මහ බැංකුව ජූලි මාසයේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 348කට අධික ප්රමාණයක් මිලදී ගනී — රුපියල ස්ථාවරව පවතී
සංචිත නැවත ගොඩනැගීමට CBSL මුදල් ස්ථාවරත්වය උපයෝගී කරගනී
රටේ රුපියල වසර ගණනාවක් පැවති ආර්ථික කැළඹීම් අනුභව කිරීමෙන් අනතුරුව අලුත් ස්ථාවරත්වයක් ප්රදර්ශනය කරන අතරතුර, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) ජූලි මාසය තුළ විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 348.6ක් මිලදී ගෙන ඇත.
මෙම සැලකිය යුතු ඩොලර් අත්පත් කරගැනීම, 2022 වර්ෂයේ රටේ ස්වෛරී ණය පැහැර හැරීමෙන් අවසාන වූ ශ්රී ලංකාවේ අසාමාන්ය ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් දැඩි ලෙස හීන වූ දළ නිල සංචිත නැවත ගොඩනැගීමේ මහ බැංකුවේ සුදීර්ඝ උපාය මාර්ගය පිළිබිඹු කරයි.
රුපියල ස්ථාවරත්වය මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාවක් ලෙස හේතු වේ
ජූලි මාසය පුරා රුපියලේ සාපේක්ෂ ස්ථාවරත්වය, විනිමය අනුපාතිකය මත අනවශ්ය පීඩනයක් නොඇති කරමින් විදේශ මුදල් සමුච්චය කිරීමට මහ බැංකුවට හිතකර අවකාශයක් සලසා දුනි. මුදලක් ස්ථාවර වූ විට, මධ්යම බැංකු සාමාන්යයෙන් විවෘත වෙළෙඳපොළෙන් ඩොලර් මිලදී ගැනීමට වඩා ශක්තිමත් තත්ත්වයක සිටිනු ලබන්නේ, එසේ කිරීම හදිසි අවප්රමාණීකරණ අවදානමක් ඇති නොකරන බැවිනි.
ආර්ථික අර්බුදයේ උච්ඡතම අවස්ථාවේ ශ්රී ලංකාවේ මුදල් ඒකකය ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ඓතිහාසික පහළම අගයන් කරා ඇද වැටෙමින් දැඩි ක්ෂය වීමකට ලක් විය. මෑත කාල ඒකාග්රතා අවධිය, ආසියාවේ දුර්වලතම මුදල් ඒකකයන් අතර ගණන් ගැනුණු මෙම රටේ මුදල් ඒකකය සඳහා කැපී පෙනෙන හැරවුම් ලක්ෂ්යක් සනිටුහන් කරයි.
පුළුල් ප්රකෘතිමත් වීමේ ප්රයත්නයේ කොටසක්
මෙම පියවර, අනාගත බාහිර කම්පනවලට ඊට වැඩි ප්රතිශක්තියක් සහතික කිරීම සඳහා රටේ සංචිත ආරක්ෂිත තට්ටු නැවත ගොඩනැගීම කෙරෙහි සැලකිය යුතු අවධාරණයක් දක්වන ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල (IMF) වැඩසටහන යටතේ ගනු ලැබූ බැඳීම්වලට අනුකූල වේ.
විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ, ඉහළ විදේශ විනිමය සංචිත ඇති රටකට ආනයන ගෙවීම් කළමනාකරණය කිරීමට, බාහිර ණය සේවා කිරීමට සහ අස්ථාවර කාලවලදී මුදල් ඒකකය ආරක්ෂා කිරීමට හැකි බැවින්, ස්ථාවර සංචිත සමුච්චනය සාර්ව ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ ප්රධාන දර්ශකයක් බවයි.
මහ බැංකුවේ ජූලි මාසයේ මිලදී ගැනීම් මෑත මාසවල වඩාත් ස්ථිර සංචිත ගොඩනැගීමේ පියවරයන් අතරින් එකක් නියෝජනය කරන අතර, ශ්රී ලංකාව ආර්ථික සාමාන්යකරණය කරා ක්රමිකව ගමන් කරත්ම දේශීය මූල්ය තත්ත්වවල ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ වර්ධනය වන විශ්වාසය සංඥා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.