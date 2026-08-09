Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති අසාර්ථකත්වයන් විපක්ෂය මත පැටවීම සම්බන්ධයෙන් නාමල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට දැඩි චෝදනා එල්ල කරයි

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති අසාර්ථකත්වයන් විපක්ෂය මත පැටවීම සම්බන්ධයෙන් නාමල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට දැඩි චෝදනා එල්ල කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (එස්එල්පීපී) ජාතික සංවිධායක සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ, පාලක ආණ්ඩුව විරුද්ධ පාර්ශ්වීය දේශපාලන පක්ෂ, සිවිල් සංවිධාන සහ ස්වේච්ඡා සංගම් හිතාමතාම මර්දනය කරමින්, තමන්ගේම දුර්වලතාවලට විපක්ෂය වගකිව යුතු බවට ඉදිරිපත් කිරීමේ උත්සාහයක නිරතව සිටින බවට ආණ්ඩුවට දැඩි ලෙස පහර ගසා තිබේ.

දෝෂාරෝපණ චෝදනා

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා වන එස්එල්පීපීයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයා චෝදනා කළේ, ආණ්ඩුව තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති අසාර්ථකත්වයන් පිළිගෙන ඒවා විසඳීමට ප්‍රයත්න කිරීම වෙනුවට, සූක්ෂ්ම දේශපාලන උපාය මාර්ගයක් ලෙස විපක්ෂ බලවේග කෙරෙහි දෝෂාරෝපණය කිරීමට යොමු වී ඇති බවයි.

නාමල් තර්ක කළේ, වරද අන් අය මත පැටවීමේ මෙම උපක්‍රමය වත්මන් පාලනයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් බවට පත් වී ඇති අතර, ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට කළ පොරොන්දු ඉටු කිරීමට එය අපොහොසත් වෙමින් පවතින බවයි.

සිවිල් සමාජය මර්දනය

පක්ෂ දේශපාලනය සම්බන්ධ සිය විවේචනයට ඔබ්බෙන්, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රීවරයා දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කළේ, දේශපාලන විරුද්ධවාදීන් පමණක් නොව, ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ජීවිතයේ තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරන සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ මූලික මට්ටමේ ස්වේච්ඡා කණ්ඩායම් ද නිහඬ කිරීමේ ක්‍රමානුකූල ප්‍රයත්නයක් ගැන බවයි.

ආණ්ඩුව තමන්ගේම අසාර්ථකත්වයන් අන් අයගේ හිසට පැටවෙන කතාවක් ආවරණය ලෙස භාවිත කරමින් විපක්ෂ දේශපාලන බලවේග, සිවිල් සංවිධාන සහ ස්වේච්ඡා සංගම් මර්දනය කරමින් සිටී.

විපක්ෂ ස්ථාවරය

වරෙක ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයේ ආධිපත්‍යය දැරූ එස්එල්පීපීය, මෑත වර්ෂවල සිදු වූ සැලකිය යුතු දේශපාලන වෙනස්කම් අනුව විපක්ෂ භූමිකාව තුළ සිය ස්ථාවරය නැවත සකස් කරගනිමින් සිටී. නාමල් රාජපක්ෂ ක්‍රමයෙන් ප්‍රමුඛ ආණ්ඩු විවේචකයෙකු ලෙස ස්ථානගත වෙමින්, පරිපාලනමය දුර්වලතා ලෙස තමා සලකන කරුණු ඉස්මතු කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව තුළ සහ එයින් පිටත වේදිකා භාවිත කරමින් සිටී.

ඔහුගේ නවතම අදහස් දැක්වීම් නිසා, ශ්‍රී ලංකාව අභියෝගාත්මක ආර්ථික හා දේශපාලන පරිසරයක් හරහා ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ, එස්එල්පීපීය සහ පාලක පක්ෂය අතර දැනටමත් රත් ගතිගත් වාද විවාද තවදුරටත් උත්සන්න වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss