මැලේසියානු මෝටර් රථ නිෂ්පාදකයෙකු වන Proton සමාගම නව e.MAS බෙදාහරින්නා හවුලේ යෙදීම හරහා ශ්රී ලංකාවට පිවිසෙයි
මැලේසියානු මෝටර් රථ දිගු Proton සමාගම, තම විදුලි වාහන උප-වෙළෙඳ නාමය වන e.MAS සඳහා නව බෙදාහැරීමේ විධිවිධාන ස්ථාපිත කරමින්, ශ්රී ලංකාවට නිල වශයෙන් පිවිසීම හරහා දකුණු ආසියාවේ සිය පදනම ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම් වේ.
දූපත් වෙළඳපොළ තුළට උපායමාර්ගික පියවරක්
මෙම ගමන් මග, කලාපය පුරා නැගී එන වෙළඳපොළවල් ඉලක්ක කරගැනීමේ Proton සමාගමේ වර්ධනය වන අභිලාෂය පෙන්නුම් කරන අතර, ශ්රී ලංකාව එම වෙළෙඳ නාමය සඳහා වැදගත් නව ඉදිරි භූමියක් නියෝජනය කරයි. e.MAS වාහන ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් වෙත ගෙන ඒමේ කාර්යය භාර ව, නව වශයෙන් පත් කරන ලද දේශීය බෙදාහරින්නෙකු හරහා මෙම ව්යාප්තිය සාධාරණය කෙරේ.
චීන මෝටර් රථ සංකීර්ණ ව්යාපාරිකයෙකු වන Geely සමාගමේ බහුතර හිමිකාරිත්වයෙන් පවතින Proton, මෑත වර්ෂවලදී ආක්රමණශීලී ලෙස සිය ජාත්යන්තර පැවැත්ම පුළුල් කරමින් සිටින අතර, නවතම දිගුව, විදුලි මාදිලි ඇතුළු නූතන වාහන සඳහා ශ්රී ලංකාව ශක්ය හා වර්ධනශීලී වෙළඳපොළක් ලෙස සමාගම තුළ ඇති විශ්වාසය අවධාරණය කරයි.
e.MAS වෙළෙඳ නාමය නව පරිච්ඡේදයකට
e.MAS වෙළෙඳ නාමය, Proton සමාගමේ විදුලි වාහන අංශය කෙරෙහි කැපවූ ඇල්මක් නියෝජනය කරයි. රජයන් හා පාරිභෝගිකයන් සමානව පිරිසිදු ප්රවාහන විකල්ප කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන විට, ආසියාව පුරා ක්රමයෙන් ජනප්රිය වෙමින් පවතින ඒ වෙළඳපොළ කෙරෙහිය.
ඉතිහාසයේ පුරාවටම ඉන්ධන ආනයන පිරිවැය ජාතික ආර්ථිකයට බරපතල බාධාවක් ව පැවති ශ්රී ලංකාව සඳහා, ව්යූහගත බෙදාහැරීමේ ජාලයක් හරහා ස්ථාපිත විදුලි වාහන වෙළෙඳ නාමයක ගමන් ආරම්භය, පොසිල ඉන්ධන යැපීම අඩු කිරීමට උනන්දු පාරිභෝගිකයන් හා ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන් විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ලැබිය හැකිය.
ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
දැන් පිළිගත් බෙදාහරින්නෙකු ස්ථාපිත ව ඇති බැවින්, ශ්රී ලාංකික ගැනුම්කරුවන්ට අපේක්ෂා කළ හැකි වන්නේ:
- නිල නාලිකා හරහා Proton හි e.MAS විදුලි වාහන පරාසයට ප්රවේශය
- බෙදාහරින්නා ජාලය විසින් ආධාරකරන ලද අලෙවියෙන් පසු සහය හා සේවා යටිතල පහසුකම්
- ජාත්යන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූල, වඩාත් ව්යූහගත ගැනුම් අත්දැකීමක්
බලයලත් බෙදාහරින්නෙකු ස්ථාපිත කිරීම, රථ ධූසර වෙළඳපොළ විකල්පයන්ට සාපේක්ෂව පාරිභෝගිකයන්ට වැඩි විශ්වාසයක් ලබා දෙමින්, වාහන නිසි වෝරන්ටි හා අනුකූලතා රාමු සහිතව ආනයනය කර අලෙවි කෙරෙන බව ද අදහස් කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ මෝටර් රථ අංශයේ වර්ධනය වන තරඟකාරිත්වය
Proton සමාගමේ පිවිසීම සිදු වන්නේ, මෑත වසරවලදී වාහන ආනයනය දැඩි ලෙස සීමා කළ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ මෝටර් රථ දර්ශනය ක්රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් පවතින අවස්ථාවකය. ආනයන නියාමන සහසීමාව හා පාරිභෝගික ඉල්ලුම නැවත ඉහළ යත්ම, ජාත්යන්තර වෙළෙඳ නාම නැවතත් දූපත ආයෝජනයට සුදුසු වෙළඳපොළක් ලෙස හඳුනාගනිමින් සිටිති.
e.MAS හි ගමනාරම්භය, දේශීය වශයෙන් ලබාගත හැකි වෙමින් පවතින විදුලි හා දෙමුහුන් වාහන විකල්පයන්ගේ වර්ධනය වන ලැයිස්තුවට එකතු වන අතර, ඉදිරි මාසවලදී ශ්රී ලාංකික රියැදුරන් සඳහා තරඟකාරිත්වය තීව්ර කිරීමටත්, වඩාත් විශාල දැරිය හැකි මිලකට හා තේරීමකට හේතු විය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.