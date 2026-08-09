Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව එදිරිව ඉන්දියාව 2026: සම්පූර්ණ තරඟාවලි ප්‍රතිඵල සාරාංශය

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව එදිරිව ඉන්දියාව 2026: සම්පූර්ණ තරඟාවලි ප්‍රතිඵල සාරාංශය

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව 2026 දී මුහුණ දෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව, දකුණු ආසියාවේ වඩාත්ම අවධානයෙන් නරඹනු ලබන ක්‍රීඩා තරඟාවලි අතුරින් එකක් ලෙස සැලකෙන ද්විපාර්ශ්වික ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2026 දී ද ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගෙන ගියහ. දිගු ඉතිහාසයක් පුරා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හරහා ඈඳී සිටින මෙම දෙරට, මෙවර ද කලාපය පුරා රසිකයන්ගේ හදවත් දිනා ගත්හ.

තරඟාවලිය එකනෙත බැලූ විට

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර 2026 තරඟාවලිය, ඉදිරි අන්තර්ජාතික තරඟාවලි සඳහා කණ්ඩායම් ගොඩනඟමින් සිටින දෙපාර්ශ්වයේම ප්‍රතිභාවය ඉස්මතු කරමින්, 치열하게 다투어진 ගැටුම් මාලාවක් ඉදිරිපත් කළේය. දෙරටේ ම රසිකයන් ප්‍රතිඵල ඉමහත් උද්යෝගයකින් අනුගමනය කළ අතර, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයන් ලෝකයේ ඉහළ ශ්‍රේණිගත කණ්ඩායම් හමුවේ තම කණ්ඩායම කෙසේ ක්‍රීඩා කරයිදැයි දැන ගැනීමට ඉමහත් කුතුහලයකින් රැඳී සිටියහ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සඳහා මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද

ශ්‍රී ලංකාවට, ඉන්දියාව වැනි ප්‍රබල කණ්ඩායමක් සමඟ ගෙවෙන තරඟ, ජාතික කණ්ඩායමේ දියුණුව හා ක්‍රීඩා ප්‍රමිතිය මනින ඉතා වැදගත් මිනුම් දඬුවක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. එවැනි ප්‍රබලයකු හමුවේ හොඳ ක්‍රීඩාවක් දැක් වීම, ICC ශ්‍රේණිගත කිරීම් සහ විශාල අන්තර්ජාතික කැපවීම් කරා ළඟා වීමේදී කණ්ඩායම් විශ්වාසය යන දෙඅංශයෙන්ම සැලකිය යුතු බරක් දරයි.

දිවයිනේ ක්‍රිකට් ප්‍රේමීන්, ලෝක වේදිකාව මත ඉදිරි අභියෝග සඳහා කණ්ඩායම හැඩ ගැස්වීමේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් තෝරාගැනීම් කමිටු හා පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය මෙම තරඟාවලි ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය කරන ආකාරය ආසාවෙන් නරඹමින් සිටිති.

ශ්‍රී ලංකාව එදිරිව ඉන්දියාව, ආසියානු ක්‍රිකට්හි වඩාත්ම අපේක්ෂිත තරඟාවලි වලින් එකක් ලෙස අඛණ්ඩව පවතින අතර, පාල්ක් සමුද්‍රාලියේ දෙපස සිටින රසිකයන්ගෙන් අති විශාල නැරඹුම් ප්‍රමාණයක් හා ආශාබර සහයෝගයක් ලබා ගනී.

තනි තරඟ ලකුණු පුවරු, ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දස්කම් සහ නිල තරඟාවලි ශ්‍රේණිගත කිරීම් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි නිල නාලිකා හරහා ඉදිරි කාලයේ දී තහවුරු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss