අධිකරණ විශ්රාම වයස් හිමිකම් පිළිබඳව NPP රජයට ජී.එල්. පීරිස්ගෙන් අභියෝගයක්
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සම්බන්ධීකාරක මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා ජාතික ජන බලවේග රජයට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කරමින්, ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ හා අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීම ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ අධිකරණවල රැඳී පවතින විශාල නඩු කොට්ටාශය නිරාකරණය සඳහා අත්යාවශ්ය පියවරක් බව රජය පුළුල් ලෙස ප්රචාරය කළ ප්රකාශය සනාථ කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.
මුළු නඩු ප්රමාණයෙන් කොටසක් පමණි
මහාචාර්ය පීරිස් මහතා පෙන්වා දුන්නේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය හා අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියේ රැඳී ඇති නඩු, රටේ අධිකරණ පද්ධතිය පුරා දැනට විභාගය බලා සිටින මිලියන 1.1 ක් වූ මුළු නඩු ප්රමාණයෙන් ආසන්න වශයෙන් එක් සියයට් එකක් පමණක් සම්පිණ්ඩනය කරන බවයි. මෙම සංඛ්යා ලේඛනය, විවාදාත්මක විශ්රාම වයස් සංශෝධනය සඳහා රජය ඉදිරිපත් කළ යුක්තිසහගත කිරීම මූලික වශයෙන් බිඳ දමන බව ඔහු තර්ක කරමින්, එවැනි නීති සම්පාදන වෙනසක් අධිකරණ ප්රමාද පිළිබඳ පුළුල් අර්බුදයට ඕනෑකුත් අර්ථවත් බලපෑමක් ඇති කළ හැකිද යන්න ප්රශ්නයට ලක් කළේය.
"ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ට බරක් වී ඇති නඩු කොට්ටාශය ගැන රජයේ සැබෑ අවධානය යොමු වී ඇත්නම්, ගැටලුව ස්ථිතව ව්යාප්ත වී ඇත්තේ අධිකරණ පද්ධතියේ වෙනත් තැනකයි. ඉහළ අධිකරණ කෙරෙහි ඔවුන් අවධානය යොමු කරන්නේ ඇයිදැයි රජය පැහැදිලි කළ යුතුය" යනුවෙන් මහාචාර්ය පීරිස් මහතා ප්රකාශ කරමින් ස්වකීය ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය සඳහා විශ්වාසනීය, සාක්ෂි පදනම් කළ හේතු සාධකයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
විපක්ෂ සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාව තීව්ර වෙයි
පළපුරුදු දේශපාලනඥ හා විද්යාඥයා වන ඔහු, ජ්යෙෂ්ඨ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ NPP රජයේ ප්රයත්නය පිටුපස ඇති සැබෑ අභිප්රාය ගැන නිරන්තරව ප්රශ්න මතු කර ඇත. විපක්ෂ විවේචකයින් යෝජනා කර ඇත්තේ, මෙම පියවර අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බවත්, රටේ ඉහළ අධිකරණවල සංයුතිය කෙරෙහි විභව විධායක බලපෑමක් ගෙන ඒ ගැන කනස්සල්ල ඇති කරන බවත්ය.
මහාචාර්ය පීරිස් මහතා රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේ ජනතාව හා පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ විනිවිදභාවයෙන් කටයුතු කරන ලෙසය. අධිකරණයට බලපාන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය හෝ නීති සම්පාදන වෙනස්කම් දේශපාලන පහසුව මත නොව, ඔප්පු කළ හැකි අවශ්යතාවය මත පදනම් විය යුතු බව ඔහු අවධාරණය කළේය.
අධිකරණ ප්රමාද පිළිබඳ පුළුල් තත්ත්වය
නඩු කොට්ටාශ ගැටලුව ශ්රී ලංකාවේ යුක්ති පද්ධතිය දිගු කලක් පීඩාවට ලක් කර ඇති අතර, මිලියන ගණනක් වූ පුරවැසියන් ස්වකීය නීතිමය කටයුතු නිරාකරණය සඳහා වසර ගණනක්, ඇතැම් විටෙක දශක ගණනක් බලා සිටිති. අනුප්රාප්තික රජයන් ප්රතිසංස්කරණ පොරොන්දු දී ඇතත්, මහේස්ත්රාත් අධිකරණවල සිට රටේ ඉහළ අධිකරණ දක්වා ශ්රේණිගත ක්රමයේ සෑම මට්ටමකදීම ගැටලුව දිගින් දිගටම පැවතෙයි.
නීතිඥ විශ්ලේෂකයින් මීට පෙර සඳහන් කර ඇත්තේ, අතිමහත් සිවිල්, අපරාධ, හා පරිපාලන නඩු ශ්රවණය කරනු ලබන පහළ හා මධ්යම අධිකරණවල බාධාව වඩාත් උග්ර ස්වරූපයෙන් දැකිය හැකි බවය. රැඳී ඇති නඩු කේන්ද්රගත ව ඇත්තේ ඒ මට්ටම්වලදීය. ඒ අනුව, ඉලක්කගත ප්රතිසංස්කරණ හා සම්පත් වෙන් කිරීම, යුක්තිය සොයන සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට ශ්රේෂ්ඨතම ප්රයෝජනය ලැබෙන්නේ ඒ මට්ටම්වලින් බව ඔවුහු තර්ක කරති.
විපක්ෂයේ මැදිහත්වීම විශ්රාම වයස් සංශෝධනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදය තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් රජයෙන් පැහැදිලි හා වගවිය හැකි පිළිතුරු ඉල්ලා සිටීම ඉදිරියටත් නතර නොකරන බව මහාචාර්ය පීරිස් මහතා ඇඟවීය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.