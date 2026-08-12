මල්වතු මහනායක හිමි침묵 බිඳිති: විනිසුරන්ගේ විශ්රාම වයස් යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිගෙන් තවමත් පිළිතුරක් නැත
සියම් නිකායේ මල්වතු පාර්ශ්වයේ මහනායක හිමියන් වන අතිපූජ්ය තිබ්බටුවාවේ ශ්රී සුමංගල හිමියෝ, ශ්රී ලංකාවේ විනිසුරන්ගේ විශ්රාම වයස සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ ලිපියට තවමත් කිසිදු පිළිතුරක් ලැබී නොමැති බව හෙළිදරව් කර ඇත.
පිළිතුරක් නොලැබුණු ලිපියක්
ජ්යෙෂ්ඨතම බෞද්ධ මහ නායකයාණෝ මෙය ප්රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කළ අතර, එම කරුණ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා වෙත නිල වශයෙන් ලිපි ලිවීමට යෙදුණද, කිසිදු ස්වීකාරයක් හෝ පිළිතුරක් ලැබී නොමැති බව ඉස්මතු කළේය. ශ්රී ලංකාවේ ආගමික හා සමාජීය ක්ෂේත්රය තුළ මල්වතු පාර්ශ්වය දරන තත්ත්වය හා බලපෑම සැලකිල්ලට ගත් කල, විධායකයාගේ මෙම නිහඬභාවය සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ඇත.
එම ලිපිය අදාළ වූයේ අධිකරණ සාමාජිකයන්ට අදාළ විශ්රාම වයස පිළිබඳ කරුණට වන අතර, එය මෑත කාලයේ නීති කවල් හා සිවිල් සමාජය අතර සැලකිය යුතු විවාදයකට තුඩු දී ඇත.
මහනායක හිමියන්ගේ මැදිහත්වීමේ වැදගත්කම
මහනායක හිමියන් විසින් අධිකරණ ප්රතිපත්ති කරුණු සම්බන්ධයෙන් සෘජුව සම්බන්ධ වීම සාපේක්ෂ වශයෙන් දුර්ලභ දෙයකි; එම නිසා ජනාධිපතිවරයා වෙත නිල වශයෙන් ලිපියක් ලිවීමට ගත් තීරණය ස්වභාවයෙන්ම කැපී පෙනෙන්නකි. මහනුවර මූලස්ථාන කරගත් මල්වතු පාර්ශ්වය, රටේ වඩාත්ම ගෞරවනීය හා ඓතිහාසිකව වැදගත් බෞද්ධ ආයතනවලින් එකක් වන අතර, එහි නායකත්වය ශ්රී ලංකාව පුරා සැලකිය යුතු සදාචාරාත්මක අධිකාරයක් දරයි.
එවැනි ආගමික ගාම්භීරත්වයෙන් යුත් පුද්ගලයෝ පාලන කරුණු සම්බන්ධයෙන් සිය සැලකිල්ල ප්රකාශ කළ විට, කාලෝචිත හා ගෞරවාන්විත ආකාරයෙන් ප්රතිචාර දැක්වීම විධායකයාගේ සිරිතක් බව නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
ජනාධිපතිගේ සහභාගිත්වය ඉල්ලා
ප්රතිචාරයක් නොලැබීම පිළිබඳ මහනායක හිමියන්ගේ ප්රසිද්ධ හෙළිදරව්ව, තවත් ප්රමාදයකින් තොරව මෙම කරුණ විසඳා ගැනීමට රජයට ලබා දෙන සෞම්ය නමුත් දෘඪ සංඥාවක් ලෙස අර්ථකථනය කළ හැකිය. විනිසුරන්ගේ විශ්රාම වයස ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණයේ නිදහස හා අඛණ්ඩතාවට සෘජුවම බලපාන අතර, එය ප්රජාතාන්ත්රික පාලනයේ礎 礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.