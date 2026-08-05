ඝාතන පරීක්ෂණයක් ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක චීන සයිබර් අපරාධ ජාල හෙළිදරව් කරයි
ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් රටතුළ ක්රියාත්මක වූ චීන සයිබර් අපරාධ කණ්ඩායම් ජාලයක් හෙළිදරව් කර ඇති අතර, මෙය ඝාතන පරීක්ෂණයකින් අනපේක්ෂිත ලෙස එළිදැකීමට පත් වූ සොයාගැනීමකි. මෙය දූපතේ විදේශ ජාතිකයන් සම්බන්ධ සංවිධානාත්මක අපරාධ කටයුතු පිළිබඳ බරපතල සැකසැලිලි මතු කර ඇත.
විශාල දොරටුවක් විවෘත කළ ඝාතන නඩුව
ඝාතන නඩු පරීක්ෂණයක් ලෙස ආරම්භ වූ මෙම සිද්ධිය, මෑත ඉතිහාසයේ ශ්රී ලංකාව තුළ වාර්තා වූ වඩාත් වැදගත් සයිබර් අපරාධ හෙළිදරව්වක් බවට පත්ව ඇත. ඝාතන පරීක්ෂණයේ서 හෝඩුවාව හඹා ගිය විමර්ශකයන්ට, ශ්රී ලාංකික භූමිය තුළ සිට රහසිගතව ක්රියාත්මකවන, චීනය සමඟ සම්බන්ධ හොඳින් සංවිධිත අපරාධ ජාල පිළිබඳ සාක්ෂි හමු විය.
නවීන මෙහෙයුම් සිදු කරන සංවිධිත කණ්ඩායම්
හෙළිදරව් වූ කණ්ඩායම් විශාල පරිමාණ සයිබර් වංචා සහ අනෙකුත් ඩිජිටල් අපරාධවල නිරත වී ඇති බව විශ්වාස කෙරෙන අතර, ශ්රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම් ඔවුන්ගේ මෙහෙයුම් සඳහා පදනමක් ලෙස භාවිත කර ඇත. මෙම ජාල ඉතා සංවිධිත ස්වභාවයක් ගන්නා බව බලධාරීන් පෙන්වා දෙන අතර, ඒවා පුළුල් ජාත්යන්තර අපරාධ ව්යාපාරවලට සම්බන්ධ බව ද සැකසැලේ.
- සක්රීය ඝාතන පරීක්ෂණයක් අතරතුර අපරාධ ජාල සොයා ගන්නා ලදී
- ශ්රී ලංකාව තුළ සිට සයිබර් අපරාධ කටයුතු සිදු කළ බවට කණ්ඩායම් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වේ
- කණ්ඩායම් චීනයෙන් මූලාරම්භ වූ සංවිධිත අපරාධ ජාල සමඟ සම්බන්ධකම් ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ
ඉහළ සූදානමක සිටින බලධාරීන්
ශ්රී ලාංකික නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන දැන් මෙම මෙහෙයුම්වල සම්පූර්ණ විෂය පථය තීරණය කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී. කණ්ඩායම් දූපතේ කොපමණ කලක සිට ක්රියාත්මකව සිටියේ ද, ඔවුන්ගේ අපරාධ කටයුතුවල විශාලත්වය කොතෙක් ද යන්නත් විමර්ශනය කෙරේ. මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් ආරක්ෂක ආයතන අතර දැඩි සජාගකාරිත්වයක් ඇති වී ඇති අතර, මෙතෙක් සිදු කළ මුල් ඝාතන නඩු විමර්ශනයෙන් ද ඔබ්බට විමර්ශනය සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් වී ඇත.
මෙම ජාල හෙළිදරව් වීම, ඩිජිටල් නියාමනයේ සහ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ධාරිතාවේ පරතරයන් ගසාකමින් දකුණු ආසියාතික රටවල ෙකොර ගැසීමට උත්සාහ කරන විදේශ සයිබර් අපරාධ ජාල පිළිබඳ කලාපීය වශයෙන් ඉහළ යන සැලකිල්ලට නව මාතෘකාවක් එක් කරයි.
අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් හෝ විමර්ශනය කෙරෙන සයිබර් අපරාධවල නිශ්චිත ස්වභාවය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු බලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැත, මක්නිසාද යත් විමර්ශනය තවමත් ක්රියාත්මකව පවතී.
ශ්රී ලංකාවට ඇති පුළුල් ගම්යාර්ථ
මෙම හෙළිදරව්ව සයිබර් අපරාධ මැඩලීම සඳහා ශක්තිමත් ජාත්යන්තර සහයෝගීතාවයක් ඉල්ලා සිටීමටත්, ශ්රී ලංකාවේ ව්යාපාර හා නිවාස පවත්වාගෙන යන විදේශ ජාතිකයන් පිළිබඳ නැවත පරීක්ෂා කිරීමටත් පෙළඹවීමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශක්තිමත් ආරක්ෂිත යාන්ත්රණ ස්ථාපිත නොකළහොත්, ආර්ථිකමය වශයෙන් ප්රයෝජනවත් වුවත්, දිනෙන් දින වැඩිවන ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල් සම්බන්ධිතාවය එවැනි අපරාධ ව්යාපාරවලට ආකර්ශනීය ඉලක්කයක් බවට පත් කරන බව ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවයි.
ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් ජනතාව සැකසහිත ඕනෑම ක්රියාකාරකම් වාර්තා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර, විමර්ශනය අතිශය හදිසිකාරීත්වයකින් හා දැඩි කැපවීමකින් ක්රියාත්මක කරන බවට සහතිකය ද ලබා දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.