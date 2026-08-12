ඩෙංගු රෝගීන් 90,000 ඉක්මවයි; සිෆිලිස් ආසාදන ද ඉහළට — ශ්රී ලංකාව 2025 දී දෙබිඩි සෞඛ්ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙයි
ඩෙංගු රෝගය දිගින් දිගටම උත්සන්න වෙයි
2025 වර්ෂයේ දී ශ්රී ලංකාව බරපතල පොදු සෞඛ්ය අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව 90,000 ඉක්මවීම සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ රටපුරා සිටින වෛද්ය විශේෂඥයන් අතර දැඩි සැලකිල්ලට ලක්ව ඇත.
ඩෙංගු ආසාදන ඉහළ යාමේ ප්රවණතාව රෝහල් සහ සෞඛ්ය සේවා ආයතන කෙරෙහි දිවයිනේ සෑම දිශාවකින්ම පීඩනයක් එල්ල කර ඇත. මදුරුවන් මගින් බෝ වන මෙම රෝගය බහු දිස්ත්රික්ක හරහා ව්යාප්ත වෙමින් තිබීමත් සමග, ප්රජාවන් වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් නිරන්තරයෙන් ඉල්ලීම් කරමින් සිටී.
එඩීස් මදුරුවා මගින් පතුරුවන ඩෙංගු උණ රෝගය, සැඩ වර්ෂාපතනය සමයේ සාමාන්ය දසුනක් වන එකතු වූ ජලය ඇති පරිසරවල ශීඝ්රයෙන් පැතිරෙයි. නිවාස සහ කාර්යස්ථාන අවට මදුරු ප්රජනනයට හේතු විය හැකි ස්ථාන ඉවත් කරන ලෙස බලධාරීන් නාගරිකයන්ගෙන් නැවත නැවතත් ඉල්ලා සිටී.
සිෆිලිස් රෝගීන් ද ඉහළ යෙයි
රටේ සෞඛ්ය ගැටලු වලට තවත් එකතු වෙමින්, ලිංගිකව සම්ප්රේෂණය වන මෙම ආසාදනයේ 2025 වර්ෂයේ දී සිෆිලිස් රෝගීන් ද ඉහළ ගොස් ඇත. මෙය ශ්රී ලංකාව පුරා ශක්තිමත් දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර, වැඩිදියුණු කළ පරීක්ෂා කිරීමේ පහසුකම් සහ පුළුල් ලිංගික සෞඛ්ය අධ්යාපන වැඩසටහන් සඳහා පවතින ක්රමෝපාය අවශ්යතාවය පිළිබඳ සංඥාවකි.
සිෆිලිස් රෝගය මුල් අවධියේ දී හඳුනා ගත හොත් සුව කළ හැකි බව සෞඛ්ය බලධාරීන් අවධාරණය කරමින්, කල්තියා හඳුනාගැනීම සහ ප්රතිකාර ලැබීමේ වැදගත්කම පෙන්වා දී ඇත. කෙසේ නමුත්, ප්රතිකාර නොලබා හැර දැමුවහොත් මෙම ආසාදනය දරුණු දිගු කාලීන සෞඛ්ය සංකූලතාවලට හේතු විය හැකිය.
හදිසි පොදු ක්රියාමාර්ගයක් ගන්නා ලෙස ඉල්ලීමක්
වෛද්ය විශේෂඥයන් සහ පොදු සෞඛ්ය නිලධාරීන් ශ්රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ කොන්දේසි දෙකෙහිම ප්රවේශමෙන් සිටින ලෙසය. සෞඛ්ය බලධාරීන්ගේ මූලික නිර්දේශ අතර:
- මදුරු ප්රජනනය වැළැක්වීම සඳහා නිවාස අවට එකතු වූ ජලය නිතිපතා පරීක්ෂා කර ඉවත් කිරීම
- තද උණ, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විට ක්ෂණිකව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- සිෆිලිස් ඇතුළු ලිංගිකව සම්ප්රේෂණය වන ආසාදන සඳහා ස්වේච්ඡා පරීක්ෂණවලට භාජනය වීම
- ආරක්ෂිත හැසිරීම් අනුගමනය කිරීම සහ ලිංගික සෞඛ්යය සම්බන්ධ විවෘත සංවාදවලට දිරිගැන්වීම
මෙම ද්විත්ව රෝගාබාධ ව්යාප්තිය, ශ්රී ලංකාව තත්ත්වය තවදුරටත් නරක් වීමට පෙර දෙකොටස ම පාලනය යටතට ගැනීමට කටයුතු කරන අතරතුර, රටේ පොදු සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් සහ වැළැක්වීමේ සෞඛ්ය වැඩසටහන් සඳහා අඛණ්ඩ ආයෝජනයක් අවශ්ය බව අවධාරණය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.