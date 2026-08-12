යාපනය අතුරුදහන්වීම් නඩුවේ සාක්ෂි දීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සිතියම් කැඳවීමක්
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, දශකයකට වැඩි කාලයකට පෙර සිදු වූ තමිල් ක්රියාකාරීන් දෙදෙනෙකු බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීමේ කඩිනම් චෝදනාවට සම්බන්ධව, සැප්තැම්බර් 29 වැනිදා කොළඹ ප්රධාන මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ සාක්ෂි දීමට පෙනී සිටින ලෙස නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.
නඩුවේ පසුබිම
මෙම නඩු කටයුතු සම්බන්ධ වන්නේ 2011 දී යාපනයේ දී අතුරුදහන් වූ ක්රියාකාරීන් වන ලලිත් කුමාර් වීරරාජ් සහ කුගන් මුරුගානන්දන්ගේ අතුරුදහන්වීම සමඟිනි. ඔවුන් අතුරුදහන් වන අවස්ථාවේ උතුරු ශ්රී ලංකාවේ පෙත්සම් ක්රියාකාරකම් සඳහා කැපවූ ප්රමුඛ පෙළේ පුද්ගලයන් වූ අතර, ඔවුන්ගේ ඉරණම ඉන් පසු ගෙවී ගිය කාලය පුරාම ඔවුන්ගේ පවුල් හා මානව හිමිකම් සංවිධාන අතර දැඩි විමර්ශනයකට හා දොම්නසකට ලක්ව ඇත.
සිවිල් ගැටුම් අවසන් වීමේ කාලය තුළ සහ ඉන් අනතුරුව රටේ උතුරු ප්රදේශවල සිදු වූ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාවේ යුද්ධයෙන් පසු සංහිඳියා උත්සාහයන් දිගු කලක් තිස්සේ කැළඹී තබා ගත් ඉහළ මට්ටමේ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීමේ විමර්ශනවලින් මෙය ද එකක් වේ.
හිටපු ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව අධිකරණ නියෝගය
කොළඹ ප්රධාන මහේස්ත්රාත් අධිකරණය, සිදුවීම් සිදු වූ කාලයේ ආරක්ෂක අමාත්යාංශයේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කොට පසුව ජනාධිපති ධුරයට පත් වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, සැප්තැම්බර් 29 වැනිදා අධිකරණය ඉදිරිපිට පෙනී සිට සාක්ෂි දිය යුතු බවට නියෝගය නිකුත් කළේය.
මෙම සිතියම් කැඳවීම, දිගු කලක් පැවතෙන නෛතික කටයුතුවල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස සැලකෙන අතර, එමගින් ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් කැපී පෙනෙන දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් අතුරුදහන්වීම් සම්බන්ධ අධිකරණ ක්රියාවලියට සෘජුවම සම්බන්ධ කරනු ලැබේ.
යුක්තිය සොයන පවුල්
වීරරාජ් සහ මුරුගානන්දන්ගේ පවුල්වලට ඔවුන්ගේ ආදරණීයයන්ගේ ඉරණම පිළිබඳ පිළිතුරු සොයා දිගු කාලයක් ගතවී ඇත. මානව හිමිකම් සංවිධාන අඛණ්ඩව ජවාබදායිත්වය සහ ඒ දෙදෙනාගේ අතුරුදහන්වීම වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත.
සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් ආයතන මෙම නඩුව සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, ශ්රී ලංකාව ගේ දේශීය නෛතික පද්ධතිය හරහා කියන ලද යුද්ධ කාලීන හා යුද්ධයෙන් පසු සිදු වූ අපයෝජනවලට මුහුණ දීමේ කැපවීමේ ප්රධාන කඩඉමක් ලෙස එය සලකති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.