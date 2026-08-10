දැඩි වර්ෂාපතනයෙන් කාස්ල්රේ සහ මාවුස්සාකෙලේ ජලාශ පිරී උතුරයි
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන උස්බිම් ජලාශ දෙකක් ඒවායේ ජලාග්රහණ ප්රදේශවල දැඩි වර්ෂාපතනයක් හේතුවෙන් පිරී ගලා යාමේ මට්ටමට පත්ව ඇති බව අද උදෑසන බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
තද වර්ෂාව මධ්යේ ජලාශ පිරී ගලා යයි
ශ්රී ලංකාවේ මධ්යම උස්බිම් ප්රදේශයේ පිහිටි කාස්ල්රේ සහ මාවුස්සාකෙලේ ජලාශ දෙකම, ඒවායේ ජලාග්රහණ කලාපවල දිගින් දිගටම ඇද හැලුණු දැඩි වර්ෂාවෙන් සංතෘප්ත වී පිරී ගලා ගොස් තිබේ. මෙම තත්ත්වය අද අළු ය ම් කාලයේ වාර්තා වූ අතර, කෙටි කාලයක් තුළ ජල මට්ටම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගිය බව පෙනී යයි.
ශ්රී ලංකාවේ ජලවිදුලි බලශක්ති නිෂ්පාදනයේ ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන මෙම ජලාශ දෙක, ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට සහ අවට ප්රජාවන්ට ඇති වැදගත්කම හේතුවෙන් දැඩි වර්ෂාව පවතින කාලවලදී සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.
පහළ ප්රදේශවලට ඇති ඇඟවුම්
මෙවැනි පරිමාණයේ ජලාශ පිරී ගලා යාමේ මට්ටමට පත්වන විට, අතිරික්ත ජලය පාලිත ලෙස මුදා හරිනු ලැබීම හේතුවෙන් පහළ ප්රදේශවල ජනතාව සාමාන්යයෙන් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ තැබේ. ජල ප්රවාහ නාල ආසන්නයේ පහත් බිම්වල පදිංචි පවුල් දේශීය බලධාරීන් නිකුත් කරන ඕනෑම උපදෙස් අනුව කටයුතු කරමින් විමසිලිමත්ව සිටින ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
- කාස්ල්රේ ජලාශය කඳුකර ප්රදේශයේ ප්රධාන ජලවිදුලි බල ප්රභවයකි.
- මාවුස්සාකෙලේ ජලාශය විදුලිබල නිෂ්පාදනය සහ ජල කළමනාකරණය යන දෙඅරමුණටම සේවය කරයි.
- ජලාශ දෙකම නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කයේ ජලාග්රහණ ප්රදේශය තුළ පිහිටා ඇත.
බලධාරීන් වැළකී සිටීමට දැඩි ලෙස අවවාද කරති
මෙම කාලපරිච්ඡේදයේ මධ්යම උස්බිම් හරහා වර්ෂාපතන රටාවන් අනිශ්චිත ලෙස පැවතීම හේතුවෙන් නිලධාරීන් ජල මට්ටම් සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටිති. ජනතාව නිල මාර්ග ඔස්සේ නවතම තොරතුරු දැනගනිමින්, බලපෑමට ලක්වූ ප්රදේශවල ජලමාර්ග සහ ගංතෙර ආසන්නයේදී ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.
ශ්රී ලංකාවේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සහ මහවැලි අධිකාරිය, තත්ත්වය වර්ධනය වන විට වැඩිදුර නිවේදන නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂිතව සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.