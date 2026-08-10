Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

SLCERT විසින් ශ්‍රී ලාංකික සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයන් ඉලක්ක කරගත් දේශසීමා හරහා ක්‍රියාත්මක 'සෙක්ස්ටෝෂන්' ජාලයක් හෙළිදරව් කරයි

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
SLCERT විසින් ශ්‍රී ලාංකික සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයන් ඉලක්ක කරගත් දේශසීමා හරහා ක්‍රියාත්මක 'සෙක්ස්ටෝෂන්' ජාලයක් හෙළිදරව් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සූදානම් කණ්ඩායම (SLCERT) විසින්, දේශීය සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයන් විවිධ වේදිකා හරහා ක්‍රමානුකූලව ඉලක්ක කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන සංකීර්ණ හා පුළුල් පරිමාණ සංවිධිත කප්පම් ජාලයක් හෙළිදරව් කර ඇත. මෙම අපරාධ මෙහෙයුම පාක්ෂිකව ඉන්දියාවෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන බව විශ්වාස කෙරේ.

වංචාව සිදු වන්නේ කෙසේද

SLCERT පවසන පරිදි, අපරාධකරුවන් ෆේස්බුක්, මෙසෙන්ජර්, ඉන්ස්ටග්‍රෑම් සහ වට්සැප් ඇතුළු බහුලව භාවිත කෙරෙන වේදිකා හරහා නොදන්නා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ මාර්ගගත ජීවිතවලට රිංගා ගැනීමෙන් මෙය ආරම්භ කරයි. අපරාධකරුවන් පළමුව ගොදුරු පාර්ශ්ව සමඟ සබඳතා ඇති කරගෙන, ඉන් පසු ඔවුන් අපහසුතාවට පත් කරන තත්ත්වයන්ට යොමු කර, ඒවා කප්පම් ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරයි. මෙම ක්‍රමවේදය සාමාන්‍යයෙන් "සෙක්ස්ටෝෂන්" ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

අන්තර්ජාල ආරක්ෂාවට වර්ධනය වන තර්ජනයක්

මෙම ජාලය හුදකලා සිදුවීම් නොව, දේශසීමා හරහා ක්‍රියාත්මක සංවිධිත අපරාධ ව්‍යවසායයක් නියෝජනය කරන අතර, SLCERT හි සොයාගැනීම් ද එය තහවුරු කරයි. මෙම මෙහෙයුමේ පරිමාණය, ශ්‍රී ලාංකික අන්තර්ජාල පරිශීලකයන් විදේශ පදනම් සයිබර් අපරාධ ජාල ඉදිරියේ කෙතරම් අවදානමකට ලක්ව සිටින්නේද යන්න පිළිබඳව සයිබර් ආරක්ෂණ බලධාරීන් අතර බරපතළ සැලකිල්ලක් ඇති කර ඇත.

ඉලක්ක කරගත් වේදිකා

  • ෆේස්බුක්
  • ෆේස්බුක් මෙසෙන්ජර්
  • ඉන්ස්ටග්‍රෑම්
  • වට්සැප්

පොදු ජනතාවට විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන ලෙස ඉල්ලීමක්

SLCERT විසින් මාර්ගගතව නොදන්නා පුද්ගලයන් සමඟ කටයුතු කිරීමේදී ප්‍රවේශම් වන ලෙසත්, තහවුරු නොකළ පුද්ගලයන් සමඟ පෞද්ගලික හෝ සංවේදී අන්තර්ගතයන් බෙදා නොගන්නා ලෙසත් ජනතාවට දැඩි ලෙස අවවාද කරයි. තමන් ඉලක්ක කරගෙන ඇතැයි සිතෙන ඕනෑම කෙනෙකු ප්‍රමාදයකින් තොරව අදාළ බලධාරීන් වෙත වාර්තා කරන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.

SLCERT දිගටම තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින්, මෙම දේශසීමා හරහා ක්‍රියාත්මක කප්පම් ජාලයෙන් එල්ල වන තර්ජනය සමඟ කටයුතු කිරීම සඳහා අදාළ ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටී.

සයිබර් ආරක්ෂණ විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවන්නේ, දකුණු ආසියාව පුරා සෙක්ස්ටෝෂන් වංචා ක්‍රමෝපායන් වැඩිවැඩියෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින බවත්, ශ්‍රී ලාංකික පරිශීලකයන් භාවිත වේදිකාව කුමක් වුවත්, නොදන්නා පුද්ගලයන්ගෙන් ලැබෙන අඹිචිත මාර්ගගත සබඳතා ඉතා ප්‍රවේශමෙන් සලකා බැලිය යුතු බවත්ය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss