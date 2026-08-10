ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායකයා මරණ තර්ජනයක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට
බලවත් රාජපක්ෂ පවුල විසින් පිහිටුවන ලද ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්රීලපොප) නායකයා, කියනු ලබන මරණ තර්ජනයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙය රටේ දේශපාලන ක්ෂේත්රයේ වැදගත් සිදුවීමක් ලෙස සැලකේ.
ප්රමුඛ අත්අඩංගුවට ගැනීම දේශපාලන කවයන් හරහා කම්පනයක් ඇති කරයි
රටේ මෑත කාලීන දේශපාලන ඉතිහාසයේ ශ්රීලපොපය ඉසිලූ ප්රමුඛ භූමිකාව සැලකිල්ලට ගත් කල, එහි නායකයාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්රී ලංකාව පුරා පුළුල් අවධානයට ලක් වී තිබේ. වරක් විශාල පාර්ලිමේන්තු බහුතරයක් හිමිකර ගත් රාජපක්ෂ සමීපිත පක්ෂයේ බලපෑම, 2022 වසරේ හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රට හැරදා පලා යාමට සහ අවසානයේ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තුඩු දුන් ජනතා නැගී සිටීමෙන් පසුව සැලකිය යුතු ලෙස පහළ ගොස් ඇත.
මරණ තර්ජනයක් නිකුත් කළ බවට කරන ලද චෝදනා හේතුවෙන් පොලිසිය පක්ෂ නායකයා අත්අඩංගුවට ගත් නමුත්, කියනු ලබන තර්ජනයේ නිශ්චිත ස්වභාවය සහ ඉලක්කය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු විමර්ශකයන් විසින් වහාම හෙළිදරව් නොකළේය.
පසුබිම: රාජපක්ෂ පක්ෂයේ වෙනස්වන වාසනාව
ශ්රීලපොපය ශ්රී ලංකා දේශපාලනයේ ආධිපත්යය ළඟා කර ගත්තේ රාජපක්ෂ පවුලේ පුළුල් ජනාධාරය මත පදනම් වෙමින්, 2019 සහ 2020 වර්ෂවල පිළිවෙලින් ජනාධිපතිවරණය සහ මහ මැතිවරණය ජයගනිමිනි. කෙසේ වෙතත්, දූපත් රාජ්යය ග්රහණය කරගත් ව්යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදය — ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය ආහාර ද්රව්යවල දැඩි හිඟයන්ට තුඩු දෙමින් — පක්ෂය හා එහි නායකත්වය කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය දැඩි ලෙස ඛාදනය කළේය.
2022 දේශපාලන කැළඹීමෙන් පසුව, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ ජාතික ජනබලවේගය දැන් රාජ්ය තන්ත්රය මත දෘඩ ලෙස පාලනය ගෙන යන පරිවර්තිත දේශපාලන පරිසරයක ශ්රීලපොපය තම අනන්යතාව සහ අදාළත්වය නැවත නිර්වචනය කරගැනීම සඳහා අරගල කරමින් සිටී.
නීතිමය කටයුතු ඉදිරියේ දී ආරම්භ වනු අපේක්ෂිතය
අත්අඩංගුවට ගත් පක්ෂ නායකයාට කියනු ලබන මරණ තර්ජනය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් නීතිමය කටයුතුවලට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනය අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වූ සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් විස්තර කරමින් සම්පූර්ණ ප්රකාශයක් තවම නිකුත් කර නොමැත.
කොළඹ දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ, මෙම සිදුවීම දැනටමත් ඛණ්ඩනය වී ඇති විපක්ෂය තවදුරටත් අස්ථාවර කිරීමට ඉඩ ඇති බවත්, රාජපක්ෂ දේශපාලන ව්යාපාරයේ ගැතිකම් ඇත්තන් සහ විරුද්ධවාදීන් දෙඅංශයෙන්ම ළඟින් අනුගමනය කරනු ඇති බවත් සඳහන් කළහ.
ඉදිරි දිනවල නීතිමය කටයුතු ජීවමාන වන විට, මෙම නඩුව අඛණ්ඩ අවධානයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.