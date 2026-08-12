රජය ස්ථාවරය වෙනස් කරයි — විනිසුරන්ගේ විශ්රාම වයස් සංශෝධනය පිළිබඳ මහනායක හිමිවරුන්ගේ ලිපිය ලැබුණු බව පිළිගනියි
විනිසුරන්ගේ විශ්රාම වයස් දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධනයට එරෙහිව මහනායක හිමිවරුන් ලිපියක් යොමු කර ඇති බව ශ්රී ලංකා රජය සිය පෙර ස්ථාවරය වෙනස් කරමින් දැන් පිළිගෙන ඇත.
කැබිනට් ප්රකාශක අමාත්ය නාලින්ද ජයතිස්ස මහතා රජය වෙනුවෙන් එම ලිපිය ලැබී ඇති බව තහවුරු කළ අතර, මෙය පෙර රජය විසින් එවැනි ලිපියක් නොලැබුණු බව නැවත නැවතත් ප්රකාශ කළ ස්ථාවරයෙන් සිදු කළ සැලකිය යුතු හැරවුමකි.
නැවත නැවත ප්රතික්ෂේප කිරීමෙන් අනතුරුව සිදු වූ හැරවුම
මතභේදාත්මක විනිසුරු විශ්රාම වයස් යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් මහනායක හිමිවරුන්ගෙන් කිසිදු නිල ලිපියක් නොලැබුණු බව රජය කිහිප වතාවක්ම ප්රකාශ කළ පසු, දැන් එම ස්ථාවරය වෙනස් වී ඇති අතර, එමඟින් ඉහළම පරිපාලන මට්ටමින් මෙම කාරණය හසුරවන ලද ආකාරය කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ඉහළම ත්යාගසම්පන්න බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා අතර ගැනෙන මහනායක හිමිවරුන් රටේ සැලකිය යුතු සදාචාරාත්මක හා දේශපාලනික පිළිගැනීමක් හිමි කරගෙන සිටිති. ව්යවස්ථාමය කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ගන්නා ස්ථාවර ඓතිහාසිකව දේශපාලන පරාසය පුරාම සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කර ඇත.
සංශෝධනය යෝජනා කරන්නේ කුමක්ද?
යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධනය මඟින් විනිසුරන්ගේ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස් දීර්ඝ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එය නීතිඥ කවයන් මෙන්ම ආගමික නායකත්වය අතරත් විවාදයකට තුඩු දී ඇත. සංශෝධනයට විරුද්ධ පිරිස් තර්ක කරන්නේ, එවැනි වෙනස්කම් අධිකරණ ස්වාධීනත්වය හා සංයුතිය කෙරෙහි දුරදිග බලපෑම් ඇති කළ හැකි බවයි.
ගුරුගෙ විරෝධතාවයේ වැදගත්කම
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට නිල වශයෙන් ලිඛිතව දැනුම් දීමට මහනායක හිමිවරුන් ගත් තීරණය, යෝජිත ප්රතිසංස්කරණය සම්බන්ධයෙන් බලගතු ආගමික කවයන් අතර පවතින කනස්සල්ලේ ගැඹුර විදහා දක්වයි. ශ්රී ලංකාවේ බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා ජාතික වැදගත්කමක් ඇති කරුණු සම්බන්ධ ජනමතය හැඩ ගැන්වීමේදී දිගු කලක් තිස්සේ ක්රියාශීලී කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති අතර, ඔවුන්ගේ නිල විරෝධය රජය ව්යවස්ථා සංශෝධන ක්රියාවලිය මෙහෙයවන විට මතවාදී බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
රජය ආරම්භයේ සිට ප්රතික්ෂේප කළ ස්ථාවරය හා පසුව ඒ ලිපිය ලැබුණු බව පිළිගැනීම, පරිපාලනයේ විනිවිදභාවය සහ යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් ප්රමුඛ ආගමික හා සිවිල් සමාජ පාර්ශ්ව සමඟ සම්බන්ධ වීමේ ප්රවේශය කෙරෙහි ඇති සූක්ෂ්ම විභාගය වැඩි කිරීමට ඉඩ ඇත.
රජය මහනායක හිමිවරුන් විසින් මතු කරන ලද කරුණු කෙරෙහි ප්රතිචාර දක්වා ව්යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධ සිය අරමුණු පැහැදිලි කරන විට, තවදුරටත් ප්රගතියක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.