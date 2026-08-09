යූටා හි වනාන්තර ගිනිනිවීමේ මෙහෙයුමකදී ගිනිනිවීමේ හෙලිකොප්ටරයක් කඩා වැටී දෙදෙනෙක් මිය යයි
එක්සත් ජනපදයේ මධ්යම යූටා හි විශාල වනගිනි සිද්ධියකට එරෙහිව සටන් කරමින් සිටි ගිනිනිවීමේ හෙලිකොප්ටරයක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් නියමුවෙකු සහ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
සක්රිය ගිනිනිවීමේ මෙහෙයුමකදී සිදු වූ මාරාන්තික අනතුර
අනතුරට ලක් වූ ගුවන් යානය වූයේ උතුරු ඇමෙරිකාව පුරා ගුවන් ගිනිනිවීමේ මෙහෙයුම්වල බහුලව භාවිත කරනු ලබන බර-එසවුම් හෙලිකොප්ටරයක් වන සිකොර්ස්කි එස්-64 ස්කයික්රේන් යානයකි. එය එක්සත් ජනපද වන සේවය විසින් ඉසිලෙන ලෙසින් වේගයෙන් පැතිරෙන ගිනිදැල් මැඩලීම සඳහා කොන්ත්රාත් පදනමෙන් යොදාගෙන සිටි හෙලිකොප්ටර් ට්රාන්ස්පෝට් සර්විසස් සමාගම විසින් මෙහෙයවනු ලැබීය.
හෙලිකොප්ටරය සක්රිය ගිනිනිවීමේ ගමනකදී බිමට ඇද වැටී, මත සිටි නියමුවා සහ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයා යන දෙදෙනාම ජීවිතය අහිමි කර ගත්හ. සිද්ධියෙන් ටිකක් සේ ගිය පසු බලධාරීන් විසින් මරණ සිද්ධීන් තහවුරු කරන ලද නමුත්, අනතුරේ නිශ්චිත හේතුව තවමත් විමර්ශනය කෙරෙමින් පවතී.
ගුවන් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ට මුහුණ දෙන්නට සිදු වූ භයානක තත්ත්වයන්
ගුවන් ගිනිනිවීම හදිසි ප්රතිචාර කටයුතු අතරින් වඩාත්ම අනතුරුදායක රැකියාවන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකේ. ස්කයික්රේන් හෙලිකොප්ටර් මෙහෙයවන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සාමාන්යයෙන් දුමෙන් යුත්, කලඹලා ඇති ස්වභාවික තත්ත්ව මධ්යේ අඩු උස්වල ගුවන් ගමන් කරමින් සක්රිය ගිනි කලාප මත දහස් ගණන් ලීටර් ජලය හෝ ගිනි නිවන රසායනික ද්රව්ය ගලා හෙළති.
- සිකොර්ස්කි එස්-64 ස්කයික්රේන් යනු දැඩි ගුවන් මෙහෙයුම් සඳහා නිර්මාණය කරන ලද විශේෂිත බර-එසවුම් හෙලිකොප්ටරයකි
- හෙලිකොප්ටර් ට්රාන්ස්පෝට් සර්විසස් සමාගම එක්සත් ජනපද වන සේවය සමඟ ඇති කරගත් නිල කොන්ත්රාත්තුවක් යටතේ මෙහෙයුම් සිදු කරමින් සිටියේය
- අනතුර සිදු වූයේ මධ්යම යූටා හි ක්රියාත්මක වෙමින් පැවති විශාල පරිමාණ වනගිනි සිද්ධියක් මධ්යේ ය
විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි
අදාළ බලධාරීන් විසින් අනතුරට හේතු වූ සාධක සොයා බැලීම සඳහා සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එක්සත් ජනපද වන සේවය විසින් ප්රදේශයේ ඉතිරිව ඇති කොන්ත්රාත් ගුවන් යානාවල මෙහෙයුම් තත්ත්වය සම්බන්ධව තවම සවිස්තරාත්මක රාජ්ය ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
ගුවන් ගිනිනිවීමේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සෑම සෘතුවකම ජනාවාස සහ විශාල වන ප්රදේශ විනාශකාරී වනගිනිවලින් රකින ලෙස ජීවිත අවදානමෙන් කටයුතු කරති; ඔවුන් බොහෝ විට මිනිසා හා යන්ත්රය යන දෙකම සිය සීමාන්ත කරා තල්ලු කරනු ලබන තත්ත්වයන් යටතේ මෙහෙයුම් සිදු කරති.
දිගු නියඟය සහ ක්රමයෙන් ඉහළ යන උෂ්ණත්වය හේතුවෙන් බටහිර එක්සත් ජනපදය පුරා ගිනිදැල් සෘතු තීව්රතාවයෙන් සහ කාලසීමාවෙන් දිගටම වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, මෙම සිද්ධිය වනගිනි මර්දන කටයුතුවල පෙරමුණේ සිටින අයට මුහුණ දීමට සිදු වන අතිශය භයානකත්වය ස්මරණය කරවන කම්පන සහගත සිහිවටනයක් ලෙස නිරූපණය වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.