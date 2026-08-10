Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගනේමුල්ල සංජීව ඝාතන සිද්ධියේ සැකකාරිය අගෝස්තු 21 දක්වා රිමාන්ඩ්

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගනේමුල්ල සංජීව ඝාතන සිද්ධියේ සැකකාරිය අගෝස්තු 21 දක්වා රිමාන්ඩ්

ගනේමුල්ල සංජීව ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන සැකකාරිය වන ඉෂාරා සෙව්වන්දි අගෝස්තු 21 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට නියම කරන ලෙස කොළඹ අධිකරණය නියෝග කර ඇත.

කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් ලියන් වරුසාවිතාන මහතා විසින් අද පැවති විභාගයෙන් අනතුරුව මෙම රිමාන්ඩ් නියෝගය නිකුත් කරන ලද අතර, සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන අඛණ්ඩව කරගෙන යනු ලබන හෙයින් සෙව්වන්දි රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට නියෝගය ලබා දෙන ලදී.

ගනේමුල්ල සංජීව ඝාතන සිද්ධිය රටපුරා ජනතාවගේ දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, මෙම මරණය සිදු වූ සම්පූර්ණ හේතු සාධක හා ඊට සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ගේ කාර්යභාරය තහවුරු කිරීම සඳහා බලධාරීන් දැඩි උත්සාහයක නිරත වෙති.

සෙව්වන්දිගේ රිමාන්ඩ් කාලය දීර්ඝ කිරීම, විමර්ශන තවමත් සක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක බව පිළිබිඹු කරන අතර, අගෝස්තු 21 වැනිදා නැවත නඩු විභාගය ආරම්භ වන විට අධිකරණය මෙම කරුණු නැවත සලකා බලනු ඇත.

නඩු කටයුතු අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යනු ලබත්ම, තවත් විස්තර එළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss