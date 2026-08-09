ශ්රී ලංකා ටෙස්ට් තරගාවලියට පෙර තුවාලයක් හේතුවෙන් සායි සුදර්ශන් ඉන්දීය කණ්ඩායමෙන් ඉවතට
ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ඉදිරි ටෙස්ට් තරගාවලියට පෙර ඉන්දියාවට දැඩි පසුබෑමක් සිදු වී ඇති අතර, අනාගත හොඳ ක්රීඩකයෙකු ලෙස සැලකෙන තරුණ පිතිකරු සායි සුදර්ශන් තුවාලයක් හේතුවෙන් කණ්ඩායමෙන් ඉවත් කර ඇත. වම් අතින් පිතිකරණය කරන මෙම විවෘත ක්රීඩකයාට සම්පූර්ණ තරගාවලිය අහිමි වීම ඉන්දීය කණ්ඩායමේ පිතිකරණ සැලසුම්වලට බරපතළ පිරිහීමක් ගෙන දෙයි.
ඉන්දියාවේ ඉහළ පිතිකරණ පෙළට දැඩි පහරක්
මෑත කාලයේ ඉන්දීය ක්රිකට්වල වඩාත්ම හවුල් ගැනෙන නවක දක්ෂතාවක් ලෙස සැලකෙන සුදර්ශන්ට ශ්රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරග පුරාම තේරීම් ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් සිටීමට සිදු වී ඇත. තුවාලයේ නිශ්චිත ස්වභාවය සහ බරපතළකම නිල වශයෙන් සවිස්තරාත්මකව ප්රකාශ කර නොමැති නමුත්, සම්පූර්ණ තරගාවලිය පුරා ඔහු ක්රීඩාවෙන් ඈත් කිරීමට තරම් බරපතළ බව වටහාගෙන ඇත.
සියලු ආකෘතිවල සංයත හා තාක්ෂණික වශයෙන් ශක්තිමත් පිතිකරණයෙන් තේරීම්කරුවන් හා රසිකයන් සිත් ඇදගත් තමිල්නාඩු ජාතික මෙම තරුණ පිතිකරු ටෙස්ට් කණ්ඩායමට ඇතුළත් වීමේ ශක්තිමත් අපේක්ෂකයෙකු ලෙස සළකනු ලැබීය. ඔහුගේ නොසිටීම හේතුවෙන් ඉන්දීය කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වයට හා තේරීම්කරුවන්ට පිතිකරණ පෙළේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා විකල්ප ක්රීඩකයන් සොයා බැලීමට සිදු වනු ඇත.
තරගාවලිය තවමත් දැඩි ලෙස අපේක්ෂාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙයි
මෙම පසුබෑම තිබියදීත්, ශ්රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර ටෙස්ට් තරගාවලිය දේශීය රසිකයන් සඳහා ක්රීඩා දින දර්ශනයේ වඩාත්ම ජවසම්පන්න ලෙස අපේක්ෂා කෙරෙන ක්රිකට් ගැටුමක් ලෙස පවතී. ශ්රී ලංකා ක්රීඩා රසිකයන් ස්වකීය ගෙදර පිටිය මත ඉන්දියාවේ පිතිකරණ පෙළේ ඕනෑම කැළඹීමකින් සම්පූර්ණ ප්රයෝජන ලබාගැනීමට තම කණ්ඩායම සමත් වනු ඇතැයි ප්රාර්ථනා කරයි.
ඉන්දීය ක්රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් ළඟදීම ආදේශකයන් තහවුරු කිරීමත් සමඟ, සුදර්ශන්ගේ ඉවත්වීමට ප්රතිචාර වශයෙන් ඉන්දීය කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වය කණ්ඩායමට අවශ්ය ගැළපීම් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.