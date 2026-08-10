Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සංගමය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක සංගමය පිහිටුවීමට සහයෝගය පළ කරයි

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සංගමය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක සංගමය පිහිටුවීමට සහයෝගය පළ කරයි

ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සංගමය (WCA) ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් වෙනුවෙන් කැප වූ ක්‍රීඩක සංගමයක් පිහිටුවීම සඳහා සිය සහයෝගය පළ කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් සඳහා ඉදිරියට තබන ලද වැදගත් පියවරක් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට නව කටහඬක්

වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ ගෝලීය නියෝජිත සංගමය ලෙස කටයුතු කරන WCA, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක සංගමය පිහිටුවීම ක්‍රීඩාව සහ රටේ ක්‍රීඩකයින්ගේ සුභසාධනය සඳහා ධනාත්මක ප්‍රගතියක් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගත්තේය.

මෙම පියවර තුළින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට තමන්ගේ වෘත්තීය අයිතිවාසිකම්, සේවා කොන්දේසි, ගිවිසුම් සහ සමස්ත සුභසාධනය සම්බන්ධ කරුණු සාමූහිකව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නිල වේදිකාවක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ — ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩක නියෝජනය සඳහා ව්‍යුහගත යාන්ත්‍රණයක් ඓතිහාසිකව නොතිබූ ක්ෂේත්‍රයන් මේ අතර වේ.

මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි

ක්‍රිකට් පාලන මණ්ඩල සඳහා සමතුලිතතාවයක් ලෙස ක්‍රියා කරමින්, ක්‍රීඩකයින්ගේ වෘත්තීය ජීවිතයට සහ ජීවනෝපායයට සෘජුවම බලපාන තීරණ සම්බන්ධව ක්‍රීඩකයින්ට කටහඬක් ලැබෙන බව සහතික කිරීමෙන් නූතන ක්‍රිකට් පාලනයේ ක්‍රීඩක සංගම් තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරයි. ප්‍රමුඛ ක්‍රිකට් රාජ්‍යයන් බොහෝමයක් මෙවැනි සංගම් දැනටමත් සතු වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම පියවර රටව ඒ ස්ථාපිත ව්‍යුහයන් සමඟ සමගාමී කරවයි.

WCA හි අනුමැතිය නව සංගමයට ජාත්‍යන්තර විශ්වාසනීයත්වයක් ලබා දෙන අතර, එය ක්‍රිකට් සංගම්වල පුළුල් ගෝලීය ජාලයට ඒකාබද්ධ වීමට ඉඩකඩ ඇති බව ඉඟි කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සඳහා වැදගත්කම

පොහොසත් ක්‍රිකට් උරුමයක් සහිත රාජ්‍යක් සඳහා, ක්‍රීඩක නියෝජනය විධිමත් කිරීම පරිවර්තනකාරී ප්‍රතිඵල ගෙනදිය හැකිය. නව සංගමය විසින් ආමන්ත්‍රණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර අතරට:

  • ක්‍රීඩක ගිවිසුම් සහ වේතන ප්‍රමිතීන්
  • මානසික සෞඛ්‍ය හා යහපැවැත්ම සහාය
  • ක්‍රීඩකයින් සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අතර ආරවුල් නිරාකරණය
  • දේශීය හා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පාලන සාකච්ඡාවල නියෝජනය

සංගමය පිහිටුවීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලනයේ පරිණත මොහොතක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන අතර, රටේ ක්‍රීඩකයින් සහ ක්‍රීඩාව පාලනය කරන අධිකාරීන් අතර වඩා විශ්වාසදායක සබඳතා වර්ධනය කිරීමට එය ඉවහල් විය හැකිය.

ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සංගමය ලොව පුරා වෘත්තීය ක්‍රීඩකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් උදෙසා නිරන්තරයෙන් පෙනී සිටි අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ නව ක්‍රීඩක සංගමය එම ගෝලීය ව්‍යාපාරයට ලාභදායී එකතු කිරීමක් නියෝජනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක සංගමයේ ව්‍යුහය, නායකත්වය සහ නිල පිළිගැනීම සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, සංවිධානය හැඩ ගැනීමත් සමඟ ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss