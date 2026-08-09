විවේචකයෝ අනතුරු අඟවති — ශ්රී ලංකාවේ 2022 සත්ත්ව 'කෲරත්ව' පනත සත්ත්ව සුරැකුමට වඩා මස් කර්මාන්තයට වාසිදායක බව
ශ්රී ලංකාවේ යෝජිත සත්ත්ව ආරක්ෂණ නීති සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල වැඩිවේ
ශ්රී ලංකාවේ යෝජිත 2022 සත්ත්ව කෲරත්ව පනත සත්ත්ව සුභසාධන ක්රියාකාරීන්ගේ සහ නීති විශේෂඥයන්ගේ දැඩි විවේචනයට ලක්ව ඇත. ආරක්ෂාකාරී නාමයක් දරන නමුත් මෙම නීතිය සත්ත්වයන් ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවට වාණිජමය ප්රජනන කර්මාන්තයට ඵලදායී ලෙස වාසිදායක වන විධිවිධාන අන්තර්ගත බව ඔවුහු තර්ක කරති.
විවේචකයන් පවසන්නේ මෙම නීතිය අනෙකාගේ තතු කරවා ඇති බවයි
පනත් කෙටුම්පතට විරුද්ධ පාර්ශ්ව පවසන්නේ, මෙය මූලිකවම දෝෂ සහිත නීතියක් බවත්, එහි ප්රධාන වගන්ති සකස් කර ඇත්තේ අවසංකා සංගත ක්රියාකරුවන්ට සහ වාණිජ සත්ත්ව කර්මාන්තවලට ඵලදායී වගවීමකින් මිදීමට ඉඩ සලසන ආකාරයටත්, එමෙන්ම දූපත පුරා සත්ත්වයන්ට දිනෙන් දින සිදුවන දුක් ගැනවිලිවලට විසඳුම් ලබාදීමට නොහැකි ආකාරයටත් බවයි.
සත්ත්ව අයිතිවාසිකම් ව්යාපාරිකයෝ ඕනෑම පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයකට පෙර, මෙම පනත් කෙටුම්පත සමස්ත සංශෝධනය සඳහා ආපසු යොමු කරන ලෙස 촉구 කරමින් අනතුරු අඟවා සිටිති — වර්තමාන ස්වරූපයෙන් සම්මත කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ සත්ත්වයන් සඳහා සැබෑ ආරක්ෂාවක් ස්ථාපිත කළ හැකි ඓතිහාසික අවස්ථාවක් නාස්ති කිරීමක් බව ඔවුහු පවසති.
ප්රධාන කනස්සල්ලේ ක්ෂේත්ර
- පනත තුළ ඇති විධිවිධාන, කෲරත්ව නිර්වචන යටතේ අවසංකා සංගත කටයුතු විමර්ශනයෙන් නිදහස් කරන නීතිමය හිඩැස් නිර්මාණය කරන බව කියැවේ.
- පනතේ දක්වා ඇති "කෲරත්ව" නිර්වචන ඉතා සීමිත සහ තෝරා ගෙන යෙදෙන ආකාරයට සකස් කර ඇති බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
- මෙම නීතිය, සත්ත්ව දුක් ගැනවිලිවලට හේතු වන ක්රියාවලීන්ට නෛතික ආවරණයක් ලබාදීමෙන් ඒවා තවදුරටත් තහවුරු කළ හැකි බවට සත්ත්ව සුභසාධන කණ්ඩායම් බිය වෙති.
- ජාත්යන්තරව පිළිගත් සත්ත්ව සුභසාධන ප්රමිතීන්ට අනුකූල නොවන පනතක් ලෙස එය සැලකේ.
සම්පූර්ණ සංශෝධනයක් සඳහා ඉල්ලීම්
වර්තමාන ස්වරූපයෙන් පනතට විරුද්ධ අය ඉල්ලා සිටින්නේ එය සම්පූර්ණයෙන් ප්රතික්ෂේප කරන ලෙස නොව, එහි මූලික විධිවිධාන සම්පූර්ණ නැවත පරීක්ෂාවකට ලක් කරන ලෙසයි. ශ්රී ලංකාවට ප්රගතිශීලී මෙන්ම ක්රියාත්මක කළ හැකි සන්ධිස්ථාන සත්ත්ව සුභසාධන නීතිමය රාමුවක් සෑදීමට සැබෑ අවස්ථාවක් ඇති බවත්, නමුත් ව්යුහාත්මක දුර්වලතා ආමන්ත්රණය නොකර නීති立法者யர் පනත ඉක්මනින් සම්මත කළහොත් මෙම අවස්ථාව නාස්ති වන බවත් ඔවුහු තර්ක කරති.
සත්ත්වයන් ආරක්ෂා කිරීමට නාමිකව ඉල්ලා සිටිමින්, ඒ සමගම ඔවුන්ට වැඩිම හානි සිදු කරන්නන්ට ආරක්ෂාව ලබාදෙන නීති සත්ත්ව සුභසාධන නීතියක් නොවේ — එය නාමයෙන් පමණක් සත්ත්ව සුභසාධනයකි.
ශ්රී ලංකාවට ඇති පුළුල් ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ, විශේෂයෙන් බෞද්ධ සහ හින්දු ප්රජාවන් අතර, සත්ත්වයන් කෙරෙහි කරුණාව පිළිබඳ සංස්කෘතික හා ආගමික සම්ප්රදායක් පෝෂණය කර ඇත. යෝජිත නීතිය මෙම ගැඹුරු වටිනාකම්වලට පරස්පරව පවතින බවත්, ජීවී සතුන් කෙරෙහි ශ්රී ලංකාවේ අහිංසාව හා සෙනෙහස පිළිබඳ උරුමය සැබවින්ම ප්රතිබිම්භ කරන නීතියකට රට සුදුස්සෙකු බවත් පනතේ විවේචකයෝ තර්ක කරති.
පාර්ලිමේන්තු සාකච්ඡා ඉදිරියට යන විට, සත්ත්ව සුභසාධන ක්රියාකාරීහු පොදු ජනතාව සහ නීති立法者යරු යන දෙඅංශයෙන්ම පනත කෙරෙහි සූक්ෂ්ම අවධානයක් යොමු කරන ලෙසත්, වාණිජ අවශ්යතා නොව සත්ත්වයන්ගේ සුභසාධනය නීතියේ කේන්ද්රය කරන සංශෝධන ඉල්ලා සිටින ලෙසත් ඉල්ලීම් කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.