මිරිහාන පදිංගිකයෙකු ව්යාජ මුදල් මුද්රණ සැලැස්මක් පවත්වාගෙන ගිය බවට චෝදනා මත අත්අඩංගුවට
මිරිහාන ප්රදේශයේ ව්යාජ මුදල් මුද්රණ ක්රියාවලියක් සොයාගැනීමත් සමඟ ශ්රී ලංකා පොලීසිය විසින් පිරිමි පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
පොලිස් මෙහෙයුමකදී සැකකරු අත්අඩංගුවට
මිරිහාන ප්රදේශයේ පොලීසිය විසින් සිදුකළ මෙහෙයුමකදී මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වූ අතර, ව්යාජ මුදල් නෝට්ටු නීතිවිරෝධී ලෙස නිෂ්පාදනය කිරීමට සම්බන්ධ බව සැලකෙන සැකකරු රඳවා ගනු ලැබීය. සිදුවී ඇතැයි කියනු ලබන ව්යාජ මුදල් මුද්රණ ක්රියාවලියේ සම්පූර්ණ විෂය පථය පිළිබඳව විමර්ශකයින් දැන් පරීක්ෂා කරමින් සිටිති.
මූල්ය අඛණ්ඩතාවට බරපතල තර්ජනයක්
ව්යාජ මුදල් සංසරණය ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය පද්ධතියට මෙන්ම දෛනික ගනුදෙනුවලදී නොදැනුවත්ව ව්යාජ නෝට්ටු භාර ගැනීමට සිදු විය හැකි සාමාන්ය පුරවැසියන්ට ද සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල කරයි. මුදල් හසුරුවන විට අවධානයෙන් සිටීමටත්, සැකසහිත නෝට්ටු ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කිරීමටත් බලධාරීහු මහජනතාවට අවවාද කළහ.
- සැකකරු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ මිරිහාන ප්රදේශයේදීය
- ව්යාජ මුදල් නෝට්ටු මුද්රණය කිරීමට මෙම පුද්ගලයා සම්බන්ධ බව පොලීසිය චෝදනා කරයි
- විමර්ශන දැනට ක්රියාත්මකව පවතී
මෙහෙයුමේ විෂය පථය, ඉලක්ක කරගත් නෝට්ටු වර්ග සහ අමතර සැකකරුවන් සෙවිල්ලේ සිටිනවාද යන්න ඇතුළු තවත් විස්තර විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. අත්අඩංගුවට ගැනීමට පෙර ව්යාජ නෝට්ටු කිසිවක් සංසරණයට ඇතුළු වූවාද යන්න පොලීසිය තවම හෙළිදරව් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.