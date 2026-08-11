ශ්රී ලංකාවේ සිටින ඉන්දීය සංචාරකයින්ට දැන් UPI හරහා PickMe රථ සේවා ගෙවීම් කළ හැකි අතර 20% වට්ටමක් ද හිමිවේ
ශ්රී ලංකාව නරඹන ඉන්දීය සංචාරකයින්ට දිවයිනේ ප්රමුඛතම රයිඩ්-හේලිං වේදිකාව වන PickMe තෝරා ගැනීමට සාධාරණ හේතුවක් ලැබී තිබේ. ඒ සමාගම විසින් දැන් Unified Payments Interface (UPI) ගෙවීම් ක්රමයක් ලෙස පිළිගන්නා බව නිවේදනය කර ඇති අතර, ඉන්දීය සංචාරකයින්ට ගාස්තු ගෙවීමට පහසු හා හුරුපුරුදු ක්රමයක් සෑදී ඇති අතර සෑම සවාරියකටම 20%ක වට්ටමක් ද ලබා දෙනු ලැබේ.
ඉන්දීය සංචාරකයින්ට හුරුපුරුදු ගෙවීම් විකල්පයක්
ලක්ෂ සංඛ්යාත ඉන්දීය සංචාරකයින් සඳහා UPI යනු ස්වදේශයේ ඩිජිටල් ගෙවීම්වල පෙරනිමි ක්රමය බවට පත්ව ඇත. UPI, PickMe හි ගෙවීම් පද්ධතිය සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් අදහස් වන්නේ ඉන්දියාවෙන් පැමිණෙන සංචාරකයින්ට රට පුරා රථ රිසර්වේෂන් කිරීමේදී විශාල ශ්රී ලංකා රුපියල් ප්රමාණ රැගෙන යාමට හෝ හුරු නැති ගෙවීම් ක්රම සමඟ කටයුතු කිරීමට අවශ්ය නොවන බවයි.
මෙම පියවර ශ්රී ලංකා සංචාරක වෙළඳපොලේ වර්ධනය වන කොටසක් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ PickMe හි උපාය මාර්ගික ප්රයත්නයක් ලෙස බහුලව සැලකේ. ශ්රී ලංකාවට සංචාරකයින් පැමිණෙන ප්රධාන රටවල් අතර ඉන්දියාව අඛණ්ඩව ඉහළ ස්ථානයක සිටින බැවින්, මෙම මුලපිරීම PickMe හි පරිශීලක පදනම සහ ගනුදෙනු පරිමාවන් සඳහා සැලකිය යුතු ප්රවර්ධනයක් විය හැකිය.
සෑම සවාරියකම 20%ක් ඉතිරි කර ගන්න
හුරුපුරුදු ගෙවීම් ක්රමයක් භාවිත කිරීමේ පහසුවට අමතරව, ඉන්දීය සංචාරකයින්ට මෙම ගිවිසුමෙන් මූල්යමය වාසි ද ලබා ගත හැකිය. UPI හරහා ගෙවීම් කරන සවාරි සඳහා PickMe 20%ක වට්ටමක් ලබා දෙන අතර, ශ්රී ලංකාවේ නගර, සංස්කෘතික නිමිති සහ වෙරළාසන්න ගමනාන්ත ගවේෂණය කිරීමට කැමති ආර්ථිකය ගැන සෑහීමකට පත්වීමේ සංචාරකයින් සඳහා ආකර්ෂණීය යෝජනාවක් බවට පත්වේ.
කොළඹ කාර්යබහුල වීථිවල ගමන් කිරීමේදී හෝ ඓතිහාසික කන්ද නගරය කරා යාමේදී හෝ දකුණු වෙරළ තීරය දිගේ ගමන් කිරීමේදී, ඉන්දීය සංචාරකයින්ට දැන් PickMe යෙදුම හරහා වඩා පහසුවෙන් සහ අඩු වියදමකින් එය කළ හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම
PickMe හි UPI ගෙවීම් හඳුන්වාදීම ශ්රී ලංකාව විදේශ සංචාරකයින්ට වඩා හොඳ සේවයක් ලබා දීම සඳහා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමේ පුළුල් ප්රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි. රට සිය වසංගතයෙන් පසු සංචාරක ප්රකෘතිය දිගටම කරගෙන යන විට, විදේශ සංචාරකයින්ගේ අපහසුතා අවම කරන මුලපිරීම් කර්මාන්තය සහ ප්රතිපත්ති立案කරුවන් විසින් වැඩිවැඩියෙන් අගය කරනු ලැබේ.
ඉන්දියාවේ National Payments Corporation of India විසින් සංවර්ධනය කරන ලද UPI, ආසියාව සහ ඉන් ඔබ්බෙහි රටවල් කිහිපයක් හරහා දැනටමත් ජාත්යන්තර ජනප්රියතාවක් ලබා ඇත. ශ්රී ලංකාවේ රයිඩ්-හේලිං අංශය සමඟ එහි ඒකාබද්ධ කිරීම, අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර වර්ධනය වන ඩිජිටල් හා ආර්ථික සම්බන්ධතාවේ තවත් පියවරක් සනිටුහන් කරයි.
ශ්රී ලංකාවට සංචාරයක් සැලසුම් කරන ඉන්දීය සංචාරකයින්ට, වට්ටම් දීමනාවෙන් සම්පූර්ණ ප්රයෝජන ගැනීම සඳහා සිය සංචාරයට පෙර PickMe යෙදුම බාගත කර ප්රිය UPI ගෙවීම් ක්රමය සම්බන්ධ කරගන්නා ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.