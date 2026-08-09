Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සමාජ මාධ්‍යවල වෛරල් වූ බළලා අතවර කිරීමේ වීඩියෝව සම්බන්ධයෙන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සමාජ මාධ්‍යවල වෛරල් වූ බළලා අතවර කිරීමේ වීඩියෝව සම්බන්ධයෙන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

බළලෙකුට කෲරත්වයෙන් සලකන අයුරු දැක්වූ වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලය පුරා පැතිරී යාමත් සමඟ ඇති වූ මහජන කෝලාහලය හේතුවෙන් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල ඉතා වේගයෙන් පැතිරුණු එම දර්ශනාවලිය, සතා කෲරත්වයට ලක් කරනු දැකිය හැකි වූ අතර, එය මහජනතාව, සත්ව සුරැකීමේ ක්ෂේත්‍රයේ නිරත පිරිස් සහ අන්තර්ජාල ප්‍රජාව අතර දෙස් විදෙස් හෙළාදැකීම්වලට ලක් විය.

මහජන පීඩනයෙන් අනතුරුව සිදු වූ අත්අඩංගුවට ගැනීම

වීඩියෝව වෛරල් වීමත් සමඟ රට පුරා සිටි සැලකිලිමත් පුරවැසියන්ගෙන් පැමිණිලි රාශියක් සහ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස කරන ලද ඉල්ලීම් ඇතිවීමෙන් අනතුරුව, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අධිකාරීන් සැකකරුවන් දෙදෙනා හඳුනාගෙන ඉතා ඉක්මනින් අත්අඩංගුවට ගත්හ.

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ව කෲරත්වය කෙරෙහි ජනතාවගේ ඉවසීම ක්‍රමයෙන් අඩු වෙමින් පවතින බව පිළිබිඹු කරන අතර, දිරවිය නොහැකි එම දර්ශනාවලිය කෙරෙහි බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු කිරීමේදී බොහෝ අන්තර්ජාල පරිශීලකයින් ක්‍රියාශීලී කාර්යභාරයක් ඉටු කළහ.

සත්ව කෲරත්වය වර්ධනය වන සමාජ ගැටලුවක්

මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ, වීඩියෝවලට ගෙන අන්තර්ජාලය හරහා බෙදාගනු ලබන සත්ව අතවර සිදුවීම් ක්‍රමයෙන් නීතිමය ප්‍රතිචාර ඇති කෙරීමට හේතු වෙමින් තිබේ. සතුන් කෲරත්වයෙන් හා අතවරයෙන් ආරක්ෂා කරන පවතින නීති වඩාත් දැඩිව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව සත්ව අයිතිවාසිකම් සංවිධාන දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලීමක් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත.

  • සැකකරුවන් දෙදෙනා හඳුනාගනු ලැබුවේ සංසරණය වූ වීඩියෝ දර්ශනාවලිය ඔස්සේය
  • සැලකිය යුතු මහජන පීඩනයකට අනතුරුව බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක විය
  • වීඩියෝවේ සිටි බළලා හිතාමතාම සිදු කළ අතවරයකට ගොදුරු විය

නඩුව දැනට විමර්ශනය කෙරෙමින් පවතින අතර, බලධාරීන් විසින් ඉදිරියේදී වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සත්ව සුරැකීමේ සංවිධාන, සත්ව අතවර සිදුවීම් වාර්තා කිරීමේදී නිසි නීතිමය මාර්ග ඔස්සේ කටයුතු කරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss