තංගල්ල නිවසක් ඉලක්ක කර වෙඩි තැබූ සසල්ල නොදන්නා පිරිසක් පළා යයි
ගිය රාත්රියේ අග භාගයේදී තංගල්ල, නාකුළුගම ප්රදේශයේ පිහිටි පෞද්ගලික නිවසක් ඉලක්ක කරගනිමින් හඳුනා නොගත් සන්නද්ධ පිරිසක් විසින් නිර්භීතව වෙඩි තැබූ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය විමර්ශන ආරම්භ කර ඇත.
පොලීසිය සඳහන් කළ පරිදි, සැකකරුවන් එම නිවසට වෙඩි තබා ඉතා ශීඝ්රයෙන් ඒ ස්ථානයෙන් පළා ගොස් ඇත. හානිවීම් සම්බන්ධයෙන් හෝ ප්රහාරය සිදු කිරීමට හේතු වූ අරමුණ සම්බන්ධයෙන් මේ වන තෙක් නිල වශයෙන් කිසිදු තොරතුරක් නිකුත් කර නොමැත.
ප්රහාරය සිදු කිරීමට වගකිව යුතු පුද්ගලයන් හඳුනාගනිමින් සිද්ධිය සිදු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සොයා බැලීමට අධිකාරීන් දැනට කටයුතු කරමින් සිටී.
මෙම ප්රහාරය නාකුළුගම ප්රදේශයේ වාසිකයන් අතර බිය සංත්රාසය ඇති කර ඇති අතර, ප්රදේශවාසීන් පොලීසිය ඉල්ලා සිටින්නේ ඒ ප්රදේශයේ ආරක්ෂක සංචාර වැඩිදියුණු කරන ලෙසයි. දකුණු පළාතේ වෙරළබඩ නගරයක් වන තංගල්ල, මෑත වසරවලදී ඉඳහිට හිංසාකාරී සිද්ධීන්ට ගොදුරු වූ ප්රදේශයකි.
වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හෝ සැකකරුවන්ගේ අනන්යතාව පිළිබඳව කිසිදු තොරතුරක් දන්නා කිසිවෙකු ඉදිරිපත් වී පවත්නා විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස පොලීසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත. විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමඟ තවදුරටත් තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.