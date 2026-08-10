ගනේමුල්ල සංජීව ඝාතන සිද්ධියේ සැකකාරිය අගෝස්තු 21 දක්වා රිමාන්ඩ්
ගනේමුල්ල සංජීව ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්රධාන සැකකාරිය වන ඉෂාරා සෙව්වන්දි අගෝස්තු 21 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට නියම කරන ලෙස කොළඹ අධිකරණය නියෝග කර ඇත.
කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්රාත් ලියන් වරුසාවිතාන මහතා විසින් අද පැවති විභාගයෙන් අනතුරුව මෙම රිමාන්ඩ් නියෝගය නිකුත් කරන ලද අතර, සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන අඛණ්ඩව කරගෙන යනු ලබන හෙයින් සෙව්වන්දි රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට නියෝගය ලබා දෙන ලදී.
ගනේමුල්ල සංජීව ඝාතන සිද්ධිය රටපුරා ජනතාවගේ දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, මෙම මරණය සිදු වූ සම්පූර්ණ හේතු සාධක හා ඊට සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ගේ කාර්යභාරය තහවුරු කිරීම සඳහා බලධාරීන් දැඩි උත්සාහයක නිරත වෙති.
සෙව්වන්දිගේ රිමාන්ඩ් කාලය දීර්ඝ කිරීම, විමර්ශන තවමත් සක්රීයව ක්රියාත්මක බව පිළිබිඹු කරන අතර, අගෝස්තු 21 වැනිදා නැවත නඩු විභාගය ආරම්භ වන විට අධිකරණය මෙම කරුණු නැවත සලකා බලනු ඇත.
නඩු කටයුතු අධිකරණ ක්රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යනු ලබත්ම, තවත් විස්තර එළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.