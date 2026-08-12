Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මැගසීන් බන්ධනාගාරයට මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කළ බවට චෝදනා ලත් බන්ධනාගාර රකියා නිළධාරියෙකු අත්අඩංගුවට

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මැගසීන් බන්ධනාගාරයට මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කළ බවට චෝදනා ලත් බන්ධනාගාර රකියා නිළධාරියෙකු අත්අඩංගුවට

කොළඹ මැගසීන් බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින රැඳවියෙකු වෙත අනවසර මත්ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට කුමන්ත්‍රණය කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ, වයස අවුරුදු 53 ක් වූ බන්ධනාගාර රකියා නිළධාරියෙකු පොලිස් මෙහෙයුමකදී අත්අඩංගුවට ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

මත්ද්‍රව්‍ය සැපයුම් කුමන්ත්‍රණයක නිරත වූ බවට චෝදනා ලත් නිළධාරියා අත්අඩංගුවට

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම රට තුළ බන්ධනාගාර සේවය කෙරෙහි වූ විශ්වාසයේ බරපතල කඩකිරීමක් ලෙස සැලකෙන අතර, චෝදනාවට ලක් වූ නිළධාරියා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ප්‍රාදේශීය ක්ෂාවිකාශන ආයතනයක් වන මෙම බන්ධනාගාරය තුළ මත්ද්‍රව්‍ය සැපයීම සඳහා සිය බලතල අනිසි ලෙස යොදාගත් බව ප්‍රකාශ කෙරේ.

ලැබුණු රහස් තොරතුරු මත පොලිසිය ඉලක්කගත නිරීක්ෂණ මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කළ අතර, කියන ලද සැපයීම සිදු කිරීමට පෙර නිළධාරියා අත්අඩංගුවට ගැනීමට සමත් වූ බව විමර්ශකයෝ කියති.

බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව පිළිබඳ උත්සුකතා

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ අඛණ්ඩතාව සහ ප්‍රතිසංස්කරණ ආයතන ඒවායේ ම පෙළ ඇතුළෙන් දූෂණයට ගොදුරු වීමේ අවදානම පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ල මතු කර ඇත. කොළඹ පිහිටි මැගසීන් බන්ධනාගාරය දිවයිනේ වඩාත් ප්‍රකට රඳවා ගැනීමේ පහසුකම්වලින් එකකි.

  • සැකකරු වයස අවුරුදු 53 ක් වූ සේවය කරන බන්ධනාගාර නිළධාරියෙකි
  • චෝදනාවට ලක් වූ මෙහෙයුම ඉලක්ක කරගත්තේ මැගසීන් බන්ධනාගාරය තුළ රඳවා සිටි රැඳවියෙකි
  • මත්ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට පෙර පොලිස් නිරීක්ෂණ හරහා අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු විය

විමර්ශන කටයුතු දිගින් දිගට ක්‍රියාත්මක වන බවත්, සම්බන්ධ වූ මත්ද්‍රව්‍යවල ස්වභාවය හා ප්‍රමාණය ඇතුළු කියන ලද මෙහෙයුම සම්බන්ධ තවත් තොරතුරු විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම ප්‍රකාශයට පත් වනු ඇතැයි බලධාරීහු දන්වා ඇත.

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, කාර්ය මණ්ඩලය අපරාධ ජාලවලට ඇද ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පරිපාලනය තුළ ශක්තිමත් අභ්‍යන්තර අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණ අවශ්‍ය බව අවධාරණය කරයි.

චෝදනාවට ලක් වූ නිළධාරියා මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරියට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ප්‍රශ්න කිරීම් ඉදිරියට කරගෙන යෑම සඳහා රඳවා ගැනීම දීර්ඝ කරන ලෙස ඉල්ලීමට පොලිසිය සූදානම් ය. බන්ධනාගාර බලධාරීන් මේ සම්බන්ධයෙන් තවම නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss