ශාකිබ් අල් හසන් ලංකා ප්රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ සිටියදී මාගුරාහි ඔහුගේ නිවසට පහරදීමක්
බංග්ලාදේශ ක්රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක ශාකිබ් අල් හසන් ශ්රී ලංකාවේ ලංකා ප්රිමියර් ලීග් (LPL) තරගාවලියේ සහභාගී වෙමින් සිටියදී, බදාදා දින ඔහුගේ මාගුරා දිස්ත්රික්කයේ නිවාසයට පහරදීමක් සිදු විය.
හිටපු නායකයාගේ දේපළට පහරදීම
බංග්ලාදේශයේ ප්රකීර්තිමත් ක්රිකට් ක්රීඩකයකු වන අතරම දැනට බලයෙන් පලවාහරින ලද අවාමි ලීග් පක්ෂය නියෝජනය කළ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු වන ශාකිබ් අල් හසන්, පහරදීම සිදු වූ අවස්ථාවේ ඔහුගේ මාගුරා නිවාසයේ නොසිටියේය. දේපළ හිමිකරුගේ ප්රසිද්ධ පෞරුෂය සහ බංග්ලාදේශයේ පවතින අස්ථාවර දේශපාලන වාතාවරණය හමුවේ මෙම පහරදීම වහාම සමාජ අවධානයට ලක් විය.
අවාමි ලීග් රජය බලයෙන් පෙරළා දැමීමත් සමඟ ඇති වූ දේශපාලන කළඹලාව හේතුවෙන් මෑත මාසවලදී ශාකිබ්ට මුහුණ දීමට සිදු වූ අභියෝගවලට මෙම සිදුවීම ද එකතු විය. අවාමි ලීග් පක්ෂය හා සම්බන්ධ හිටපු මන්ත්රීවරයකු ලෙස, ශාකිබ් රටේ වෙනස් වෙමින් පවතින දේශපාලන තත්ත්වය තුළ දැඩි අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටී.
ශාකිබ් දැනට ශ්රී ලංකාවේ ක්රීඩා කරමින් සිටී
පහරදීම සිදු වූ අවස්ථාවේ ශාකිබ් නිරත වී සිටියේ ශ්රී ලංකාවේ වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන ජනප්රිය ටී-20 ක්රිකට් තරගාවලිය වන ලංකා ප්රිමියර් ලීග්හිය. මෙම වාරයේ ද ජාත්යන්තර ක්රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකු මෙම තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වී සිටිති.
දේපළට සිදු වූ හානියේ විස්තර මෙන්ම පහරදීමට වගකිව යුත්තන් පිළිබඳ තොරතුරු, මාගුරා බලධාරීන් සිදු කරන විමර්ශනය සමඟින් ක්රමයෙන් එළිදරව් වෙමින් පවතී.
ශාකිබ්ගේ නිවාසයට සිදු වූ පහරදීම බංග්ලාදේශ ක්රිකට් ප්රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, හිටපු පාලක පක්ෂය සමඟ සම්බන්ධ සිටි පොදු පෞරුෂයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ නැවුම් සැලකිල්ලක් ඇති කර තිබේ.
ක්රීඩාව හා දේශපාලනය අතර හසු වූ පෞරුෂයක්
ශාකිබ් අල් හසන් දිගු කලක් තිස්සේ බංග්ලාදේශයේ මහත්තම ක්රිකට් ක්රීඩකයා ලෙස සැලකෙන අතර, පිතිකරු සර්වකෝෂ ක්රීඩකයකු ලෙස ඔහු ලොව පුරා ප්රකීර්තියට පත් වී සිටී. කෙසේ වෙතත්, අවාමි ලීග් මන්ත්රීවරයකු ලෙස දේශපාලනයට ඇතුළු වීමේ ඔහුගේ තීරණය, එම පක්ෂය බලයෙන් පෙරළා දැමීමෙන් පසු ඔහු ඉතාමත් අසරණ තත්ත්වයකට පත් කළේය.
ඔහුගේ මාගුරා නිවාසයට සිදු වූ පහරදීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීම් හෝ සැකකරුවන් පිළිබඳව බලධාරීන් තවමත් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. බංග්ලාදේශය හා ව්යාප්ත කලාපය පුරා ක්රිකට් රසිකයන් සහ දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් යන දෙඅංශයම මෙම තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.