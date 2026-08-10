Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ටයිෆූන් ඩොල්ෆින් නැගෙනහිර චීනයට හා ගසයි - මිලියනයකට අධික පිරිසක් ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත යවයි

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ටයිෆූන් ඩොල්ෆින් නැගෙනහිර චීනයට හා ගසයි - මිලියනයකට අධික පිරිසක් ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත යවයි

චීනයේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයට ටයිෆූන් ඩොල්ෆින් දැඩි ලෙස පහර දී ඇති අතර, මෙය මෙlethal වසරේ රට ආඝාත කළ බලවත්ම නිවර්තන චක්‍රවාතය වේ. දිරිමත් සුළං සහ අධික වර්ෂාපතනය කලාපය පුරා ඇති කරමින් මෙම කුණාටුව හමුවේ මිලියනයකට අධික පිරිසක් ඉවත් කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කළහ.

කුණාටුව ෂෙජියැං පළාතේ ගොඩබැසීම

නැගෙනහිර ෂෙජියැං පළාතේ වෙරළාසන්න නගරයක් වන යුහුවාන් අසළ ටයිෆූනය ගොඩ බැස, කුණාටු-ශක්තිය සහිත සුළං සහ දැඩි වර්ෂාව ඇති කළේය. කුණාටුව ගොඩ බැසීමට පෙර ගොඩ බැසීමට ප්‍රතිචාර වශයෙන් දේශීය බලධාරීන් ගොඩ බැසීම් ස්ථාන පිළිගෙන දැඩි හදිසි ප්‍රතිචාරයක් දියත් කළ අතර, අවදානම් සහිත වෙරළාසන්න සහ පහත් බිම් ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් ඉවත් කිරීමට ක්‍රියා කළේය.

විශාල ආරක්ෂිත ස්ථාන මාරු කිරීමේ මෙහෙයුමක් දියත් කෙරේ

ප්‍රවේශමසහගත ආරක්ෂිත ස්ථාන ගෙනයාමේ පියවරක් ලෙස මිලියනයකට අධික පිරිසක් ඉවත් කරන ලද අතර, එය මෙම බලවත් කුණාටු පද්ධතිය ඇති කළ තර්ජනයේ විශාලත්වය ඉස්මතු කළේය. චීන බලධාරීන් ඉහළ අවධානයෙන් කටයුතු කරමින්, හානිය හා මිනිස් හානි අවම කිරීම සඳහා ආපදා සහන සේවා හා හදිසි ප්‍රතිචාර කාර්ය මණ්ඩල බලපෑමට ලක් වූ පළාත් පුරා සම්බන්ධීකරණය කළහ.

මෙ වසර චීනයට ආඝාත කළ බලවත්ම චක්‍රවාතය

කාලගුණ විද්‍යාඥයන් විසින් ටයිෆූන් ඩොල්ෆින් මේ දක්වා වත්මන් කාලය තුළ චීනයේ ගොඩ බැස ඇති ශක්තිමත්ම නිවර්තන චක්‍රවාතය ලෙස හඳුන්වා ඇත. ජූලි සිට ඔක්තෝබර් දක්වා ක්‍රියාශීලී වන ටයිෆූන් සෘතුවේදී, ඝනව ජනාකීර්ණ චීනයේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයට එවැනි කුණාටු නිතර ආඝාත කිරීම සාමාන්‍ය දෙයකි.

ගොඩ බැසීමෙන් පසු ඇගයීම් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින නිසා, කුණාටුව නිසා සිදු වූ හානිය හා ජීවිත හානිය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු තවමත් ලබා ගෙන නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss