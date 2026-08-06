Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාකිස්තානය පුළුල් වාර්තාකරණ සීමාවන් මගින් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය මර්දනය කරයි

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාකිස්තානය පුළුල් වාර්තාකරණ සීමාවන් මගින් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය මර්දනය කරයි

පාකිස්තාන බලධාරීන් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය සංවිධාන වෙත පුළුල් නව සීමාවන් පනවා ඇති අතර, එමඟින් විදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ට රටේ විශාල ප්‍රදේශ රාශියක් පුරා වාර්තාකරණය සිදු කිරීම ක්‍රියාත්මකව තහනම් කර ඇති මෙම පියවර මාධ්‍ය නිදහස සම්බන්ධයෙන් බරපතල කනස්සල්ල මතු කර ඇත.

විදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ට පනවන ලද පුළුල් සීමාවන්

ඉස්ලාමාබාඩ් විසින් පනවන ලද නවතම පියවරයන් පාකිස්තානයෙන් පිටත ලෝකයට ලැබෙන පුවත් පාලනය කිරීමේ කඩිනම් තීව්‍රවීමක් නියෝජනය කරයි. නව නියෝග යටතේ, ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය ආයතනවලට රටේ බොහෝ ප්‍රදේශවලින් වාර්තා ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම තහනම් කර ඇති අතර, මාධ්‍ය නිදහස පෙනී සිටින්නන් මෙය කලාපය තුළ මාධ්‍යවේදිත්වය සඳහා ආපසු හැරීමේ劇ශ්‍රේෂ්ඨ පියවරක් ලෙස විස්තර කර ඇත.

මෙම සීමාවන් පාකිස්තානය ජාත්‍යන්තරයට ඉදිරිපත් කරන ප්‍රතිරූපය කළමනාකරණය කිරීමේ ප්‍රවේශය තුළ කැපී පෙනෙන ඉහළ යාමක් සනිටුහන් කරන අතර, රට තුළ සිදුවන සිදුවීම් ස්වාධීනව සත්‍යාපනය කොට වාර්තා කිරීමේ විදේශීය ප්‍රතිනිධීන්ගේ හැකියාව සීමා කරයි.

මාධ්‍ය නිදහස පිළිබඳ වර්ධනය වන කනස්සල්ල

දේශීය මාධ්‍යවේදීන් සමඟ කටයුතු කිරීමේ ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂක සංවිධාන පාකිස්තානයට දැනටමත් විවේචනය එල්ල කර ඇති අවස්ථාවක මෙම සිදුවීම් ඇති වී තිබේ. විදේශීය මාධ්‍යවලටද එවැනි සීමාවන් දීර්ඝ කිරීම ගෝලීය මාධ්‍ය නිදහස් සංවිධාන වෙතින් දැඩි හෙළා දැකීමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

  • ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය සංවිධානවලට රටේ බොහෝ ප්‍රදේශවලින් වාර්තාකරණය තහනම් කර ඇත
  • මෙම සීමාවන් පාකිස්තානයේ මාධ්‍ය පාලනය සැලකිය යුතු ලෙස තීව්‍ර වීමක් නියෝජනය කරයි
  • මාධ්‍ය නිදහස පෙනී සිටින්නන් මෙම පියවරවලට දැඩි විරෝධය දැක්වීමට අපේක්ෂා කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවට සහ පුළුල් දකුණු ආසියානු කලාපයේ අනෙකුත් රාජ්‍යයන්ට, පාකිස්තානයේ මෙම සිදුවීම් උපමහාද්වීපය පුරා තොරතුරු නිදහසේ ගලා යාම අඛණ්ඩව අභියෝගයට ලක් කරන රජයන් සහ ස්වාධීන මාධ්‍යවේදිත්වය අතර පවතින ආතතීන් සිහිගන්වන්නක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

මෙම සීමාවන් පාකිස්තාන සීමා ඇතුළතින් ස්වාධීන, භූමිය මත පදනම් වූ වාර්තාකරණය ලබා ගැනීමේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ හැකියාව දැඩි ලෙස සීමා කරයි.

මෙම නව පියවරවල සම්පූර්ණ විෂය පථය පිළිබඳ විස්තර මතු වෙමින් පවතින විට, ලොව පුරා මාධ්‍ය නිදහස් සංවිධාන පාකිස්තාන බලධාරීන්ගෙන් මාර්ගය ආපසු හරවා නිදහස් හා ස්වාධීන මාධ්‍යයේ මූලධර්ම ගරු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපද බැංකු අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර වංචාව පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව රත්වෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපද බැංකු අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර වංචාව පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව රත්වෙයි

එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් සංචිත බැංකුව සහ ලොව විශාලතම මූල්‍ය ආයතනවලින් එකක් වන JP Morgan යන දෙඅයත්‍රම විසින් වංචාව පිළිබඳ පැහැදිලි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කළ ද, ශ්‍රී…

06 Aug 2026 Discuss
කොටගල වතුයායේ වයර් උගුලක හසුවූ දිවියෙකු බේරාගැනීමට සමත් වෙයි Sinhala

කොටගල වතුයායේ වයර් උගුලක හසුවූ දිවියෙකු බේරාගැනීමට සමත් වෙයි

කොටගල ප්‍රදේශයේ ස්ටෝනික්ලිෆ් වතුයායේ වයර් උගුලක හසුවූ දිවියෙකු සාර්ථකව බේරාගැනීමට හැකිවූ අතර, දැනට එම සතාට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදෙමින් පවතින බව බලධාරීන් තහවුරු…

06 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් ආර්ථිකය ඩොලර් බිලියන 15ක් කරා රැගෙන යන AI සතිය 2026 සඳහා සූදානම් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් ආර්ථිකය ඩොලර් බිලියන 15ක් කරා රැගෙන යන AI සතිය 2026 සඳහා සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් බිලියන 15ක ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමේ අභිලාෂය ත්වරණය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද සුවිශේෂී සිදුවීමක් වන AI සතිය 2026 සත්කාරකත්වය දරමින් දකුණු…

06 Aug 2026 Discuss