ජංගම දුරකථන වලට සමාන ගිනි අවි සමඟ ඕස්ට්රේලියාවේ පිරිමින් හතර දෙනෙකුට චෝදනා
සාමාන්ය ජංගම දුරකථනවලට සමාන ලෙස හිතාමතාම නිර්මාණ කරන ලද අතිශය අසාමාන්ය拳銃 දෙකක් අත්අඩංගුවට ගත් ප්රධාන මෙහෙයුමකින් අනතුරුව ඕස්ට්රේලියානු බලධාරීන් පිරිමින් හතර දෙනෙකුට චෝදනා එල්ල කර ඇති අතර, පොලිසිය මෙය සැලකිය යුතු නීති බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුමක් ලෙස හඳුන්වා දෙයි.
රවටා ගැනීමට නිර්මාණය කරන ලද අවි
සාමාන්ය ස්මාර්ට්ෆෝන් දුරකථනයක පෙනුමට හරිහැටි අනුකරණය කිරීම සඳහා පැතලිව නැමිය හැකි මෙම ගිනි අවි, නීති විරෝධී අවි සැඟවීමේ ඉතා භයානක වර්ධනයක් නියෝජනය කරයි. මෙම උපාංග 펼cha ගත් විට සම්පූර්ණයෙන් ක්රියාත්මක拳銃 ලෙස ක්රියා කරන අතර, එමඟින් සාමාන්ය සෝදිසිකිරීම්වලදී හෝ මහජන ස්ථානවලදී ඒවා හඳුනා ගැනීම අතිශයින් දුෂ්කර වේ.
ආවරණය කරන ලද මෙම අවි, නීති බලාත්මක කිරීමේ හා ආරක්ෂක නිලධාරීන් සාමාන්යයෙන් රඳා සිටින සම්මත දෘශ්ය ආරක්ෂක පරීක්ෂාවන් මඟ හැරීමේ හැකියාව හේතුවෙන් මහජන ආරක්ෂාවට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරන බව බලධාරීන් පවසයි.
චෝදනා ලැබූ පිරිමින් හතර දෙනා
අවි සොයා ගැනීම හා ඒවා සතුව තිබීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය පිරිමින් හතර දෙනෙකුට චෝදනා එල්ල කළේය. සැඟවුණු ගිනි අවිවල මූලාරම්භය හා අපේක්ෂිත භාවිතය පිළිබඳ ඕස්ට්රේලියානු බලධාරීන් විමර්ශන කරගෙන යන අතරතුර, එම පිරිමින් දැන් නීතිමය කටයුතු වලට මුහුණ දෙති.
නවීන අවි පිළිබඳ වර්ධනය වන සැලකිල්ල
ප්රජාවන් තුළට හඳුන්වා දෙනු ලබන නීති විරෝධී අවිවල ක්රමයෙන් වැඩිවන නවීනත්වය සම්බන්ධයෙන් නීති බලාත්මක කිරීමේ ආයතන අතර මෙම සිද්ධිය නව සැලකිල්ලක් ඇති කර තිබේ. වෙස් ගෙන හෝ නව රූප ගෙන ඇති ගිනි අවි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ බරපතල තර්ජනයක් ලෙස සලකනු ලැබ ඇති අතර, මෙම නවතම සොයා ගැනීම එවැනි භාණ්ඩ හානියක් ඇති කිරීමට පෙර හඳුනා ගැනීමේදී පොලිසිය මුහුණ දෙන පරිණාමී අභියෝගය අවධාරණය කරයි.
- ජංගම දුරකථනවලට සමාන ලෙස නිර්මාණය කරන ලද拳銃 දෙකක් ඕස්ට්රේලියානු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී
- මෙම අවි පැතලිව නැමෙන අතර, සාමාන්ය ස්මාර්ට්ෆෝන් වලින් දෘශ්යමාන ලෙස වෙන් කර හඳුනා ගත නොහැකිය
- සොයා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පිරිමින් හතර දෙනෙකුට නිල වශයෙන් චෝදනා එල්ල කර ඇත
- ගිනි අවිවල මූලාශ්රය හා අරමුණ පිළිබඳ බලධාරීන් විමර්ශන කරගෙන යයි
මෙවැනි වෙස් ගත් අවි, මහජන ආරක්ෂා පරීක්ෂාවලදී භාවිතා කරන සම්මත හඳුනා ගැනීමේ ක්රම මඟ හැරීම සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති බැවින්, නීති බලාත්මක කිරීම සඳහා අසාමාන්ය අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරයි.
නීති විරෝධී ගිනි අවි මගින් එල්ල වන නිරන්තර තර්ජනය හා අපරාධ ජාල බලධාරීන්ගෙන් මාරාන්තික අවි සැඟවීමට යන දිග පිළිබඳ මෙම සිද්ධිය තියුණු මතක් කිරීමක් ලෙස සේවය කරයි. ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක ආයතන හා රේගු නිලධාරීන් ද මෙය සැලකිල්ලට ගත යුතු අතර, මෙවැනි වෙස් ගත් අවි කලාපය ඇතුළු ලෝකයේ අනෙකුත් ප්රදේශවලද මතු විය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.