Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දශකයක වෙනස්කම් ජම්මු සහ කාශ්මීරයේ ජීවිතය නැවත හැඩගස්වූ ආකාරය

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දශකයක වෙනස්කම් ජම්මු සහ කාශ්මීරයේ ජීවිතය නැවත හැඩගස්වූ ආකාරය

වෙනස් වූ කලාපයක්

පසුගිය දශකය තුළ ජම්මු සහ කාශ්මීරය සැලකිය යුතු පරිවර්තනයකට භාජනය වී ඇති අතර, සමාජ-ආර්ථික සංවර්ධනය, යටිතල පහසුකම් ව්‍යාප්තිය සහ පාලන ප්‍රතිසංස්කරණ යන ක්ෂේත්‍රවල සිදු වූ පුළුල් වෙනස්කම් කලාපයේ වැසියන්ගේ දෛනික ජීවිතයේ සමස්ත ස්වරූපයම මූලිකවම වෙනස් කර ඇත.

ආර්ථික ප්‍රගතිය සහ අවස්ථාවන්

පසුගිය දශකය තුළ ජම්මු සහ කාශ්මීරය පුරා ආර්ථික වර්ධනයේ සැලකිය යුතු ඉදිරි පිය ගැනීම් රාශියක් සිදු විය. නව ආයෝජන මුලපිරීම්, වැඩිදියුණු වූ ව්‍යාපාරික තත්ත්වයන් සහ ඉලක්කගත සංවර්ධන වැඩසටහන් හරහා කලාපයේ ජනතාවට මීට පෙර සීමිතව පැවති අවස්ථාවන් මතු වී ඇත. දේශීය කර්මාන්තවලට අළුත් අවධානයක් ලැබී ඇති අතර, බාහිර ආයෝජන誘致 කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන්ට ස්පර්ශ කළ හැකි ප්‍රතිඵල ලබා දීමට ආරම්භ කර ඇත.

යටිතල පහසුකම් ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ

මෙම පරිවර්තනයේ වඩාත් ප්‍රත්‍යක්ෂ අංශයක් ලෙස යටිතල පහසුකම්වල වේගවත් ව්‍යාප්තිය හඳුනාගත හැකිය. මාර්ග, පාලම්, උමං මාර්ග සහ සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘති හරහා පෙර හුදකලාව පැවති ප්‍රජාවන් පුළුල් ආර්ථික හා සාමාජීය ජාලයන් සමඟ සම්බන්ධ කර ඇත. වැඩිදියුණු වූ ප්‍රවාහන සම්බන්ධතා වාණිජ කටයුතු ශක්තිමත් කිරීමට පමණක් නොව, දුරස්ථ ප්‍රදේශවල වෙසෙන ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වඩාත් පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට ද හේතු වී ඇත.

පාලන ප්‍රතිසංස්කරණ

භෞතික සංවර්ධනයට සමගාමීව, ජම්මු සහ කාශ්මීරයේ පාලන ව්‍යුහයන් ද සැලකිය යුතු ප්‍රතිසංස්කරණවලට ලක් වී ඇත. පරිපාලනය සරල කිරීම සහ රාජ්‍ය සේවා සැපයීම වැඩිදියුණු කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් මෙම කාල පරිච්ඡේදය තුළ සිදු වූ වෙනස්කම්වල කේන්ද්‍රීය අංගයක් ලෙස පවතී. වගවීම සහ විනිවිදභාවය කලාපයේ විකාශනය වෙමින් පවතින පාලන රාමුවේ ප්‍රධාන ශ්තම්භ ලෙස බලධාරීන් විශේෂ අවධාරණයක් දී ඇත.

නව පරිච්ඡේදයක්

මෙකී සියලු සංවර්ධනයන් එකට ගත් කල, ඒවා ජම්මු සහ කාශ්මීරයේ ස්වභාවයෙහි සහ අනාගත ඉදිරි දර්ශනයෙහි සැලකිය යුතු වෙනසක් නිරූපණය කරයි. අභියෝග නොඅඩුව පැවතුණද, පසුගිය දශකය තුළ වාර්තා වූ ප්‍රගතිය, ඉදිරි පරම්පරාවන් සඳහා නව මාර්ගයක් සකසමින් තම අනන්‍යතාව නිරන්තරයෙන් නැවත නිර්වචනය කරමින් සිටින කලාපයක් ඉදිරිපත් කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගංවතුර සහ නායයෑම් ශ්‍රී ලංකාවට පහර දෙයි — හත් දෙනෙකු මියයයි Sinhala

ගංවතුර සහ නායයෑම් ශ්‍රී ලංකාවට පහර දෙයි — හත් දෙනෙකු මියයයි

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ගංවතුර සහ නායයෑම් වලින් ග්‍රහණයට ගනු ලැබ ඇති අතර, මෙම මාරාන්තික ස්වාභාවික විපතින් රටේ ජනගහනය දැඩි ලෙස පීඩාවට පත්ව ඇති මෙම අනතුරේදී අවම වශයෙන්…

05 Aug 2026 Discuss
ගංවතුර හා නායයෑම් ශ්‍රී ලංකාවට පහර දෙයි; පුද්ගලයන් හත් දෙනෙකු මියයයි, බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල පාසල් වසා දමයි Sinhala

ගංවතුර හා නායයෑම් ශ්‍රී ලංකාවට පහර දෙයි; පුද්ගලයන් හත් දෙනෙකු මියයයි, බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල පාසල් වසා දමයි

මාරාන්තික කාලගුණය දිවයිනට පහර දෙයි දරුණු ගංවතුර හා නායයෑම් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ රැසක් හරහා ගලා යෑමෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් හත් දෙනෙකු ජීවිතක්‍ෂයට පත් වූ අතර,…

05 Aug 2026 Discuss
ට්‍රම්ප්ගේ ලොස් ඇන්ජලීස් ගොල්ෆ් සමාජභවනයේදී ජනාධිපතිගේ සංචාරයට දින කිහිපයකට පෙර සන්නද්ධ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

ට්‍රම්ප්ගේ ලොස් ඇන්ජලීස් ගොල්ෆ් සමාජභවනයේදී ජනාධිපතිගේ සංචාරයට දින කිහිපයකට පෙර සන්නද්ධ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරයා එම පහසුකම් වෙත පැමිණීමට නියමිතව තිබූ දිනට දින කිහිපයකට පෙර, ලොස් ඇන්ජලීස් ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් හිමිකාරිත්වයේ ගොල්ෆ්…

05 Aug 2026 Discuss