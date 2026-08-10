ටයිෆූන් ඩොල්ෆින් නැගෙනහිර චීනයට හා ගසයි - මිලියනයකට අධික පිරිසක් ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත යවයි
චීනයේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයට ටයිෆූන් ඩොල්ෆින් දැඩි ලෙස පහර දී ඇති අතර, මෙය මෙlethal වසරේ රට ආඝාත කළ බලවත්ම නිවර්තන චක්රවාතය වේ. දිරිමත් සුළං සහ අධික වර්ෂාපතනය කලාපය පුරා ඇති කරමින් මෙම කුණාටුව හමුවේ මිලියනයකට අධික පිරිසක් ඉවත් කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කළහ.
කුණාටුව ෂෙජියැං පළාතේ ගොඩබැසීම
නැගෙනහිර ෂෙජියැං පළාතේ වෙරළාසන්න නගරයක් වන යුහුවාන් අසළ ටයිෆූනය ගොඩ බැස, කුණාටු-ශක්තිය සහිත සුළං සහ දැඩි වර්ෂාව ඇති කළේය. කුණාටුව ගොඩ බැසීමට පෙර ගොඩ බැසීමට ප්රතිචාර වශයෙන් දේශීය බලධාරීන් ගොඩ බැසීම් ස්ථාන පිළිගෙන දැඩි හදිසි ප්රතිචාරයක් දියත් කළ අතර, අවදානම් සහිත වෙරළාසන්න සහ පහත් බිම් ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් ඉවත් කිරීමට ක්රියා කළේය.
විශාල ආරක්ෂිත ස්ථාන මාරු කිරීමේ මෙහෙයුමක් දියත් කෙරේ
ප්රවේශමසහගත ආරක්ෂිත ස්ථාන ගෙනයාමේ පියවරක් ලෙස මිලියනයකට අධික පිරිසක් ඉවත් කරන ලද අතර, එය මෙම බලවත් කුණාටු පද්ධතිය ඇති කළ තර්ජනයේ විශාලත්වය ඉස්මතු කළේය. චීන බලධාරීන් ඉහළ අවධානයෙන් කටයුතු කරමින්, හානිය හා මිනිස් හානි අවම කිරීම සඳහා ආපදා සහන සේවා හා හදිසි ප්රතිචාර කාර්ය මණ්ඩල බලපෑමට ලක් වූ පළාත් පුරා සම්බන්ධීකරණය කළහ.
මෙ වසර චීනයට ආඝාත කළ බලවත්ම චක්රවාතය
කාලගුණ විද්යාඥයන් විසින් ටයිෆූන් ඩොල්ෆින් මේ දක්වා වත්මන් කාලය තුළ චීනයේ ගොඩ බැස ඇති ශක්තිමත්ම නිවර්තන චක්රවාතය ලෙස හඳුන්වා ඇත. ජූලි සිට ඔක්තෝබර් දක්වා ක්රියාශීලී වන ටයිෆූන් සෘතුවේදී, ඝනව ජනාකීර්ණ චීනයේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයට එවැනි කුණාටු නිතර ආඝාත කිරීම සාමාන්ය දෙයකි.
ගොඩ බැසීමෙන් පසු ඇගයීම් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින නිසා, කුණාටුව නිසා සිදු වූ හානිය හා ජීවිත හානිය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු තවමත් ලබා ගෙන නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.