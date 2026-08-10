විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස සංශෝධනය ව්යවස්ථාමය වැස්මක් ලෙස හෙළා දකිති
රජය පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ ගෙන හැර නිශ්චිත න්යාගයක් සඟවන බවට විවේචකයන් චෝදනා කරති
සියලු විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස පොදුවේ දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධනය, නීති නිරීක්ෂකයන් සහ දේශපාලන විවේචකයන් විසින් ව්යවස්ථාදායක රැවටිල්ලේ සූක්ෂ්ම ක්රියාවලියක් ලෙස හෙළා දකිනු ලැබේ — මෙය පද්ධතිමය ප්රතිසංස්කරණයක් ලෙස සැරසුවද, ඉතාමත් පටු අරමුණක් ඉටු කර ගැනීමට සැලසුම් කළ පියවරක් බව ඔවුහු පවසති.
විනිසුරු විශ්රාම වයස සඳහා ඒකාකාර වැඩිවීමක් යෝජනා කරන මෙම සංශෝධනය, ව්යවස්ථා විශේෂඥයන් "ව්යවස්ථාමය රූකඩ" ලෙස හඳුන්වන පෙරනිමි නීති සම්පාදනයේ සම්භාව්ය නිදර්ශනයක් ලෙස සංලක්ෂිත කර ඇත. මතුපිටින් බලන කල, යෝජනාව අධිකරණය පිළිබඳ පුළුල් හා මූලධර්මානුකූල ප්රතිසංස්කරණයක් ලෙස පෙනේ. නමුත් සාරාංශයෙන් ගත් කල, නිශ්චිත එක් විනිසුරුවෙකු තනතුරේ රඳවා ගැනීම සඳහා ප්රවේශමෙන් ගොඩනංවන ලද ආවරණයක් පමණක් බව විවේචකයන් තර්ක කරති.
නිශ්චිත අරමුණක් සඳහා ගෙතුණු රූකඩයක්
දේශපාලන අභිලාෂයකින් පෙළඹුණු අරමුණක් පුළුල් ව්යවස්ථාමය භාෂාව තුළ ඇසුරුම් කිරීම, විධායක බලය ඉක්මවා යාමේ වඩාත් ම භයානක ස්වරූපයන්ගෙන් එකක් බව නීති විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවති — මෙය නිසා ම මතු ස්වරූපයෙන් ප්රශ්න කිරීම දුෂ්කර වේ. එක් විනිසුරුවෙකුට ව්යතිරේකයක් ලබා දෙනවා වෙනුවට සියලු විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමෙන්, රජය අනුචිත ලෙස ක්රියා කිරීමේ ස්වරූපයෙන් ආරක්ෂා වෙමින් ම එකම ප්රතිඵලය ළඟා කරගනී.
මෙම සංශෝධනය කේන්දු ගසක් පමණකි. එහි ව්යාප්තිය, එහි සැබෑ අරමුණේ පටු බව සඟවා ගත නොහැකිය.
මෙවැනි ව්යවස්ථාමය ඉංජිනේරු ක්රම, දිගු කාලීනව අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරන බව නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරති. ව්යවස්ථාදායකය විධායකයාගේ කැමැත්ත සපිරීම සඳහා — 間接 ලෙස වුවද — අධිකරණ පීඨය ප්රතිනිර්මාණය කරන බවට හැඟීමක් ජනතාව තුළ ඇති වූ කල, අධිකරණ අපක්ෂපාතිත්වය කෙරෙහි ඇති මහජන විශ්වාසය නොවැළකිය හැකි ලෙස ක්ෂය වේ.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතාන්ත්රික ආයතන සඳහා රුබිකොන් මොහොතක්
මෙම සංශෝධනය ඉදිරියට ගෙන යාමේ තීරණය, ශ්රී ලංකාවේ විධායකය සහ අධිකරණය අතර සම්බන්ධයේ සන්ධිස්ථාන මොහොතක් — රුබිකොන් ගඟ තරණය කිරීමක් — ලෙස සංලක්ෂිත කර ඇත. රජයක් අධිකරණ සංයුතියට බලපෑම් කිරීමට ව්යවස්ථාමය යාන්ත්රණ භාවිත කිරීමේ කැමැත්ත ප්රකාශ කළ පසු, අනාගතයේ ආයතනික සීමා ආරක්ෂා කිරීම සැලකිය යුතු ලෙස දුෂ්කර වන බව විවේචකයන් තර්ක කරති.
දේශපාලන අභිමතය සඳහා අධිකරණ ස්වාධීනත්වය යටකිරීමේ උත්සාහයන් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාවට දුෂ්කර ඉතිහාසයක් ඇත. විදවන්නෝ ව්යවස්ථාදායකය සහ අධිකරණය යන දෙකෙහිම මහජන විශ්වාසය දැඩි ලෙස හානි කළ අතීත සිදුවීම් සමඟ සමාන්තරතා ඇදීමෙන්, රටට තවත් එවැනි පරිච්ඡේදයකට ඉඩ දිය නොහැකි බව අනතුරු අඟවති.
පාරදෘශ්යතාව හා වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්
සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ නීති ක්ෂේත්රයේ නියෝජිතයන් දැන් ඉල්ලා සිටින්නේ, ඕනෑම ඡන්දයකට පෙර යෝජිත සංශෝධනය දැඩි මහජන විශ්ලේෂණයකට යටත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තුවෙන් ය. ව්යවස්ථාදායකයන් සංශෝධනයේ තාක්ෂණික නිරූපණයෙන් ඔබ්බට ගොස් එහි ප්රායෝගික බලපෑම ගවේෂණය කිරීමේ වගකීමක් ඇති බව ඔවුහු තර්ක කරති.
- මෙම සංශෝධනය සාක්ෂි මත පදනම් වූ, සියලු විනිසුරුවන්ගේ රැකියා ස්ථායිතාව ප්රතිසංස්කරණය කිරීමේ සැබෑ, අවශ්යතාවක් ඉටු කරයිද?
- යෝජනාවේ කාලගුණය අහඹු සිදුවීමක්ද, නැතිනම් නිශ්චිත විනිසුරු නිලධාරියෙකුගේ ළඟෑවෙන ආ විශ්රාමය සමඟ සැකසහිත ලෙස සමපාත වේද?
- අධිකරණයේ අනාගත දේ
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.