ්‍රී ලංකා සම්බන්ධතාවල නව පරිච්ඡේදයක්

තානාපති වේ හුවාෂියාං මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනරජයේ නවතම නියෝජිතයා ලෙස තම රාජකාරි භාර ගැනීමට සූදානම්ව දිවයිනට පිය නැගීය. ඔහුගේ පැමිණීම දශක ගණනාවක් ඔස්සේ සමීප දේශපාලන, ආර්ථික හා සංස්කෘතික සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන ආ දෙරට අතර නව රාජ්‍යතාන්ත්‍රික පරිච්ඡේදයක ආරම්භය සනිටුහන් කරයි.

දිවයිනට පැමිණි නව දූතයා, චීනය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර හවුල්කාරිත්වය ගැඹුරු කිරීමට තම කැපවීම ප්‍රකාශ කළ අතර, ක්ෂේත්‍ර රාශියක සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීම තම ධූරකාලය තුළ ප්‍රධාන මුල්‍යතාවක් වනු ඇති බව පෙන්වා දුන්නේය.

දෙරට අතර සම්බන්ධතා

චීනය බොහෝ කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් සැලකිය යුතු ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කරුවන්ගෙන් එක් රටක් ලෙස ස්ථාන ගන්නා අතර, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, වෙළඳාම හා ආයෝජන ක්ෂේත්‍රයන්හිදී කැපී පෙනෙන භූමිකාවක් ඉටු කරමින් සිටී. විශාල වරාය ව්‍යාපෘතිවල සිට මාර්ග හා බලශක්ති සංවර්ධනය දක්වා, චීන සම්බන්ධතාව ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ව්‍යුහය තුළ දෘශ්‍යමාන සලකුණක් ඉතිරි කර ඇත.

නව තානාපතිවරයෙකුගේ පැමිණීම, සංවාදය නැවත ජීවීකරණය කිරීමට හා සහයෝගිතාවේ නව මාවත් සොයා ගැනීමට ඉඩ සලසන අවස්ථාවක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙයි. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාව මෑත වර්ෂවල මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික ප්‍රකෘතිය කරා ගමන් කරන මෙම වේලාවේ මෙය වඩාත් වැදගත් වේ.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වැදගත්කම

කොළඹ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙන්නේ, ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය හා වර්ධනය කරා ගමන් කරමින් ලෝකයේ ප්‍රධාන බලවතුන් සමඟ සම්බන්ධතා සමතුලිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව දරන උත්සාහය සැලකිල්ලට ගත් කල, තානාපති වේ මහතාගේ පැමිණීමේ කාලය ඉතා සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් ගන්නා බවයි.

කොළඹ චීන මෙහෙයුම් කාර්යාලය ඉදිරි මාසවලදී දෙරට අතර වෙළඳාම, ආයෝජනය හා ජනතාවන් අතර හුවමාරු සම්බන්ධ සාකච්ඡා පහසු කිරීමේදී ක්‍රියාශීලී ලෙස කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නව තානාපතිවරයා තම අක්ෂරපත් ඉදිරිපත් කිරීමට හා දිවයිනේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික රාජකාරි ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන විට, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ඔහු විධිමත්ව පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss