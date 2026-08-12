Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාව පරදවා ශ්‍රී ලංකාව 100-34ක් ලෙස දිනූ අදිසි ජයග්‍රහණය

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

සිහිපත් කළ යුතු අධිකාරී දක්ෂතාවයක්

ශ්‍රී ලංකාව 100-34ක් ලෙස ඉන්දියාව විශාල ජයමාර්ගයකින් පරාජය කරමින් දිවයිනේ ක්‍රීඩා ප්‍රජාවට අදිසි ජයග්‍රහණයක් ලෙස විස්තර කෙරෙන රුචිකර ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළේය.

100-34 යන අවසාන ලකුණු පුවරුව, ශ්‍රී ලංකාව ඉතා මුල් අවස්ථාවේ සිටම සිය ආධිපත්‍යය තහවුරු කරගෙන, ක්‍රීඩාව පුරාම කිසිදා ග්‍රහණය ලිහිල් නොකළ, සම්පූර්ණ ඒකපාර්ශ්වික තතු කතාව මනාව විස්තර කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආධිපත්‍යය පූර්ණ ලෙස එළිදරව් වෙයි

ජයග්‍රහණයේ අධිකාරී ජයමාර්ගය, කලාපීය ප්‍රතිවාදීන්ට එරෙහි තරඟයට ශ්‍රී ලාංකික කණ්ඩායම කෙතරම් හොඳින් සූදානම් වී සහ අවධානයෙන් සිටියේ දැයි අවධාරණය කළේය. ඉන්දියාව, ශක්තිමත් ප්‍රතිවාදීන් ලෙස ඔවුන්ගේ කීර්තිය තිබියදීත්, ආශ්‍රිත රටේ නිවෙස් කෙරෙන් යෙදූ නිරන්තර පීඩනයට කිසිදු අර්ථවත් ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීමට නොහැකි විය.

මෙම ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාව සඳහා වැදගත් මොහොතක් සනිටුහන් කරන අතර, තරඟකාරී වේදිකාවේ රටේ ක්‍රීඩකයන්ගේ වර්ධනය වන ශක්තිය සහ විශ්වාසය ප්‍රදර්ශනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවට ආඩම්බරජනක මොහොතක්

ඉන්දියාව වැනි අසල්වැසි දැවැන්තයකු හරහා ලබාගත් ජයග්‍රහණයේ විශාල පරිමාව, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාව සඳහා ප්‍රධාන ධෛර්යමත් ශක්තියක් ලෙස නිසැකවම ක්‍රියා කරන බැවින්, රට පුරා රසිකයින් මෙම තීරණාත්මක ප්‍රතිඵලය සමරමින් සිටියහ. සම්බන්ධිත රසිකයන් සහ ක්‍රීඩකයන් සඳහා ඒ ජය ස්මරණීය වූ බව ඊටත් වඩා විශේෂ කළේය.

දිවයින පුරාම අතිවිශාල ආඩම්බරයක් ජනිත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන මෙම ප්‍රතිඵලය, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම ක්‍රීඩා මට්ටම්වල ඇති හැකියාව කාලෝචිත ලෙස සිහිපත් කරවීමක් ලෙස කණ්ඩායමේ ප්‍රදර්ශනය ඉදිරිපත් වෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss