Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තංගල්ල නිවසක් ඉලක්ක කර වෙඩි තැබූ සසල්ල නොදන්නා පිරිසක් පළා යයි

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තංගල්ල නිවසක් ඉලක්ක කර වෙඩි තැබූ සසල්ල නොදන්නා පිරිසක් පළා යයි

ගිය රාත්‍රියේ අග භාගයේදී තංගල්ල, නාකුළුගම ප්‍රදේශයේ පිහිටි පෞද්ගලික නිවසක් ඉලක්ක කරගනිමින් හඳුනා නොගත් සන්නද්ධ පිරිසක් විසින් නිර්භීතව වෙඩි තැබූ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය විමර්ශන ආරම්භ කර ඇත.

පොලීසිය සඳහන් කළ පරිදි, සැකකරුවන් එම නිවසට වෙඩි තබා ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් ඒ ස්ථානයෙන් පළා ගොස් ඇත. හානිවීම් සම්බන්ධයෙන් හෝ ප්‍රහාරය සිදු කිරීමට හේතු වූ අරමුණ සම්බන්ධයෙන් මේ වන තෙක් නිල වශයෙන් කිසිදු තොරතුරක් නිකුත් කර නොමැත.

ප්‍රහාරය සිදු කිරීමට වගකිව යුතු පුද්ගලයන් හඳුනාගනිමින් සිද්ධිය සිදු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සොයා බැලීමට අධිකාරීන් දැනට කටයුතු කරමින් සිටී.

මෙම ප්‍රහාරය නාකුළුගම ප්‍රදේශයේ වාසිකයන් අතර බිය සංත්‍රාසය ඇති කර ඇති අතර, ප්‍රදේශවාසීන් පොලීසිය ඉල්ලා සිටින්නේ ඒ ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂක සංචාර වැඩිදියුණු කරන ලෙසයි. දකුණු පළාතේ වෙරළබඩ නගරයක් වන තංගල්ල, මෑත වසරවලදී ඉඳහිට හිංසාකාරී සිද්ධීන්ට ගොදුරු වූ ප්‍රදේශයකි.

වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හෝ සැකකරුවන්ගේ අනන්‍යතාව පිළිබඳව කිසිදු තොරතුරක් දන්නා කිසිවෙකු ඉදිරිපත් වී පවත්නා විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස පොලීසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත. විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමඟ තවදුරටත් තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss