ගංවතුර සහ නායයෑම් ශ්රී ලංකාවට පහර දෙයි — හත් දෙනෙකු මියයයි
ශ්රී ලංකාව දරුණු ගංවතුර සහ නායයෑම් වලින් ග්රහණයට ගනු ලැබ ඇති අතර, මෙම මාරාන්තික ස්වාභාවික විපතින් රටේ ජනගහනය දැඩි ලෙස පීඩාවට පත්ව ඇති මෙම අනතුරේදී අවම වශයෙන් හත් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත.
දිවයින පුරා පැතිරුණු විනාශය
මෙම ව්යසනයට හේතු වූ අධික වර්ෂාපතනය අවදානම් ජනාවාස කෙරෙහි දැඩි විනාශයක් සිදු කර ඇති අතර, නිවාස ගසාගෙන ගොස් ප්රධාන මාර්ග ජාලයන් විසන්ධි කර ඇත. නායයෑම් විශේෂයෙන් ජීවිත හානි සිදු කළ අතර, දරුණු ලෙස ආපදාවට ලක් වූ ප්රදේශවල ගොඩනැගිලි යටපත් කර වැසියන් සිර කර ඇත.
ක්ෂණිකව දරදඬු වෙමින් පවතින තත්ත්වයන් හමුවේ සිරවූ හා අවතැන් වූ අය වෙත ළඟා වීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින්, හදිසි ගලවා ගැනීමේ හා සහන මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක කෙරේ.
ජනතාව අවතැන් වෙයි, ජීවනෝපාය කඩාකප්පල් වෙයි
පහත් බිම් ප්රදේශවල ගංවතුර ඉහළ යමින් පවතින බැවින් දහස් ගණනක් වූ වැසියන් තම නිවෙස් අතහැර පලා යාමට සිදුව ඇත. අවතැන් වූ පවුල් නවාතැන් ගැනීම සඳහා හදිසි රක්ෂිතාගාර විවෘත කර ඇති අතර, ඔවුන් නිවාස පමණක් නොව දේපළ ද, බොහෝ අවස්ථාවලදී තම ජීවනෝපාය ද අහිමි කර ගෙන ඇත.
- ගංවතුර සහ නායයෑම් හේතුවෙන් සෘජුවම සිදු වූ මරණ හතක් තහවුරු කෙරී ඇත
- ආපදාවට ලක් වූ ප්රදේශ පුරා ජනකොටස් රාශියක් අවතැන් කෙරී ඇත
- නායයෑම් හේතුවෙන් මාර්ග ප්රවේශය බාධාවට ලක්ව ගලවා ගැනීමේ කටයුතු අඩාල වී ඇත
- ආපදාවට ලක් වූ ජනතාවට සහාය වීමට හදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායම් යොදවා ඇත
බලධාරීන් වැසියන්ට අවවාද කරයි
ඉහළ අවදානම් සහිත ප්රදේශවල — විශේෂයෙන් බෑවුම් හා ගංඉවුරු ආසන්නයේ — වාසය කරන වැසියන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් දැනුම්දීම් සැලකිල්ලට ගන්නා ලෙසත් නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටී. ශ්රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්යා හා ආපදා කළමනාකරණ බලධාරීන් අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයන් පවතිනු ෙස් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
අවදානම් සහිත ප්රදේශවල වාසය කරන වැසියන්ට නිල අනතුරු ඇඟවීම් කෙරෙහි අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, දේශීය බලධාරීන් විසින් ඉවත් වීමට නියෝග ලැබෙන විට ක්ෂණිකව ඉවත් වන ලෙසත් දැඩිව උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
දැඩි මෝසම් වර්ෂාව ඇති කාල පරිච්ඡේදවලදී ශ්රී ලංකාව සෘතුමය ගංවතුර හා නායයෑම් වලට ලක් වන අතර, දිවයිනේ සමහර ප්රදේශ මෙවැනි ආපදාවලට නිරන්තරයෙන් ගොදුරු වේ. ආපදාවට ලක් වූ ප්රදේශ පිළිබඳ තක්සේරු කටයුතු ඉදිරියට යාමත් සමඟ මරණ සංඛ්යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.