ශ්රී ලංකාවේ මහ බැංකු අධිපති 2024 වර්ෂය සඳහා තවදුරටත් පොලී අනුපාත වැඩිකිරීමක් නොමැති බව ප්රකාශ කරයි
ශ්රී ලංකාවේ මහ බැංකුව මෙ වර්ෂයේ ඉතිරි කාලය තුළ පොලී අනුපාත තවදුරටත් ඉහළ නංවීමක් අපේක්ෂා නොකරන බව එම ආයතනයේ අධිපතිවරයා සඳහන් කළ අතර, දිවයිනේ සංකීර්ණ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ක්රියාවලිය මධ්යේ මුදල් ප්රතිපත්තිය ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යන බවට ඉඟියක් ලබා දෙයි.
මුදල් ප්රතිපත්තිය සඳහා ස්ථාවර ප්රවේශයක්
ශ්රී ලංකා මහ බැංකු (CBSL) අධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ ප්රතිපත්ති立案 立案 නිර්මාතෘවරු වර්තමාන පොලී අනුපාත රාමුව සම්බන්ධයෙන් තෘප්තිමත් වන අතර, 2024 වර්ෂය තුළ මුදල් ක්රමය තවදුරටත් දැඩිකිරීමට හදිසි අවශ්යතාවයක් නොදකින බවයි. දශක ගණනාවක් තුළ රටේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව දිගු කලක් ඉහළ ණය පිරිවැයකට මුහුණ දුන් ව්යාපාරිකයන්ට හා පාරිභෝගිකයන්ට මෙම ප්රකාශය සහනයක් ලෙස දැනෙනු ඇත.
උද්ධමනය පාලනය කිරීමේ ක්රියාවලිය සාර්ථකව ඉදිරියට යන බවත්, අනුපාත ගැලපීම් හරහා අතිරේක මැදිහත්වීමක් නොඅවශ්ය වන ආකාරයෙන් ආර්ථිකය ස්ථාවරත්වයට පත්වන බවත් මුදල් ප්රතිපත්ති බලධාරීන්ගේ ප්රකාශය මගින් වැඩෙමින් ඇති විශ්වාසය පිළිබිඹු කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ පසුබිම
ශ්රී ලංකාව 2022 වර්ෂයේදී දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකට ගොදුරු වූ අතර, එය විදේශ විනිමය හිඟකම, වේගයෙන් ඉහළ ගිය උද්ධමනය සහ ඉන්ධන හා අත්යවශ්ය භාණ්ඩ හිඟකම මගින් සලකුණු විය. ඒ සඳහා ප්රතිචාරයක් ලෙස, මහ බැංකුව උද්ධමනය මැඩ පැවැත්වීමට සහ සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට පොලී අනුපාත ආක්රමණශීලී ලෙස ඉහළ නැංවීය.
එතැන් සිට, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහනක් යටතේ රටේ ගමන් මඟ මැනිය හැකි ප්රමාණයෙන් ඉදිරියට ගොස් ඇති අතර, උද්ධමනය සැලකිය යුතු ලෙස පහළ ගොස් විදේශ සංචිත ක්රමයෙන් ප්රතිනිර්මාණය වෙමින් පවතී. අධිපතිවරයාගේ මෑත ප්රකාශ සාඳා දෙන්නේ, මෙම ප්රගතිය දැන් ප්රමාණවත් ලෙස ශක්තිමත් වී ඇති බැවින් මුදල් ප්රතිපත්තිය නොවෙනස්ව පවත්වා ගත හැකි බවයි.
ණය ගැනුම්කරුවන්ට හා ව්යාපාරිකයන්ට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට හා ව්යාපාරික ප්රජාවට, මෙම ප්රවෘත්තිය මූල්ය සැලසුම් කිරීමට යම් නිශ්චිතතාවයක් ලබා දෙයි. ප්රධාන ඇඟවීම් ඇතුළත් වන්නේ:
- ණය හා උකස් ගෙවීමේ වියදම් ළඟ කාලය තුළ තවදුරටත් ඉහළ යාම සිදු නොවීමේ ඉඩකඩ වැඩිය
- ව්යාපාරිකයන්ට ණය ලබා ගැනීමේ තත්ත්වයන් වඩාත් පුරෝකථනය කළ හැකි ලෙස හැඟෙනු ඇති අතර, එය ආයෝජන තීරණ සඳහා හිතකර වනු ඇත
- මූල්ය පීඩනය සෙමෙන් සමනය වීමත් සමඟ පාරිභෝගික වියදම් ක්රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්විය හැකිය
මහ බැංකුවේ ස්ථාවරය සාඳා දෙන්නේ, එහි ප්රමුඛතාව ආක්රමණශීලී දැඩිකිරීමෙන් ඉවත් ව ස්ථිරසාර ආර්ථික පුනරුදයකට සහාය දීම කරා මාරු වී ඇති බවයි.
ඉදිරිය සඳහා ප්රවේශමෙන් ගත් ශුභවාදීභාවය
අධිපතිවරයාගේ ප්රකාශය සමස්තයක් ලෙස ධනාත්මක වූවත්, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම ගෝලීය වෙළෙඳ භාණ්ඩ මිල ගණන්වල උච්චාවචනයන් සහ රටේ ආනයන වියදම් හා විදේශ විනිමය ඉපැයීම් කෙරෙහි බලපෑ හැකි භූ-දේශපාලනික අවිනිශ්චිතතාවන් ඇතුළු බාහිර කම්පනයන්ට ගොදුරු විය හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ වැඩසටහනට අඛණ්ඩව අනුගත වීම සහ රජයේ ආදායම් එකතු කිරීම් ක්රමානුකූලව වැඩිදියුණු කිරීම, වසරේ ඉතිරි කාලය පුරා මහ බැංකුව ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීමට ප්රමුඛ ලෙස විශ්වාසය තබා ඇති මුදල් ප්රතිපත්ති ස්ථාවරත්වය රැකගැනීමේ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.