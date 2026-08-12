Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රජය ස්ථාවරය වෙනස් කරයි — විනිසුරන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සංශෝධනය පිළිබඳ මහනායක හිමිවරුන්ගේ ලිපිය ලැබුණු බව පිළිගනියි

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

විනිසුරන්ගේ විශ්‍රාම වයස් දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට එරෙහිව මහනායක හිමිවරුන් ලිපියක් යොමු කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා රජය සිය පෙර ස්ථාවරය වෙනස් කරමින් දැන් පිළිගෙන ඇත.

කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය නාලින්ද ජයතිස්ස මහතා රජය වෙනුවෙන් එම ලිපිය ලැබී ඇති බව තහවුරු කළ අතර, මෙය පෙර රජය විසින් එවැනි ලිපියක් නොලැබුණු බව නැවත නැවතත් ප්‍රකාශ කළ ස්ථාවරයෙන් සිදු කළ සැලකිය යුතු හැරවුමකි.

නැවත නැවත ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් අනතුරුව සිදු වූ හැරවුම

මතභේදාත්මක විනිසුරු විශ්‍රාම වයස් යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් මහනායක හිමිවරුන්ගෙන් කිසිදු නිල ලිපියක් නොලැබුණු බව රජය කිහිප වතාවක්ම ප්‍රකාශ කළ පසු, දැන් එම ස්ථාවරය වෙනස් වී ඇති අතර, එමඟින් ඉහළම පරිපාලන මට්ටමින් මෙම කාරණය හසුරවන ලද ආකාරය කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම ත්‍යාගසම්පන්න බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා අතර ගැනෙන මහනායක හිමිවරුන් රටේ සැලකිය යුතු සදාචාරාත්මක හා දේශපාලනික පිළිගැනීමක් හිමි කරගෙන සිටිති. ව්‍යවස්ථාමය කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ගන්නා ස්ථාවර ඓතිහාසිකව දේශපාලන පරාසය පුරාම සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කර ඇත.

සංශෝධනය යෝජනා කරන්නේ කුමක්ද?

යෝජිත ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මඟින් විනිසුරන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස් දීර්ඝ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එය නීතිඥ කවයන් මෙන්ම ආගමික නායකත්වය අතරත් විවාදයකට තුඩු දී ඇත. සංශෝධනයට විරුද්ධ පිරිස් තර්ක කරන්නේ, එවැනි වෙනස්කම් අධිකරණ ස්වාධීනත්වය හා සංයුතිය කෙරෙහි දුරදිග බලපෑම් ඇති කළ හැකි බවයි.

ගුරුගෙ විරෝධතාවයේ වැදගත්කම

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට නිල වශයෙන් ලිඛිතව දැනුම් දීමට මහනායක හිමිවරුන් ගත් තීරණය, යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණය සම්බන්ධයෙන් බලගතු ආගමික කවයන් අතර පවතින කනස්සල්ලේ ගැඹුර විදහා දක්වයි. ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා ජාතික වැදගත්කමක් ඇති කරුණු සම්බන්ධ ජනමතය හැඩ ගැන්වීමේදී දිගු කලක් තිස්සේ ක්‍රියාශීලී කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති අතර, ඔවුන්ගේ නිල විරෝධය රජය ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ක්‍රියාවලිය මෙහෙයවන විට මතවාදී බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

රජය ආරම්භයේ සිට ප්‍රතික්ෂේප කළ ස්ථාවරය හා පසුව ඒ ලිපිය ලැබුණු බව පිළිගැනීම, පරිපාලනයේ විනිවිදභාවය සහ යෝජිත ව්‍යවස්ථා සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමුඛ ආගමික හා සිවිල් සමාජ පාර්ශ්ව සමඟ සම්බන්ධ වීමේ ප්‍රවේශය කෙරෙහි ඇති සූක්ෂ්ම විභාගය වැඩි කිරීමට ඉඩ ඇත.

රජය මහනායක හිමිවරුන් විසින් මතු කරන ලද කරුණු කෙරෙහි ප්‍රතිචාර දක්වා ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධ සිය අරමුණු පැහැදිලි කරන විට, තවදුරටත් ප්‍රගතියක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss