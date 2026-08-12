Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මල්වතු මහනායක හිමි침묵 බිඳිති: විනිසුරන්ගේ විශ්‍රාම වයස් යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිගෙන් තවමත් පිළිතුරක් නැත

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මල්වතු මහනායක හිමි침묵 බිඳිති: විනිසුරන්ගේ විශ්‍රාම වයස් යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිගෙන් තවමත් පිළිතුරක් නැත

සියම් නිකායේ මල්වතු පාර්ශ්වයේ මහනායක හිමියන් වන අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමියෝ, ශ්‍රී ලංකාවේ විනිසුරන්ගේ විශ්‍රාම වයස සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ ලිපියට තවමත් කිසිදු පිළිතුරක් ලැබී නොමැති බව හෙළිදරව් කර ඇත.

පිළිතුරක් නොලැබුණු ලිපියක්

ජ්‍යෙෂ්ඨතම බෞද්ධ මහ නායකයාණෝ මෙය ප්‍රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කළ අතර, එම කරුණ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා වෙත නිල වශයෙන් ලිපි ලිවීමට යෙදුණද, කිසිදු ස්වීකාරයක් හෝ පිළිතුරක් ලැබී නොමැති බව ඉස්මතු කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික හා සමාජීය ක්‍ෂේත්‍රය තුළ මල්වතු පාර්ශ්වය දරන තත්ත්වය හා බලපෑම සැලකිල්ලට ගත් කල, විධායකයාගේ මෙම නිහඬභාවය සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ඇත.

එම ලිපිය අදාළ වූයේ අධිකරණ සාමාජිකයන්ට අදාළ විශ්‍රාම වයස පිළිබඳ කරුණට වන අතර, එය මෑත කාලයේ නීති කවල් හා සිවිල් සමාජය අතර සැලකිය යුතු විවාදයකට තුඩු දී ඇත.

මහනායක හිමියන්ගේ මැදිහත්වීමේ වැදගත්කම

මහනායක හිමියන් විසින් අධිකරණ ප්‍රතිපත්ති කරුණු සම්බන්ධයෙන් සෘජුව සම්බන්ධ වීම සාපේක්ෂ වශයෙන් දුර්ලභ දෙයකි; එම නිසා ජනාධිපතිවරයා වෙත නිල වශයෙන් ලිපියක් ලිවීමට ගත් තීරණය ස්වභාවයෙන්ම කැපී පෙනෙන්නකි. මහනුවර මූලස්ථාන කරගත් මල්වතු පාර්ශ්වය, රටේ වඩාත්ම ගෞරවනීය හා ඓතිහාසිකව වැදගත් බෞද්ධ ආයතනවලින් එකක් වන අතර, එහි නායකත්වය ශ්‍රී ලංකාව පුරා සැලකිය යුතු සදාචාරාත්මක අධිකාරයක් දරයි.

එවැනි ආගමික ගාම්භීරත්වයෙන් යුත් පුද්ගලයෝ පාලන කරුණු සම්බන්ධයෙන් සිය සැලකිල්ල ප්‍රකාශ කළ විට, කාලෝචිත හා ගෞරවාන්විත ආකාරයෙන් ප්‍රතිචාර දැක්වීම විධායකයාගේ සිරිතක් බව නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

ජනාධිපතිගේ සහභාගිත්වය ඉල්ලා

ප්‍රතිචාරයක් නොලැබීම පිළිබඳ මහනායක හිමියන්ගේ ප්‍රසිද්ධ හෙළිදරව්ව, තවත් ප්‍රමාදයකින් තොරව මෙම කරුණ විසඳා ගැනීමට රජයට ලබා දෙන සෞම්‍ය නමුත් දෘඪ සංඥාවක් ලෙස අර්ථකථනය කළ හැකිය. විනිසුරන්ගේ විශ්‍රාම වයස ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණයේ නිදහස හා අඛණ්ඩතාවට සෘජුවම බලපාන අතර, එය ප්‍රජාතාන්ත්‍රික පාලනයේ礎 礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චෙම්මානි සමූහ මිනීවළේ අවශේෂ වල DNA පරීක්ෂණ වහාම සිදු කරන ලෙස ප්‍රේමචන්ද්‍රන් බල කරයි Sinhala

චෙම්මානි සමූහ මිනීවළේ අවශේෂ වල DNA පරීක්ෂණ වහාම සිදු කරන ලෙස ප්‍රේමචන්ද්‍රන් බල කරයි

දෙමළ දේශපාලන නායකයෙකු සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වන විනෝ ප්‍රේමචන්ද්‍රන්, උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මානි සමූහ මිනීවළ ස්ථානයෙන් හෑරී ගත් මිනිස් අවශේෂ…

12 Aug 2026 Discuss
කොහුවල පාලම පිළිබඳ වෛරස් වූ ව්‍යාජ රූපය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

කොහුවල පාලම පිළිබඳ වෛරස් වූ ව්‍යාජ රූපය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

කොහුවල පාලම නිරූපණය කරන බවට කියා සිටින ව්‍යාජ රූපයක් සමාජ මාධ්‍යවල වෛරස් ලෙස ව්‍යාප්ත වීමත් සමඟ, වැරදි තොරතුරු ප්‍රචාරය වීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීමට…

12 Aug 2026 Discuss
යාල වනජීවී නිලධාරීන් සමඟ සන්නද්ධ ගැටුමකින් පසු සැකකරු වන්දි දඩයම්කරුවෙකු වෙඩි තබා අත්අඩංගුවට Sinhala

යාල වනජීවී නිලධාරීන් සමඟ සන්නද්ධ ගැටුමකින් පසු සැකකරු වන්දි දඩයම්කරුවෙකු වෙඩි තබා අත්අඩංගුවට

යාල වනජීවී රක්ෂිතය තුළ වනජීවී සංරක්ෂණ නිලධාරීන් සහ සැකකරු දඩයම්කරුවන් පිරිසක් අතර සිදු වූ උත්කණ්ඨාජනක වෙඩි හුවමාරුවකින් පසු සැකකරු දඩයම්කරුවෙකු තුවාල ලබා…

12 Aug 2026 Discuss