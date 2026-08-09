ලොව පුරා ශ්රී ලාංකික ප්රජාවන් එකතු කළ 'ග්ලෝබල් ශ්රී ලංකන් කුමාර කුමාරිය 2026' උත්සවය මොරටුව රාමාඩියාවේදී ඩම්බරයෙන් පැවැත්වේ
මොරටුව රාමාඩියාව බහුල සංස්කෘතික සමරු උත්සවයක් සඳහා කේන්ද්රස්ථානය බවට පත් වූ අතර, බෙහෙවින් අපේක්ෂිත ග්ලෝබල් ශ්රී ලංකන් කුමාර කුමාරිය 2026 තරගාවලිය ලොව පුරා ශ්රී ලාංකික ප්රජාවන් එකම වේදිකාවක එකතු කරමින්, උරුමය හා එකමුතුකම විදහා දැක්වූ අපූරු අවස්ථාවක් බවට පත් විය.
ගෝලීය ශ්රී ලාංකික අනන්යතාවය සඳහා වේදිකාවක්
මොරටුව රාමාඩියාවේදී පැවැති මෙම උත්සවයට මහාද්වීප කිහිපයක් හරහා විහිදුණු ශ්රී ලාංකික දේශාන්තර ප්රජාවන් නියෝජනය කළ සහභාගිවන්නන් හා දර්ශකයන් එක් රැස් වූ අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස ස්ථානය ශ්රී ලංකාවේ පොහොසත් සංස්කෘතික සම්ප්රදායන් සහ ලෝකයේ ඕනෑම තැනෙක පදිංචි වුවද ජනතාව අතර පවතින දැඩි බැඳීම් සමරන සතුටු දායක රැස්වීමක් බවට පත් විය.
ශ්රී ලංකාවේ ආදරණීය සම්ප්රදායක් වන කුමාර කුමාරිය ආකෘතිය මෙම සැමරුම සඳහා රාමු සැකැස්ම සපයා දුන් අතර, ශ්රී ලාංකික උරුමය දරන තරුණ තරුණියන්ට ජාත්යන්තර වේදිකාවක තමන්ගේ ප්රජාවන් නියෝජනය කරමින් ආඩම්බරයෙන් තමන්ගේ මූලයන් ප්රදර්ශනය කිරීමේ අවස්ථාව හිමි විය.
සංස්කෘතික මධ්යස්ථානයක් ලෙස මොරටුව
මොරටුව රාමාඩියාව මෙවන් සුවිශේෂී අවස්ථාවකට සුදුසු පසුබිමක් ලෙස ක්රියා කළ අතර, ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තරව ප්රකට කරවන උණුසුම් ආගන්තුක සත්කාරය ප්රතිබිම්බ කරමින් උත්සවය සාර්ථකව ඉදිරිපත් කිරීමට දේශීය ප්රජාව කැපවී සිටියේය.
මෙම රැස්වීම විදේශ රටවල වෙසෙන ශ්රී ලාංකිකයන් තම මාතෘ භූමිය කෙරෙහි දරන ගැඹුරු ආඩම්බරය අවධාරණය කළ අතර, ගෝලීය ශ්රී ලාංකික පවුල එකිනෙකා හා සම්බන්ධ කරන ඉතිහාසගත සිදුවීමක් ලෙස සංවිධායකයන් විස්තර කළ මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වීම සඳහා සහභාගිවන්නන් දීර්ඝ දුරක් ගෙවා පැමිණියහ.
දුරස්ථකම් පිනවා, බැඳීම් තහවුරු කරමින්
ග්ලෝබල් ශ්රී ලංකන් කුමාර කුමාරිය වැනි උත්සව, ශ්රී ලංකාවෙන් පිටත ඉපිද හැදී වැඩී ඇතත් දිවයිනට ශක්තිමත් චිත්තවේගීය හා සංස්කෘතික බැඳීම් පවත්වාගෙන යන දේශාන්තර ප්රජාවේ තරුණ පරම්පරාවන් අතර සංස්කෘතික අනන්යතාවය ආරක්ෂා කිරීමේ ක්රියාවලියේ දී ක්රමයෙන් වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
මොරටුවේ සැමරුම, භෞගෝලික සීමාවන් ඉක්මවා ජාතික ආඩම්බරයේ හවුල් හැඟීමක් ශක්තිමත් කරමින් දේශ සීමා හරහා ශ්රී ලාංකිකයන් එක්සත් කිරීම අරමුණු කරගත් සමාන මුලපිරීම් ආනුභාව ගන්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.