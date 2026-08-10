Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දැඩි වර්ෂාපතනයෙන් කාස්ල්රේ සහ මාවුස්සාකෙලේ ජලාශ පිරී උතුරයි

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දැඩි වර්ෂාපතනයෙන් කාස්ල්රේ සහ මාවුස්සාකෙලේ ජලාශ පිරී උතුරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන උස්බිම් ජලාශ දෙකක් ඒවායේ ජලාග්‍රහණ ප්‍රදේශවල දැඩි වර්ෂාපතනයක් හේතුවෙන් පිරී ගලා යාමේ මට්ටමට පත්ව ඇති බව අද උදෑසන බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

තද වර්ෂාව මධ්‍යේ ජලාශ පිරී ගලා යයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම උස්බිම් ප්‍රදේශයේ පිහිටි කාස්ල්රේ සහ මාවුස්සාකෙලේ ජලාශ දෙකම, ඒවායේ ජලාග්‍රහණ කලාපවල දිගින් දිගටම ඇද හැලුණු දැඩි වර්ෂාවෙන් සංතෘප්ත වී පිරී ගලා ගොස් තිබේ. මෙම තත්ත්වය අද අළු ය ම් කාලයේ වාර්තා වූ අතර, කෙටි කාලයක් තුළ ජල මට්ටම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගිය බව පෙනී යයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජලවිදුලි බලශක්ති නිෂ්පාදනයේ ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන මෙම ජලාශ දෙක, ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට සහ අවට ප්‍රජාවන්ට ඇති වැදගත්කම හේතුවෙන් දැඩි වර්ෂාව පවතින කාලවලදී සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

පහළ ප්‍රදේශවලට ඇති ඇඟවුම්

මෙවැනි පරිමාණයේ ජලාශ පිරී ගලා යාමේ මට්ටමට පත්වන විට, අතිරික්ත ජලය පාලිත ලෙස මුදා හරිනු ලැබීම හේතුවෙන් පහළ ප්‍රදේශවල ජනතාව සාමාන්‍යයෙන් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ තැබේ. ජල ප්‍රවාහ නාල ආසන්නයේ පහත් බිම්වල පදිංචි පවුල් දේශීය බලධාරීන් නිකුත් කරන ඕනෑම උපදෙස් අනුව කටයුතු කරමින් විමසිලිමත්ව සිටින ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

  • කාස්ල්රේ ජලාශය කඳුකර ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන ජලවිදුලි බල ප්‍රභවයකි.
  • මාවුස්සාකෙලේ ජලාශය විදුලිබල නිෂ්පාදනය සහ ජල කළමනාකරණය යන දෙඅරමුණටම සේවය කරයි.
  • ජලාශ දෙකම නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ජලාග්‍රහණ ප්‍රදේශය තුළ පිහිටා ඇත.

බලධාරීන් වැළකී සිටීමට දැඩි ලෙස අවවාද කරති

මෙම කාලපරිච්ඡේදයේ මධ්‍යම උස්බිම් හරහා වර්ෂාපතන රටාවන් අනිශ්චිත ලෙස පැවතීම හේතුවෙන් නිලධාරීන් ජල මට්ටම් සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටිති. ජනතාව නිල මාර්ග ඔස්සේ නවතම තොරතුරු දැනගනිමින්, බලපෑමට ලක්වූ ප්‍රදේශවල ජලමාර්ග සහ ගංතෙර ආසන්නයේදී ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සහ මහවැලි අධිකාරිය, තත්ත්වය වර්ධනය වන විට වැඩිදුර නිවේදන නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂිතව සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss