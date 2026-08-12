Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රාජීව් ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 18න් පහළ ජාතික කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස පත් කෙරේ

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

රාජීව් අවුරුදු 18න් පහළ ජාතික කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස පත් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ යෞවන පාපන්දු සංවර්ධනයට නව ශක්තියක් ලැබී ඇති අතර, එය රටේ නැගී එන පාපන්දු දක්ෂතාවයන් සඳහා නව පරිච්ඡේදයක ආරම්භය සනිටුහන් කරයි.

යෞවන පාපන්දු ක්‍රීඩාව සඳහා නව දිශාවක්

ආසියානු පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටම්වල තරඟ කිරීමට සමත් ඊළඟ පරම්පරාවේ ක්‍රීඩකයන් හදාවඩා ගැනීමට පාපන්දු ප්‍රජාව ඉලක්ක කරගෙන ඇති මෙම මොහොතේ, මෙම පත්වීම ශ්‍රී ලංකාවේ අවුරුදු 18න් පහළ කණ්ඩායමේ ව්‍යූහයට නව අවධානයක් හා සංවිධානාත්මක බවක් ගෙන එනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

රාජීව්ගේ භූමිකාව කේන්ද්‍ර වනුයේ, ජාතික යෞවන පාපන්දු දිනදර්ශනයේ ඉදිරියේදී ඇති කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර තරඟාවලිවලට සූදානම් කරමින්, තරුණ ක්‍රීඩකයන් උපක්‍රමාත්මකව හා තාක්ෂණිකව දියුණු කිරීම කෙරෙහිය.

අනාගතය සඳහා ගොඩනැගීම

ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ දිගුකාලීන සාර්ථකත්වය බොහෝ දුරට රඳා පවතින්නේ කනිෂ්ඨ අදියරවලදී සලසා දෙනු ලබන පුහුණුකරණයේ හා සූදානමේ ගුණාත්මකභාවය මතය යන්න හඳුනාගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ පාපන්දු බලධාරීන් මෑත වසරවලදී යෞවන සංවර්ධනය කෙරෙහි ක්‍රමයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇත.

අවුරුදු 18න් පහළ කණ්ඩායම දැන් රාජීව් වෙතින් ශික්ෂාව, කණ්ඩායම් ගතිය හා තරඟකාරී ජවය ඇති කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් කලාපීය වේදිකාවේ දිවයිනේ නියෝජනය කිරීමට සූදානම් වේ.

අවුරුදු 18න් පහළ කණ්ඩායමේ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය, ඉදිරි තරඟ හා පුහුණු කාලසටහන් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි සති කිහිපය තුළ පාපන්දු නිලධාරීන් විසින් නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss