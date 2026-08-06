Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පුරුෂ ජැව්ලින් ලෝක අංක එකේ ක්‍රීඩකයා බවට පත්වෙයි

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පුරුෂ ජැව්ලින් ලෝක අංක එකේ ක්‍රීඩකයා බවට පත්වෙයි

ජැව්ලින් ශූරයා රුමේෂ් තරංග පුරුෂ ජැව්ලින් 종목හි ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ශීර්ෂස්ථානයට පත්වීමත් සමග, ශ්‍රී ලංකාව නව ක්‍රීඩා වීරයෙකු ලෙස ඔහු සිය හදවත්වල රඳවා ගනී. එමඟින් ඔහු, දිවයිනේ ඉතිහාසයේ මෙම 종목හි ලෝක අංක එකේ ස්ථානයට පත් වූ ප්‍රථම ක්‍රීඩකයා බවට පත්විය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ이정표

මෙම ජයග්‍රහණය තරංග පෞද්ගලිකව පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාංගණ ඉතිහාසය සඳහාද සුවිශේෂ ột මං ලකුණකි. ඕනෑම ட்ராக් සහ ෆීල්ඩ් 종목ක ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ශීර්ෂස්ථානයට පත්වීම අසාමාන්‍ය ජයග්‍රහණයකි. තරංගගේ ඉදිරි ගමන ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ නව තරඟකාරිත්වයේ යුගයකට පිවිසෙන බවට සලකුණක් ලෙස සැලකේ.

තරුණ ජැව්ලින් විශේෂඥයා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ ස්ථාවරව සිය කීර්තිය ගොඩනඟමින් සිටි අතර, ඔහුගේ මෑත කාලීන දිනුම් ලෝකය පුරා ප්‍රතිවාදීන් පසු කොට ජැව්ලින් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ප්‍රිය ලෝක අංක එකේ ස්ථානය ලබා ගැනීමට ප‍ෙළඹවීය.

ජාතිය පුරා ගෞරවය

තරංගගේ ඓතිහාසික ශ්‍රේණිගත කිරීම පිළිබඳ ප‍ෙළඹවීම ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රීඩා රසිකයන් සහ නිලධාරීන් අතර පුළුල් ආඩම්බරයක් සහ සැමරීමක් ඇති කළේය. මෙම ජයග්‍රහණය රටේ නව පරපුරේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් ද්‍රාවිඩ සහ ෆීල්ඩ් ශ්‍රේණිගත ්‍රීඩාවලට සිය ජීවිත කැප කිරීමට ඔවුන් ලොල් කිරීමට ඉඩ ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසිකව දක්ෂ ක්‍රිකට් ශූරයන් සහ සටන් ක්‍රීඩා ක්‍රීඩකයන් බිහි කර ඇති නමුත්, තරංගගේ ලෝක ක්‍රීඩාංගණ ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ශිඛරයට ළඟා වීම, විශාල ක්‍රීඩා ශාඛා ගණනාවක් හරහා දිවයිනේ දිනෙන් දිනෙ හා වර්ධනය වන ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩා හැකියාවන් සනාථ කෙරේ.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

ලෝක ක්‍රීඩාංගණ ප‍ෙළ දැන් රුමේෂ් තරංග කෙරෙහි දැඩි ලෙස අවධානය යොමු කර ඇති අතර, ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ශීර්ෂස්ථානයේ සිය ස්ථානය ආරක්ෂා කරගනිමින් ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේෂ්ඨත්වය සෙවීමේ ඔහුගේ ඉදිරි ක‍ෙළල් කෙරෙහි සියලු දෙනාගේ ඇස් යොමු වෙයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ ආඩම්බරජනක පරිච්ඡේදයක් ලෙස ඔහුගේ ජයග්‍රහණය අන් කවරෙකුට ද ආදර්ශ ළූ, ෙ ඔහුගේ ක්‍රීඩා ගමනේ නිර්වචනය කළ කැපවීම සහ දැඩි වෙහෙසේ සාක්ෂියකි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපද බැංකු අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර වංචාව පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව රත්වෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපද බැංකු අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර වංචාව පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව රත්වෙයි

එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් සංචිත බැංකුව සහ ලොව විශාලතම මූල්‍ය ආයතනවලින් එකක් වන JP Morgan යන දෙඅයත්‍රම විසින් වංචාව පිළිබඳ පැහැදිලි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කළ ද, ශ්‍රී…

06 Aug 2026 Discuss
කොටගල වතුයායේ වයර් උගුලක හසුවූ දිවියෙකු බේරාගැනීමට සමත් වෙයි Sinhala

කොටගල වතුයායේ වයර් උගුලක හසුවූ දිවියෙකු බේරාගැනීමට සමත් වෙයි

කොටගල ප්‍රදේශයේ ස්ටෝනික්ලිෆ් වතුයායේ වයර් උගුලක හසුවූ දිවියෙකු සාර්ථකව බේරාගැනීමට හැකිවූ අතර, දැනට එම සතාට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදෙමින් පවතින බව බලධාරීන් තහවුරු…

06 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් ආර්ථිකය ඩොලර් බිලියන 15ක් කරා රැගෙන යන AI සතිය 2026 සඳහා සූදානම් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් ආර්ථිකය ඩොලර් බිලියන 15ක් කරා රැගෙන යන AI සතිය 2026 සඳහා සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් බිලියන 15ක ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමේ අභිලාෂය ත්වරණය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද සුවිශේෂී සිදුවීමක් වන AI සතිය 2026 සත්කාරකත්වය දරමින් දකුණු…

06 Aug 2026 Discuss