දුර්ලභ තාරකා විද්යාත්මක දර්ශනයක් — ග්රහලෝක හයක් එකට පෙළ ගැසෙයි; ශ්රී ලංකාවෙන් නැරඹිය හැකියි
බුධ, කුජ, බ්රහස්පති, ශනි, යුරේනස් සහ නෙප්චූන් යන ග්රහලෝක හය රාත්රී අහසේ විශිෂ්ට චාපයක් දිගේ පෙළ ගැසෙන අතර, ශ්රී ලංකාව පුරා සිටින තාරකා නිරීක්ෂකයින්ට ස්වාභාවික ලෝකයේ වඩාත් විස්මිත අහසේ සිදුවීම් අතරින් එකක් නරඹාගැනීමේ ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් උදා වී තිබේ.
දුර්ලභ ග්රහලෝක පෙළගැස්මක්
ග්රහලෝක පෙළගැස්ම හෙවත් "ග්රහ පෙරහැර" ලෙස සාමාන්යයෙන් හඳුන්වන මෙම සංසිද්ධිය සිදු වන්නේ, පෘථිවියෙන් බලන විට ග්රහලෝක කිහිපයක් අහසේ සමාන තලයක් දිගේ පෙළ ගැසෙන බව පෙනෙන අවස්ථාවලදීය. ග්රහලෝක හයක් එකවර සම්බන්ධ වන මෙවැනි පෙළගැස්මක් සාපේක්ෂව දුර්ලභ, දෘශ්යාත්මකව විශ්මයජනක සිදුවීමක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය වෘත්තීය තාරකා විද්යාඥයන් සහ සිරිත් විරිත් ලෙස අහස නිරීක්ෂණය කරන ආධුනිකයන් යන දෙපිරිසේම අවධානය දිනාගෙන ඇත.
සම්බන්ධ ග්රහලෝක හය අතුරින් කුජ, බ්රහස්පති සහ ශනි, පැහැදිලි අහසක් යටතේ හිස් ඇසින්ම දිස් වනසේ ප්රමාණවත් දීප්තියකින් යුක්ත වේ; එබැවින් පිටතට ගොස් ඉහළ බැලීමට කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට මෙය ප්රවේශ විය හැකි සිදුවීමකි. කෙසේ වෙතත්, යුරේනස් සහ නෙප්චූන් සැලකිය යුතු ලෙස 희미 වන අතර, ඒවා පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කිරීමට දුරේක්ෂයක් හෝ අතේ දූරේක්ෂයක් අවශ්ය වනු ඇත.
ශ්රී ලාංකික නිරීක්ෂකයින්ට සුදුසු කොන්දේසි
ශ්රී ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම, ග්රහලෝක පෙළගැස්ම නිරීක්ෂණය සඳහා විශිෂ්ට වාසිදායක ස්ථානයක් සපයනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ; දූපතේ අඩු අක්ෂාංශ පිහිටීම, ග්රහලෝක කිහිපයක් දිස් වන ක්ෂිතිජය දෙසට පුළුල්, බාධාවකින් තොර දසුනක් ලබා දෙයි.
තාරකා විද්යා ලෝලීන්ට උපදෙස් දෙනුයේ, දෘශ්යතාව උපරිම කර ගැනීම සඳහා විවෘත ගම්බද ප්රදේශ හෝ උස් බිම් වැනි තීව්ර ආලෝක දූෂණයෙන් බැහැරව ස්ථානයක් සොයා ගන්නා ලෙසයි. පැහැදිලි අහසක් අත්යාවශ්ය වන බැවින්, නිරීක්ෂකයින් සිදුවීමට පෙර කාලගුණ අනාවැකි ගැන සමීපව අවධානය යොමු කළ යුතුය.
අහස නිරීක්ෂකයින් සඳහා උපදෙස්
- හොඳම අත්දැකීම සඳහා අවම ආලෝක දූෂණයක් සහිත ප්රදේශයකට යන්න.
- ඔබේ ඇස් අන්ධකාරයට හුරු වීමට අවම වශයෙන් විනාඩි 20ක් ඉඩ දෙන්න.
- යුරේනස් සහ නෙප්චූන් යන희미 ග්රහලෝක හඳුනා ගැනීමට අතේ දූරේක්ෂයක් හෝ දූරේක්ෂයක් භාවිත කරන්න.
- අහසේ එක් එක් ග්රහලෝකය හඳුනා ගැනීමට සහ ස්ථානගත කිරීමට සහාය වීම සඳහා තාරකා නිරීක්ෂණ යෙදුමක් බාගත කරන්න.
- පැහැදිලි අහසක් සහතික කර ගැනීම සඳහා කල් තබා ප්රාදේශීය කාලගුණ තත්ත්වයන් පරීක්ෂා කරන්න.
මෙවැනි සිදුවීම් අපට අපගේ සූර්යග්රහ මණ්ඩලයේ අසීමිත මහිමය සිහිගන්වන අතර, සෑම වයස් කාණ්ඩයකම මිනිසුන්ට ඉහළින් ඇති විශ්වය සමඟ සම්බන්ධ වීමට අපූරු අවස්ථාවක් සලසා දෙයි.
ඔබ පළපුරුදු තාරකා විද්යාඥයෙකු වේවා, නැතහොත් විශ්වය ගැන කුතූහලය දනවන කෙනෙකු වේවා, මෙම ග්රහලෝක පෙළගැස්ම ඔබේ ගෙවතුවෙන්ම අපගේ සූර්යග්රහ මණ්ඩලයේ සෞන්දර්යය අනුභව කිරීමට ස්මරණීය අවස්ථාවක් ලබා දෙයි. ශ්රී ලාංකිකයන් මෙම දුර්ලභ අහසේ දර්ශනයෙන් උපරිම ප්රයෝජන ගන්නා ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.