ඩෙල්ෆ්ට් දූපත අසළ ඉන්දීය ධීවර යාත්රා අනතුරකින් පසු ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව සුරකින් මෙහෙයුමක් දියත් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ උතුරු වෙරළ තීරයෙන් ඔබ්බෙහි පිහිටි ඩෙල්ෆ්ට් දූපත අසළ ශ්රී ලංකා සමුද්රී සීමාව තුළ අනවසරයෙන් ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ බව වාර්තා වන ඉන්දීය ධීවර යාත්රාවකට අනතුරක් සිදුවීමත් සමඟ ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව සුරැකීමේ මෙහෙයුමක් ක්රියාත්මක කර ඇත.
සුරැකීමේ මෙහෙයුම ක්රියාත්මකව පවතී
සිද්ධිය වාර්තා වූ වහාම නාවික හමුදා නිලධාරීන් ස්ථානයට යොදවන ලද අතර, විපත්තියට පත් යාත්රාවේ සිටි අය ගලවා ගැනීම සඳහා සුරකින් කණ්ඩායම් ක්රියාත්මක විය. ශ්රී ලංකා ප්රාදේශීය සමුද්රී සීමාව තුළ එම යාත්රාව සිටි හේතු සාධක කෙසේ වෙතත්, ධීවරයින්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට නාවික හමුදාව ඉක්මනින් ක්රියා කළේය.
යාපනය අර්ධද්වීපයෙන් ඔබ්බෙහි පාක් සලාකාවෙහි පිහිටි ඩෙල්ෆ්ට් දූපත, ශ්රී ලංකා ජලසීමාව තුළට රිංගා එන ඉන්දීය ට්රෝලර් යාත්රාවල අනවසර ධීවර ක්රියාකාරකම් සඳහා දිගුකලක් තිස්සේ ගිනිඅඟුරු ලෙස ක්රියා කරමින්, රටේ සමුද්රී සම්පත් හා සමුද්රී සීමා ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම දරණ නාවික බලධාරීන්ට අඛණ්ඩ අභියෝග එල්ල කර ඇත.
අනවසර ධීවරය නොනිමි ගැටලුවක් ලෙස පවතී
ශ්රී ලංකා ජලසීමාවට ඉන්දීය ධීවර යාත්රා රිංගා ඒම, විශේෂයෙන් උතුරු පළාතේ දේශීය ධීවර ප්රජාවන් සඳහා දීර්ඝකාලීනව පවතින අතිශයින් සංවේදී ගැටලුවකි. විදේශීය යාත්රා විසින් සිදු කරනු ලබන අනවසර ට්රෝලිං ධීවරය මගින් මාළු සංඛ්යාව ක්ෂය වී තමන්ගේ ජීවනෝපාය විනාශ වන බව ඔවුහු තර්ක කරති.
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් රාජ්යතාන්ත්රික මාර්ග ඔස්සේ වරින් වර සැලකිල්ල යොමු කරමින්, ඉන්දීය ධීවරයන් ශ්රී ලංකා ප්රාදේශීය ජලසීමාවට ඇතුළු වීම වළක්වා ලීමට ඉන්දියාව දෘඩ ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම් කර ඇත. රජයන් දෙක අතර කාලානුරූප ගිවිසුම් හා සාකච්ඡා පැවතුණද, අනවසර ධීවර සිද්ධීන් නිරන්තරයෙන් සිදු වෙමින් පවතී.
නාවික හමුදාව මානවීය ප්රතිචාරයට ප්රමුඛතාව දෙයි
අනතුර සිදු වූ අවස්ථාවේ එම යාත්රාව නීති විරෝධී ලෙස ක්රියාත්මක වූ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇතත්, ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව සිය මානවීය වගකීම්වලට අනුකූලව කිසිදු ප්රමාදයකින් තොරව සුරැකීමේ මෙහෙයුම දියත් කළේය. මෙම ප්රවේශය, ව්යසනයට පත් අයගේ ජාතිය හෝ නෛතික තත්ත්වය කෙසේ වෙතත්, සමුද්රයේ ජීවිත ආරක්ෂාවට ප්රමුඛතාව දීමේ නාවික හමුදාවේ පිහිටි ප්රතිපත්තිය පිළිබිඹු කරයි.
ධීවරයන්ගේ තත්ත්වය, අනතුරේ ස්වභාවය සහ ඉදිරි නෛතික කටයුතු සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, තත්ත්වය වර්ධනය වත්ම නාවික හමුදාව විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
පාක් සලාකාවෙහි ධීවර අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අඛණ්ඩව පවතින ආරවුලට දිගුකාලීන විසඳුමක් ලබා ගැනීමේ අවශ්යතාවය කෙරෙහි මෙම සිදුවීම නැවත වරක් අවධානය යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එය ශ්රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර රාජ්යතාන්ත්රික සම්බන්ධතා අඛණ්ඩව පරීක්ෂාවට ලක් කරන කාරණයකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.