Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගංවතුර සහ නායයෑම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ හත් දෙනෙකු මියයයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Join the discussion
ගංවතුර සහ නායයෑම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ හත් දෙනෙකු මියයයි

මාරාන්තික කාලගුණ විපතක් රටපුරා ජීවිත හානි කරයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ගංවතුර සහ නායයෑම් තත්ත්වයන් ඇති වී දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශ කිහිපයකට දරුණු ලෙස පහරදෙමින් දහස් ගණනක් ජනතාව තම නිවෙස් අතහැර යන්නට සිදු කරමින් අවම වශයෙන් හත් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇත.

හදිසි ගංවතුර සහ නායයෑම් ඒකාබද්ධව ඇති කළ මෙම මාරාන්තික තත්ත්වය, ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව ආන්තික කාලගුණ සිදුවීම් හමුවේ කෙතරම් අවදානමකට ලක්ව සිටින්නේද යන්න නැවතත් ඉස්මතු කර ඇති අතර, මෙවැනි විපත් දරුණු හානි ඇති කරන බව හඳුනාගෙන ඇති පහත් බිම් හා කඳුකර ප්‍රදේශ ඊට විශේෂයෙන් ගොදුරු වේ.

ජීවිත හානි, ජනජීවිතය අවුල් වෙයි

හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් අවතැන් වූ පදිංචිකරුවන්ට සහාය වීමට සහ සෙවීම් හා ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට ආපදා ස්ථාන වෙත යොදවන ලද අතර, බලධාරීන් මරණ හතක් සනාථ කළේය. දේපළ හා යටිතල පහසුකම් සඳහා සිදු වූ හානිය සම්පූර්ණයෙන් තක්සේරු කිරීමේ කටයුතු තවමත් සිදු වෙමින් පවතී.

ශ්‍රී ලංකාවේ කඳුකර ප්‍රදේශ සහ වෙනත් උස් බිම් ප්‍රදේශවල නායයෑම් නිරන්තරයෙන් ඇති වන තර්ජනයකි. ගම්මාන හා ග්‍රාමීය පදිංචි ස්ථාන ඉතා ඉක්මනින් යටකර ගන්නා ස්වභාවය නිසා ජනතාවට ඉවත් වීමට ඇත්තේ ඉතා අල්ප කාලයක් බැවින් නායයෑම් විශේෂයෙන් භයානක වේ.

නැවත නැවත ඇති වන තර්ජනයක්

ශ්‍රී ලංකාව, විශේෂයෙන් නිරිත දිග සහ ඊශාන දිග මෝසම් කාලවලදී, කාලානුරූපව ගංවතුර හා නායයෑම් අත්විඳියි. මෙම ආපදා නිතරම ඇති කරන ප්‍රතිවිපාක නම්:

  • ප්‍රාදේශීය ජනතාව අතර ජීවිත හානි හා තුවාල සිදු වීම
  • පවුල් දහස් ගණනක් නිවෙස් අතහැර අවතැන් වීම
  • මාර්ග, පාලම් සහ පොදු යටිතල පහසුකම් සැලකිය යුතු ලෙස හානිවීම
  • කෘෂිකාර්මික ඉඩම් හා ජීවනෝපාය විනාශ වීම

ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් සහ අදාළ රජයේ ආයතන, සහන හා ගලවා ගැනීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මකව පවතින අතරතුරදී, තත්ත්වය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටිති. අධිකෝකු ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් දැනුවත්ව සිටීමට සහ ප්‍රාදේශීය බලධාරීන් නිකුත් කරන මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන ලෙස දැඩිව ඉල්ලා සිටී.

තත්ත්වය වර්ධනය වන විට මරණ සංඛ්‍යාව, අවතැන් සංඛ්‍යා සහ සහන පියවරයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු රජය ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විමල්, උදය, දිලිත් සහ තවත් තිදෙනෙකුට අධිකරණ අවමාන නඩු පවරන්නැයි කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් උත්තරීතර අධිකරණයට යොමු කිරීමේ නියෝගයක් Sinhala

විමල්, උදය, දිලිත් සහ තවත් තිදෙනෙකුට අධිකරණ අවමාන නඩු පවරන්නැයි කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් උත්තරීතර අධිකරණයට යොමු කිරීමේ නියෝගයක්

කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය,著名 රාජනීතික පෙරමුණේ ප්‍රමුඛ චරිත වන විමල් වීරවංශ, උදය ගම්මන්පිල සහ දිලිත් ජයවීර ඇතුළු තවත් තිදෙනෙකුට එරෙහිව අධිකරණ අවමාන නඩු…

05 Aug 2026 Discuss
බලපත්‍ර රහිත අන්තර්ජාල සූදු වෙබ් අඩවි 24ක් අවහිර කරමින් ශ්‍රී ලංකාව විශාල ඩිජිටල් මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කරයි Sinhala

බලපත්‍ර රහිත අන්තර්ජාල සූදු වෙබ් අඩවි 24ක් අවහිර කරමින් ශ්‍රී ලංකාව විශාල ඩිජිටල් මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කරයි

නීත්‍යානුකූල බලපත්‍ර නොමැතිව ක්‍රියාත්මක වන බව සොයාගත් වෙබ් අඩවි 24ක් අවහිර කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව අනවසර අන්තර්ජාල සූදු කටයුතුවලට එරෙහිව තීරණාත්මක පියවරක් ගෙන…

05 Aug 2026 Discuss
ග්ලාස්ගෝ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලෙන් පසු පාකිස්තාන හා උගන්ඩා ක්‍රීඩකයන් අතුරුදහන් Sinhala

ග්ලාස්ගෝ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලෙන් පසු පාකිස්තාන හා උගන්ඩා ක්‍රීඩකයන් අතුරුදහන්

පසුගිය ඉරිදා ග්ලාස්ගෝ නගරයේ නිමාවට පත් වූ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල අවසන් වීමෙන් පසු විදේශ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකු තම මව් රටවලට නොපැමිණි බවට වාර්තා වීම…

05 Aug 2026 Discuss