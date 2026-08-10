කුරුණෑගල සමාගමකට අව්යාජ ආරක්ෂක හිස් ආවරණ විනාශ කිරීමට අධිකරණ නියෝගයක්
පාරිභෝගික කටයොළු අධිකාරිය (CAA) විසින් ආරම්භ කරන ලද නීතිමය පියවරයන් අනුව, කුරුණෑගල පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන සමාගමකට, වංචනික ශ්රී ලංකා ප්රමිති (SLS) ලකුණ සහිත ආරක්ෂක හිස් ආවරණ තොගයක් විනාශ කිරීමට අධිකරණය නියෝග කර ඇත.
නිලමට නොගැලපෙන ආරක්ෂක උපකරණ වලට එරෙහිව ගත් පියවර
කුරුණෑගල හේරලියාවල කාර්මික එස්තාත්තුවේ ක්රියාත්මක වූ එම සමාගම, ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය (SLSI) විසින් නියම කරන ලද ජාතික ගුණාත්මකභාව හා ආරක්ෂිතභාව ප්රමිතීන් සපුරාලන බව පාරිභෝගිකයන්ට සහතික කිරීම සඳහා නිර්මාණය වූ SLS සහතික ලකුණ අනවසරයෙන් භාවිතා කරමින් හිස් ආවරණ නිෂ්පාදනය කළ බව සොයාගෙන ඇත.
අවශ්ය පරීක්ෂණ හා අනුමත කිරීමේ ක්රියාවලියකින් තොරව හිස් ආවරණ මත සහතික ලකුණ අනවසරයෙන් භාවිතා කිරීම විමර්ශකයන් හෙළිදරව් කිරීමෙන් අනතුරුව CAA විසින් නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. ඉන් අනතුරුව, අධිකරණය විසින් අව්යාජ නිෂ්පාදන විනාශ කිරීම අනිවාර්ය කරමින් නියෝගයක් නිකුත් කරන ලදී.
මහජන ආරක්ෂාවට තර්ජනයක්
SLS ලකුණ සහිත ආරක්ෂක හිස් ආවරණ, රට පුරා පාරිභෝගිකයන්, ඉදිකිරීම් කම්කරුවන් හා කාර්මික සේවකයන් අතර පුළුල් ලෙස විශ්වාස කෙරේ. එවැනි සහතිකයේ වංචනික භාවිතය, මහජන ආරක්ෂාවට බරපතල අවදානමක් ඇති කරයි; මන්ද නිසි ලෙස පරීක්ෂා නොකළ හිස් ආවරණ, අනතුරක් සිදු වූ විට ප්රමාණවත් ආරක්ෂාවක් සැලසීමට අපොහොසත් විය හැකිය.
- SLS ලකුණ යනු SLSI විසින් දැඩි නිෂ්පාදන පරීක්ෂණවලින් පසුව පමණක් නිකුත් කරනු ලබන නිල සහතිකයකි.
- අනවසරයෙන් ලකුණ භාවිතා කරන නිෂ්පාදකයන් පාරිභෝගික ආරක්ෂණ නීතිවලට පටහැනි ලෙස ක්රියා කරති.
- විනාශ කිරීමේ නියෝගය, නිලමට නොගැලපෙන නිෂ්පාදන නැවත වෙළඳපොළට ඇතුළු නොවීම සහතික කරයි.
CAA පාරිභෝගික ආරක්ෂණ මෙහෙවර තීව්ර කරයි
රැවටිලිකාර හා අනතුරුදායක විය හැකි නිෂ්පාදනවලින් පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීම ඉහළ ප්රමුඛතාවයක් ලෙස පාරිභෝගික කටයොළු අධිකාරිය සෑම විටම ස්ථාවරව පවත්වාගෙන ඇති අතර, එවැනි බලාත්මක කිරීමේ පියවරයන් නීති විරෝධී නිෂ්පාදකයන්ට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස ක්රියා කරයි.
මෙම නවතම නඩුව, ශ්රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන අංශයේ නියාමන අවධානයේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. ආරක්ෂක උපකරණ මිලදී ගැනීමේදී විශ්වාසදායක හා සත්යාපිත වෙළෙන්දන්ගෙන් පමණක් මිලදී ගන්නා ලෙසත්, අව්යාජ සහතික ලකුණු පිළිබඳ ඕනෑම සැකයක් අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කරන ලෙසත් පාරිභෝගිකයන්ට දැනුම් දෙනු ලැබේ.
කාර්මික එස්තාත්තු හා නිෂ්පාදන පහසුකම් පරීක්ෂා කිරීම, දිවයිනේ පාරිභෝගික වංචා හා නිලමට නොගැලපෙන භාණ්ඩ වලට එරෙහිව ගන්නා පුළුල් පියවරයන්ගේ කොටසක් ලෙස දිගටම සිදු කෙරෙනු ඇතැයි CAA පෙන්වා දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.