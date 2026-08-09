ශ්රී ලංකාව ධීවරයින් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු ඉන්දියාවේ විදේශ අමාත්යවරයා ධීවර ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවධානය යොමු කරයි
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින ඉන්දීය ධීවරයින්ගේ ආරක්ෂාව හා සුභසාධනය තහවුරු කිරීම තම රජයේ ප්රධාන රාජ්යතාන්ත්රික ප්රමුඛතාවයන් අතර පවතින බව ඉන්දියාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්ය එස්. ජයශංකර් අවධාරණය කර ඇති අතර, එය අසල්වැසි රාජ්ය දෙක අතර මෙම ගැටලුවේ දිගුකාලීන සංවේදිතාව පෙන්නුම් කරයි.
නැවත නැවත මතුවන ආතතියේ කේන්ද්රස්ථානයක්
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ඉන්දීය ධීවරයින් අත්අඩංගුවට ගැනීම දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවල දීර්ඝකාලීන ආකර්ෂණීය ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇති අතර, විශේෂයෙන් දකුණු ඉන්දීය ප්රාන්තය වන දෙමළ නාඩු ධීවර ප්රජාවන් ශ්රී ලංකාවේ සමුද්රීය සීමාවන් හා අතිච්ඡාදනය වන ජලාශයන් වෙත නිතර ගමන් කරති. ශ්රී ලංකා බලධාරීන් පවසා ඇත්තේ එවැනි ගමන් රටේ ජලය සීමාවන් උල්ලංඝණය කිරීමක් බවත්, එය ධීවරයින් සහ ඔවුන්ගේ යාත්රා කාලීනව රඳවා ගැනීමට හේතු වන බවත්ය.
අමාත්ය ජයශංකර්ගේ ප්රකාශ, ජීවනෝපාය සඳහා මෙම ජලාශ මත රඳා පවතින බලපෑමට ලක් වූ පවුල් හා වෙරළාසන්න ධීවර ප්රජාවන්ට මෙම රඳවා ගැනීම් ඇති කරන කලකිරීම පිළිබඳ නව දිල්ලියේ දැනුවත්භාවය පිළිබිඹු කරයි.
රාජ්යතාන්ත්රික මාර්ග කෙරෙහි අවධානය
ඉන්දීය රජය රාජ්යතාන්ත්රික නාලිකා ඔස්සේ මෙම ගැටලුව අඛණ්ඩව මතු කරමින්, රඳවා ගෙන සිටින ධීවරයින්ට මානුෂීය ලෙස සැලකීම සහ ඔවුන් ක්ෂණිකව නිදහස් කිරීම ඉල්ලා සිටී. ජයශංකර්ගේ නවතම ප්රකාශ, රඳවා ගැනීම් සිදු වන සෑම අවස්ථාවකම කොන්සියුලර් හදිසි අවධානය අවශ්ය ගැටලුවක් ලෙස ගනිමින් විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශය ක්රියා කිරීමේ එම කැපවීම නොසැලෙන බව තහවුරු කරයි.
රාජ්ය දෙකම ධීවර ආරවුල සම්බන්ධයෙන් බහු මට්ටම්වලින් සාකච්ඡා පවත්වා ඇති අතර, ඒ අතරට ඔවුන්ගේ විදේශ අමාත්යාංශ අතර සාකච්ඡා සහ පාල්ක් සමුද්ර සන්ධි කලාපයේ දේශසීමා හරහා ධීවර ගැටුම් විසඳීම සඳහා පිහිටුවා ඇති ඒකාබද්ධ කාර්ය සාධක කණ්ඩායම් ඇතුළත් වේ.
සංකීර්ණ සමුද්රීය ගැටලුවක්
පුළුල් ආරවුල මුල් බැස ඇත්තේ ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව වෙන් කරන පාල්ක් බොක්ක හා පාල්ක් සමුද්ර සන්ධියේ ධීවර අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දීර්ඝකාලීන මතභේද තුළය. බොත්තම ට්රෝලිං ක්රම භාවිත කරන ඉන්දීය ධීවරයින් රාශිය, ජාත්යන්තර සමුද්රීය සීමා රේඛාව නිතර ඉක්මවා යයි. ශ්රී ලංකා බලධාරීන් පමණක් නොව, මෙම ක්රමය දේශීය මාළු සම්පත් ක්ෂය කරන බවට තර්ක කරන ශ්රී ලාංකික ධීවර ප්රජාවන්ගෙන් ද මේ සඳහා විවේචනය එල්ල වේ.
- ශ්රී ලංකාව ඉන්දීය ධීවරයින්ගෙන් ිය ජලය සීමාවන් තුළ බොත්තම ට්රෝලිං නිවාරණය කරන ලෙස නැවත නැවත ඉල්ලා සිටී.
- දෙමළ නාඩු ධීවරයින් තර්ක කරන්නේ විකල්ප ධීවර කලාප තම ප්රජාවන් පවත්වා ගැනීමට ප්රමාණවත් නොවන බවයි.
- රජයන් දෙකම දිගුකාලීනව අන්යෝන්ය වශයෙන් පිළිගත හැකි විසඳුමක් සෙවීමේ අවශ්යතාවය පිළිගෙන ඇත.
අමාත්ය ජයශංකර් රඳවා ගෙන සිටින ධීවරයින්ගේ ආරක්ෂාව ඉන්දියාවේ රාජ්යතාන්ත්රික න්යාය පත්රයේ ඉහළින්ම ස්ථාන ගැන්වීම හේතුවෙන්, ක්රියාත්මක රඳවා ගැනීමේ නඩු ශීඝ්රයෙන් හා මානුෂීය ලෙස විසඳීම සඳහා නව දිල්ලිය කොළඹ කෙරෙහි පීඩනය යෙදීම දිගටම කරගෙන යනු ඇතැයි නිරීක්ෂකයන් අපේක්ෂා කරයි. ඒ අතරම, රාජ්ය දෙකම ආරවුල් සහිත ජලාශ තුළ ධීවර අයිතිවාසිකම් පාලනය කිරීම සඳහා වඩාත් ස්ථිර රාමුවක් සකස් කිරීමට කටයුතු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ජලාශ මත රටේ ස්වෛරී බලය ගෞරව කරන අතරම, විදේශ රටවල සිටින තම පුරවැසියන්ගේ — රඳවා ගෙන සිටින ධීවරයින් ඇතුළු — සුභසාධනය සැමව
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.