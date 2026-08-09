Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මිරිහාන පදිංගිකයෙකු ව්‍යාජ මුදල් මුද්‍රණ සැලැස්මක් පවත්වාගෙන ගිය බවට චෝදනා මත අත්අඩංගුවට

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මිරිහාන පදිංගිකයෙකු ව්‍යාජ මුදල් මුද්‍රණ සැලැස්මක් පවත්වාගෙන ගිය බවට චෝදනා මත අත්අඩංගුවට

මිරිහාන ප්‍රදේශයේ ව්‍යාජ මුදල් මුද්‍රණ ක්‍රියාවලියක් සොයාගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් පිරිමි පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

පොලිස් මෙහෙයුමකදී සැකකරු අත්අඩංගුවට

මිරිහාන ප්‍රදේශයේ පොලීසිය විසින් සිදුකළ මෙහෙයුමකදී මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වූ අතර, ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු නීතිවිරෝධී ලෙස නිෂ්පාදනය කිරීමට සම්බන්ධ බව සැලකෙන සැකකරු රඳවා ගනු ලැබීය. සිදුවී ඇතැයි කියනු ලබන ව්‍යාජ මුදල් මුද්‍රණ ක්‍රියාවලියේ සම්පූර්ණ විෂය පථය පිළිබඳව විමර්ශකයින් දැන් පරීක්ෂා කරමින් සිටිති.

මූල්‍ය අඛණ්ඩතාවට බරපතල තර්ජනයක්

ව්‍යාජ මුදල් සංසරණය ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය පද්ධතියට මෙන්ම දෛනික ගනුදෙනුවලදී නොදැනුවත්ව ව්‍යාජ නෝට්ටු භාර ගැනීමට සිදු විය හැකි සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට ද සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල කරයි. මුදල් හසුරුවන විට අවධානයෙන් සිටීමටත්, සැකසහිත නෝට්ටු ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කිරීමටත් බලධාරීහු මහජනතාවට අවවාද කළහ.

  • සැකකරු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ මිරිහාන ප්‍රදේශයේදීය
  • ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය කිරීමට මෙම පුද්ගලයා සම්බන්ධ බව පොලීසිය චෝදනා කරයි
  • විමර්ශන දැනට ක්‍රියාත්මකව පවතී

මෙහෙයුමේ විෂය පථය, ඉලක්ක කරගත් නෝට්ටු වර්ග සහ අමතර සැකකරුවන් සෙවිල්ලේ සිටිනවාද යන්න ඇතුළු තවත් විස්තර විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. අත්අඩංගුවට ගැනීමට පෙර ව්‍යාජ නෝට්ටු කිසිවක් සංසරණයට ඇතුළු වූවාද යන්න පොලීසිය තවම හෙළිදරව් කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss