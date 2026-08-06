Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශාකිබ් අල් හසන් ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ සිටියදී මාගුරාහි ඔහුගේ නිවසට පහරදීමක්

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශාකිබ් අල් හසන් ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ සිටියදී මාගුරාහි ඔහුගේ නිවසට පහරදීමක්

බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක ශාකිබ් අල් හසන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් (LPL) තරගාවලියේ සහභාගී වෙමින් සිටියදී, බදාදා දින ඔහුගේ මාගුරා දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාසයට පහරදීමක් සිදු විය.

හිටපු නායකයාගේ දේපළට පහරදීම

බංග්ලාදේශයේ ප්‍රකීර්තිමත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයකු වන අතරම දැනට බලයෙන් පලවාහරින ලද අවාමි ලීග් පක්ෂය නියෝජනය කළ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වන ශාකිබ් අල් හසන්, පහරදීම සිදු වූ අවස්ථාවේ ඔහුගේ මාගුරා නිවාසයේ නොසිටියේය. දේපළ හිමිකරුගේ ප්‍රසිද්ධ පෞරුෂය සහ බංග්ලාදේශයේ පවතින අස්ථාවර දේශපාලන වාතාවරණය හමුවේ මෙම පහරදීම වහාම සමාජ අවධානයට ලක් විය.

අවාමි ලීග් රජය බලයෙන් පෙරළා දැමීමත් සමඟ ඇති වූ දේශපාලන කළඹලාව හේතුවෙන් මෑත මාසවලදී ශාකිබ්ට මුහුණ දීමට සිදු වූ අභියෝගවලට මෙම සිදුවීම ද එකතු විය. අවාමි ලීග් පක්ෂය හා සම්බන්ධ හිටපු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස, ශාකිබ් රටේ වෙනස් වෙමින් පවතින දේශපාලන තත්ත්වය තුළ දැඩි අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටී.

ශාකිබ් දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටී

පහරදීම සිදු වූ අවස්ථාවේ ශාකිබ් නිරත වී සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන ජනප්‍රිය ටී-20 ක්‍රිකට් තරගාවලිය වන ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග්හිය. මෙම වාරයේ ද ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකු මෙම තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වී සිටිති.

දේපළට සිදු වූ හානියේ විස්තර මෙන්ම පහරදීමට වගකිව යුත්තන් පිළිබඳ තොරතුරු, මාගුරා බලධාරීන් සිදු කරන විමර්ශනය සමඟින් ක්‍රමයෙන් එළිදරව් වෙමින් පවතී.

ශාකිබ්ගේ නිවාසයට සිදු වූ පහරදීම බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, හිටපු පාලක පක්ෂය සමඟ සම්බන්ධ සිටි පොදු පෞරුෂයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ නැවුම් සැලකිල්ලක් ඇති කර තිබේ.

ක්‍රීඩාව හා දේශපාලනය අතර හසු වූ පෞරුෂයක්

ශාකිබ් අල් හසන් දිගු කලක් තිස්සේ බංග්ලාදේශයේ මහත්තම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා ලෙස සැලකෙන අතර, පිතිකරු සර්වකෝෂ ක්‍රීඩකයකු ලෙස ඔහු ලොව පුරා ප්‍රකීර්තියට පත් වී සිටී. කෙසේ වෙතත්, අවාමි ලීග් මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස දේශපාලනයට ඇතුළු වීමේ ඔහුගේ තීරණය, එම පක්ෂය බලයෙන් පෙරළා දැමීමෙන් පසු ඔහු ඉතාමත් අසරණ තත්ත්වයකට පත් කළේය.

ඔහුගේ මාගුරා නිවාසයට සිදු වූ පහරදීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීම් හෝ සැකකරුවන් පිළිබඳව බලධාරීන් තවමත් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. බංග්ලාදේශය හා ව්‍යාප්ත කලාපය පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන් සහ දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් යන දෙඅංශයම මෙම තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපද බැංකු අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර වංචාව පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව රත්වෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපද බැංකු අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර වංචාව පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව රත්වෙයි

එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් සංචිත බැංකුව සහ ලොව විශාලතම මූල්‍ය ආයතනවලින් එකක් වන JP Morgan යන දෙඅයත්‍රම විසින් වංචාව පිළිබඳ පැහැදිලි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කළ ද, ශ්‍රී…

06 Aug 2026 Discuss
කොටගල වතුයායේ වයර් උගුලක හසුවූ දිවියෙකු බේරාගැනීමට සමත් වෙයි Sinhala

කොටගල වතුයායේ වයර් උගුලක හසුවූ දිවියෙකු බේරාගැනීමට සමත් වෙයි

කොටගල ප්‍රදේශයේ ස්ටෝනික්ලිෆ් වතුයායේ වයර් උගුලක හසුවූ දිවියෙකු සාර්ථකව බේරාගැනීමට හැකිවූ අතර, දැනට එම සතාට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදෙමින් පවතින බව බලධාරීන් තහවුරු…

06 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් ආර්ථිකය ඩොලර් බිලියන 15ක් කරා රැගෙන යන AI සතිය 2026 සඳහා සූදානම් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් ආර්ථිකය ඩොලර් බිලියන 15ක් කරා රැගෙන යන AI සතිය 2026 සඳහා සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් බිලියන 15ක ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමේ අභිලාෂය ත්වරණය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද සුවිශේෂී සිදුවීමක් වන AI සතිය 2026 සත්කාරකත්වය දරමින් දකුණු…

06 Aug 2026 Discuss