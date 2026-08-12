Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යාපනය අතුරුදහන්වීම් නඩුවේ සාක්ෂි දීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සිතියම් කැඳවීමක්

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, දශකයකට වැඩි කාලයකට පෙර සිදු වූ තමිල් ක්‍රියාකාරීන් දෙදෙනෙකු බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීමේ කඩිනම් චෝදනාවට සම්බන්ධව, සැප්තැම්බර් 29 වැනිදා කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ සාක්ෂි දීමට පෙනී සිටින ලෙස නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.

නඩුවේ පසුබිම

මෙම නඩු කටයුතු සම්බන්ධ වන්නේ 2011 දී යාපනයේ දී අතුරුදහන් වූ ක්‍රියාකාරීන් වන ලලිත් කුමාර් වීරරාජ් සහ කුගන් මුරුගානන්දන්ගේ අතුරුදහන්වීම සමඟිනි. ඔවුන් අතුරුදහන් වන අවස්ථාවේ උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ පෙත්සම් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා කැපවූ ප්‍රමුඛ පෙළේ පුද්ගලයන් වූ අතර, ඔවුන්ගේ ඉරණම ඉන් පසු ගෙවී ගිය කාලය පුරාම ඔවුන්ගේ පවුල් හා මානව හිමිකම් සංවිධාන අතර දැඩි විමර්ශනයකට හා දොම්නසකට ලක්ව ඇත.

සිවිල් ගැටුම් අවසන් වීමේ කාලය තුළ සහ ඉන් අනතුරුව රටේ උතුරු ප්‍රදේශවල සිදු වූ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්ධයෙන් පසු සංහිඳියා උත්සාහයන් දිගු කලක් තිස්සේ කැළඹී තබා ගත් ඉහළ මට්ටමේ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීමේ විමර්ශනවලින් මෙය ද එකක් වේ.

හිටපු ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව අධිකරණ නියෝගය

කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය, සිදුවීම් සිදු වූ කාලයේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කොට පසුව ජනාධිපති ධුරයට පත් වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, සැප්තැම්බර් 29 වැනිදා අධිකරණය ඉදිරිපිට පෙනී සිට සාක්ෂි දිය යුතු බවට නියෝගය නිකුත් කළේය.

මෙම සිතියම් කැඳවීම, දිගු කලක් පැවතෙන නෛතික කටයුතුවල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස සැලකෙන අතර, එමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් කැපී පෙනෙන දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් අතුරුදහන්වීම් සම්බන්ධ අධිකරණ ක්‍රියාවලියට සෘජුවම සම්බන්ධ කරනු ලැබේ.

යුක්තිය සොයන පවුල්

වීරරාජ් සහ මුරුගානන්දන්ගේ පවුල්වලට ඔවුන්ගේ ආදරණීයයන්ගේ ඉරණම පිළිබඳ පිළිතුරු සොයා දිගු කාලයක් ගතවී ඇත. මානව හිමිකම් සංවිධාන අඛණ්ඩව ජවාබදායිත්වය සහ ඒ දෙදෙනාගේ අතුරුදහන්වීම වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත.

සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ආයතන මෙම නඩුව සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, ශ්‍රී ලංකාව ගේ දේශීය නෛතික පද්ධතිය හරහා කියන ලද යුද්ධ කාලීන හා යුද්ධයෙන් පසු සිදු වූ අපයෝජනවලට මුහුණ දීමේ කැපවීමේ ප්‍රධාන කඩඉමක් ලෙස එය සලකති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss