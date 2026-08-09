Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නිස්සංක සහ චාමරි 2025 ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සම්මාන උළෙලේ දිලෙති

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නිස්සංක සහ චාමරි 2025 ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සම්මාන උළෙලේ දිලෙති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් 2025 සම්මාන උළෙල මගින් පසුගිය වසරේ හොඳම ක්‍රීඩකයන් සම්භාවිත කළ අතර, පිළිගත් මෙම උළෙලේ කැපී පෙනුනු තරු දෙදෙනා ලෙස ඕපනර් පතුම් නිස්සංක සහ කාන්තා කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරි අතාපත්තු මතු විය.

පිළිගැනීමේ රාත්‍රියක්

වාර්ෂික සම්මාන රාත්‍රිය, වසර පුරා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්වලට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දුන් පිරිමි හා කාන්තා ක්‍රීඩකයන් සම්භාවිත කිරීම සඳහා රටේ ක්‍රිකට් ප්‍රජාව එක්රැස් කළේය. මෙම උළෙල, දිවයිනේ ප්‍රිය ක්‍රීඩාව වන ක්‍රිකට්හි ආකෘති දෙකෙහිම සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදයකින් තොරව වර්ධනය වෙමින් පවතින දක්ෂතා ගැඹුර නැවත වරක් ඉස්මතු කළේය.

නිස්සංක පිරිමි ගෞරවයේ ශීර්ෂස්ථානයට

මෑත කාලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම විශ්වාසනීය හා තාක්ෂණිකව දක්ෂ පිතිකරුවෙකු ලෙස තමන් තහවුරු කරගත් පතුම් නිස්සංක, පිරිමි අංශයේ ඉහළම සම්මානය දිනා ගත්තේය. දකුණු අත් ඕපනර්වරයා ආකෘති කිහිපයකදීම අඛණ්ඩ දස්කම් දක්වා ඇති අතර, සම්මාන කාල සීමාව තුළ ඔහු ලැබූ ජයග්‍රහණ, උළෙලේ ඉහළම තනි සම්මානයට සුදුසු යැයි සලකනු ලැබීය.

චාමරි දිනෙන් දින ආභාෂය ගෙන දෙමින්

කාන්තා අංශයේ, ශ්‍රී ලංකාව දක්වා ඇති ඉතාමත් බලගතු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවක් ලෙස ඇය සැලකෙන්නේ ඇයිද යන්න චාමරි අතාපත්තු නැවත වරක් සනාථ කළාය. ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට්හි ප්‍රතිරූපය ඉහළ නැංවීමට තීරණාත්මක දායකත්වයක් ලබා දී ඇති මෙම ශ්‍රේෂ්ඨ පිතිකරු හා නායිකාවගේ සම්මාන ලැබීම, ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඇගේ අඛණ්ඩ ආධිපත්‍යය පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි වර්ධනය සැමරීම

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සම්මාන උළෙල, ක්‍රිකට් දිනදර්ශනය පුරා ක්‍රීඩකයන් විසින් දක්නට ලද මහන්සිය, කැපවීම සහ විශිෂ්ටත්වය පිළිගැනීමේ වැදගත් වේදිකාවක් ලෙස කටයුතු කරයි. ශ්‍රී ලංකාව තම පිරිමි හා කාන්තා වැඩසටහන් දෙකෙහිම ආයෝජනය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන අතර, මෙවැනි අවස්ථා දිවයිනේ ඊළඟ පරම්පරාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අභිප්‍රේරණය කිරීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

බබළන මෙම උළෙල, ශ්‍රී ලංකාව සතු දක්ෂතාව නැවත සිහිපත් කිරීමට කදිම අවස්ථාවක් වූ අතර, ජාත්‍යන්තර තරඟකාරිත්වයේ තවත් උද්යෝගිමත් වසරකට ඉදිරියෙන් නිස්සංක සහ චාමරි රටේ ක්‍රිකට් අභිලාෂයේ මුහුණු ලෙස ඉහළින් සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss